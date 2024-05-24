Тодибо о «Барсе»: «Мне сказали, что я буду сменщиком Пике, но у меня не было настоящего шанса. Я провел всего 5 матчей, никто не хотел со мной говорить, только Абидаль»

Жан-Клер Тодибо рассказал о периоде в «Барселоне».

«В «Барселоне» сказали, что я буду сменщиком , но у меня никогда не было настоящего шанса.

Я провел всего пять матчей и довольно неплохо, но мне так ничего и не сказали. Никто не хотел со мной говорить в «Барселоне», только (на тот момент спортивный директор – Спортс).

Несмотря на все это, одним из самых счастливых дней в моей жизни был день подписания контракта с «Барселоной»... И я не жалею об этом.

Я был в «Барселоне». Но когда меня подписали, мне было 18 лет. Я учился, играя на тренировках с этими великими товарищами по команде. Я не жалуюсь», – сказал защитник «Ниццы».