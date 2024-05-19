Кальцона о Хвиче: «Он почти чемпион. Квара молод и временами не показывает свой уровень, но когда у игрока качество выше среднего, ему нужно дать время для роста»

Франческо Кальцона высказался о Хвиче Кварацхелия.

«У клуба будет своя стратегия и понимание того, что нужно делать, чтобы оживить команду и вернуть ее на достойное место.

Квара – важный игрок, он молод и временами не показывает свой уровень, но когда у игрока качество выше среднего, ему нужно дать время для роста. На мой взгляд, он почти чемпион», – сказал главный тренер « ».

В текущем сезоне Серии А Хвича провел 33 матча, забил 11 голов и отдал 6 голевых передач. Его статистику можно увидеть здесь.