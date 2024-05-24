Флорес об увольнении Хави: «Как же плохо «Барса» относится к своим легендам. Просто ужасная полоса – с Куманом, Месси, Хави»

Теги Роналд Куман МЛС Барселона Севилья Хави Лионель Месси Кике Флорес Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Жоан Лапорта отставки Интер Майами Футбол

Кике Санчес Флорес раскритиковал «Барселону» за отношение к легендам клуба.

Сегодня «Барселона» объявила об увольнении Хави с поста главного тренера по окончании сезона.

«Я не должен этого говорить... Но как же плохо «Барселона» относится к своим легендам.

Просто ужасная полоса. С Куманом, Месси, с Хави сейчас, как плохо они обращаются.

Мне бы хотелось, чтобы клубы относились к своим легендам хорошо, фантастически хорошо. Это было бы замечательно.

Это наследие связи между менеджерами и болельщиками. Это очень многое связывает. Хорошее отношение к легендам», – сказал главный тренер «Севильи» Кике Санчес Флорес.

Отметим, что Кике – воспитанник «Реал Мадрид», он также работал тренером в молодежном секторе клуба и возглавлял «Атлетико».

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33 комментария
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Лапорта 2 недели назад: "Я горжусь тем тренером, который у нас есть. Мы доверяем Хави и будем работать вместе во благо клуба"

Лапорта перед уходом Месси в 2021 году: "Не беспокойтесь, мы продлим контракт с лучшим игроком в истории клуба. Месси останется и продолжит играть в футболке Барсы"

Итог: Лапорта популист, выкинул и Месси, и Хави. Меня удивляет то, что некоторые фанаты Барсы до сих пор верят в его слова и топят за него...
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+28
Ответ Отец Абду
Лапорта 2 недели назад: "Я горжусь тем тренером, который у нас есть. Мы доверяем Хави и будем работать вместе во благо клуба" Лапорта перед уходом Месси в 2021 году: "Не беспокойтесь, мы продлим контракт с лучшим игроком в истории клуба. Месси останется и продолжит играть в футболке Барсы" Итог: Лапорта популист, выкинул и Месси, и Хави. Меня удивляет то, что некоторые фанаты Барсы до сих пор верят в его слова и топят за него...
Походу Ляпорта меганеадекватен. Надеюсь, еще больше раскроется до конца срока.
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Ответ SaH4r.
#ЛапортаАут
Не-не-не) Отставить истерику! Вы что, хотите как при Бартомеу?
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Лапорта разочаровал окончательно, решение убрать Месси со временем действительно оказалось не самым плохим, хоть и некрасиво вышло, а вот с Хави полный швах, это просто профнепригодность
Хави всегда будет в сердце кулес, и мы будем ждать его возвращения, быть может уже при Пике)
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В Барсе одна легенда, это Лапорта. Ну и наши перцы со спортса.
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Ответ Отец Абду
Лапорта 2 недели назад: "Я горжусь тем тренером, который у нас есть. Мы доверяем Хави и будем работать вместе во благо клуба" Лапорта перед уходом Месси в 2021 году: "Не беспокойтесь, мы продлим контракт с лучшим игроком в истории клуба. Месси останется и продолжит играть в футболке Барсы" Итог: Лапорта популист, выкинул и Месси, и Хави. Меня удивляет то, что некоторые фанаты Барсы до сих пор верят в его слова и топят за него...
Рад, что вы поняли что такое Лапорта
А ведь многие верили ему, ностальгируя по славным временам
А топят за него, потому что не хотят признавать, в первую очередь для себя, очевидное
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Ответ SaH4r.
#ЛапортаАут
Хватить раскачивать лодку. Вам нужно сплотиться вокруг президента. #Лапорта2026.
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Ответ Отец Абду
Лапорта 2 недели назад: "Я горжусь тем тренером, который у нас есть. Мы доверяем Хави и будем работать вместе во благо клуба" Лапорта перед уходом Месси в 2021 году: "Не беспокойтесь, мы продлим контракт с лучшим игроком в истории клуба. Месси останется и продолжит играть в футболке Барсы" Итог: Лапорта популист, выкинул и Месси, и Хави. Меня удивляет то, что некоторые фанаты Барсы до сих пор верят в его слова и топят за него...
Это такой ход,как и всех и это нормально. Зачем ссор выносить из избы,сами разберутся. И правильно Лапорто делает,что не жалеет Хави,клуб выше всего. А Хави достал своим нытьём и время прошло достаточно.
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Ответ Cruel Snake
Это всё конечно ДНК и семья. И тяжёлая футболка
Попрошу уточнение, футболка как кольчуга.😅😅😅😅😅
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Ответ Cruel Snake
Это всё конечно ДНК и семья. И тяжёлая футболка
Карма для болельщиков каталонцев
Что-то про Рауля, Касильяса говорили
В они давно в структуре Мадрида :)
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Раньше я хотел чтоб Хавэ остался,а теперь после его слива хочу чтоб Лапорта как можно дольше руководил в мчк)
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Лапорта пришел разгребать бардак, когда Месси уходил, у него было мало времени и полный хаос в команде, глупо вешать уход Лео на него. С Хави тоже ситуация неоднозначная, здесь скорее кринжанул сам Хави, он ведь сам решил уходить, а потом передумал. Плюс у Хави длинный язык, он не только всегда критикует судей и жалуется на всех и вся, но и успевает критиковать клуб, хотя прекрасно знал, что идет в команд, в которой финансовые проблемы, несмотря на это, ему покупали игроков, которых он просил, Левандовски, Гюндоган, Конселу, с Роке тоже абсурд получился. В Барселоне поверили, что появился в Испании наследник Гвардиолы, он возможно появился, даже возможно их двое, только вот один в Лондоне, а второй в Леверкузене.
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Единственный вывод из этого: никогда не нанимай тренером бывших звезд клуба.
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плохо что так расстались с ними. Барто вот отлично прощался со всеми) но он и будущее клуба выпроводил хорошо)
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Презираю его больше Бартомеу. Недоумок! Надесь очень скоро ему это аукнется.
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Все верно сказал.
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Полапортили и бросили😕
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Биполярник! Бабла нет, стратегическое планирование работает как надо
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Наоборот отношение прекрасное: уговорили самому не уходить, чтобы уволить и заплатить неустойку
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Мавр сделал своё дело - мавр может уходить!
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