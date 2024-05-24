Тодибо о «Барсе»: «Мне сказали, что я буду сменщиком Пике, но у меня не было настоящего шанса. Я провел всего 5 матчей, никто не хотел со мной говорить, только Абидаль»
Жан-Клер Тодибо рассказал о периоде в «Барселоне».
«В «Барселоне» сказали, что я буду сменщиком Пике, но у меня никогда не было настоящего шанса.
Я провел всего пять матчей и довольно неплохо, но мне так ничего и не сказали. Никто не хотел со мной говорить в «Барселоне», только Эрик Абидаль (на тот момент спортивный директор – Спортс).
Несмотря на все это, одним из самых счастливых дней в моей жизни был день подписания контракта с «Барселоной»... И я не жалею об этом.
Я был в «Барселоне». Но когда меня подписали, мне было 18 лет. Я учился, играя на тренировках с этими великими товарищами по команде. Я не жалуюсь», – сказал защитник «Ниццы».
«Мы рады той работе, что проделали, чтобы он оказался в «Барселоне», но сейчас меня уже не волнуют его интересы. У него сложный характер, он ни разу не прислушался к советам Абидаля. Клуб верил в него, но Тодибо посчитал, что он уже феномен. Именно поэтому его приключение в Ла Лиге получилось бесславным.
У него есть хорошие качества, но ему не хватает скромности. Тихий клуб был бы идеален для него. Может, чуть меньше, чем «Барселона», ведь это очень амбициозный клуб, там очень сильное давление. Не думаю, что это лучший вариант для его карьеры. Он должен начать с самого начала, но в таком клубе, где он сможет допускать маленькие ошибки, которые помогут ему стать лучше. Даже лучшие поступали так.
Пребывание на скамейке запасных не приносит никакой пользы. Только от него зависит, добьется ли он успеха. У него отличные физические данные. Но он должен поработать со своей головой, над своей концентрацией. Есть менее талантливые игроки, чем он, однако они находят способ сверкнуть. Он должен хотеть учиться и не чувствовать себя особенным. Он до сих пор не понял, как все это работает, а люди, которые рядом с ним, не помогают. Мне очень жаль», – сказал Сатин.
Про спортивную составляющую ещё нет, но, думаю, это вопрос времени