Флорес об увольнении Хави: «Как же плохо «Барса» относится к своим легендам. Просто ужасная полоса – с Куманом, Месси, Хави»

Кике Санчес Флорес раскритиковал «Барселону» за отношение к легендам клуба.

Сегодня «Барселона» объявила об увольнении Хави с поста главного тренера по окончании сезона.

«Я не должен этого говорить... Но как же плохо « » относится к своим легендам.

Просто ужасная полоса. С Куманом, , с сейчас, как плохо они обращаются.

Мне бы хотелось, чтобы клубы относились к своим легендам хорошо, фантастически хорошо. Это было бы замечательно.

Это наследие связи между менеджерами и болельщиками. Это очень многое связывает. Хорошее отношение к легендам», – сказал главный тренер «Севильи» Кике Санчес Флорес.

Отметим, что Кике – воспитанник «Реал Мадрид», он также работал тренером в молодежном секторе клуба и возглавлял «Атлетико».