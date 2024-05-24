Флорес об увольнении Хави: «Как же плохо «Барса» относится к своим легендам. Просто ужасная полоса – с Куманом, Месси, Хави»
Кике Санчес Флорес раскритиковал «Барселону» за отношение к легендам клуба.
Сегодня «Барселона» объявила об увольнении Хави с поста главного тренера по окончании сезона.
«Я не должен этого говорить... Но как же плохо «Барселона» относится к своим легендам.
Просто ужасная полоса. С Куманом, Месси, с Хави сейчас, как плохо они обращаются.
Мне бы хотелось, чтобы клубы относились к своим легендам хорошо, фантастически хорошо. Это было бы замечательно.
Это наследие связи между менеджерами и болельщиками. Это очень многое связывает. Хорошее отношение к легендам», – сказал главный тренер «Севильи» Кике Санчес Флорес.
Отметим, что Кике – воспитанник «Реал Мадрид», он также работал тренером в молодежном секторе клуба и возглавлял «Атлетико».
Лапорта перед уходом Месси в 2021 году: "Не беспокойтесь, мы продлим контракт с лучшим игроком в истории клуба. Месси останется и продолжит играть в футболке Барсы"
Итог: Лапорта популист, выкинул и Месси, и Хави. Меня удивляет то, что некоторые фанаты Барсы до сих пор верят в его слова и топят за него...
Хави всегда будет в сердце кулес, и мы будем ждать его возвращения, быть может уже при Пике)
А ведь многие верили ему, ностальгируя по славным временам
А топят за него, потому что не хотят признавать, в первую очередь для себя, очевидное
Что-то про Рауля, Касильяса говорили
В они давно в структуре Мадрида :)