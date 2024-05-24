Экс-агент Лунева о «Карабахе»: «Финансы были мизерные – 200 тысяч евро в год. Говорили, что в декабре предложат продление на улучшенных условиях»

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Азербайджан Карабах Андрей Лунев деньги Антон Смирнов агент Футбол

Экс-агент Андрея Лунева рассказал о зарплате игрока в «Карабахе».

32-летний вратарь провел в азербайджанском клубе минувший сезон. Срок контракта Лунева с «Карабахом» истекает этим летом.

«Изначально обговаривалось, что «Карабах» не будет подписывать контракт на год. Они хотели видеть перспективу и понимать, на кого рассчитывать в дальнейшем.

Считали, что если он проведет год нормально, хотелось бы иметь опцию продления договора.

Финансовые условия были мизерные – 200 тысяч, так и есть. Эту сумму подтвердила и азербайджанская пресса, в том числе аватар пресс-службы «Карабаха», портал Azerisport.

Но обговаривалось, что если все будет хорошо, то уже в декабре условия пересмотрят и предложат продление контракта на улучшенных условиях.

Все прекрасно понимали, что эти условия были заниженными», – сказал бывший агент игрока Антон Смирнов.

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14 комментариев
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Новость очень интересная: она показывает насколько охамевшие запросы у паспортистов по вине лимита. Такой как Лунёв считает 200 000 евро мизерными запросами.

Марко Карнезекки, основной кипер Аталанты, один из перспективнейших вратарей Италии, годовая зарплата - 190к евро. Понятное дело, что цену определяет рынок и бла бла бла, но всё же посмотрите, для них подобная зарплата - это не деньги.
+20
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+18
На хлебе и воде сидел, не иначе.
+8
-1
+7
Ответ Владимир Владимир
Новость очень интересная: она показывает насколько охамевшие запросы у паспортистов по вине лимита. Такой как Лунёв считает 200 000 евро мизерными запросами. Марко Карнезекки, основной кипер Аталанты, один из перспективнейших вратарей Италии, годовая зарплата - 190к евро. Понятное дело, что цену определяет рынок и бла бла бла, но всё же посмотрите, для них подобная зарплата - это не деньги.
Тут показывает только то, что аппетиты агента сильно выше. Лунтик видимо хотел играть в Европе и еврокубках и ему не столь важна была зарплата, иначе бы переподписался с Зенитом.

Тоже понять надо, что не так с агентом, раз Лунев его бросил по смске и работал с ним всего пару лет
+5
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Бедолага..
Можно ли как-то сделать смс-пожертвование Андрею?😢
+8
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+4
По нынешнем курсу в рублях это почти 19.5 млн в год. Чуть больше 1.6 млн в месяц. Бедный, бедный Лунёв
+4
-1
+3
Ответ ApXuMaHqPuT
Бедолага.. Можно ли как-то сделать смс-пожертвование Андрею?😢
Так сам Лунев не жаловался вроде, это агент его, тем более бывший )
+2
0
+2
Как он выжил ?
+2
-1
+1
Ответ bubon1k
Тут показывает только то, что аппетиты агента сильно выше. Лунтик видимо хотел играть в Европе и еврокубках и ему не столь важна была зарплата, иначе бы переподписался с Зенитом. Тоже понять надо, что не так с агентом, раз Лунев его бросил по смске и работал с ним всего пару лет
Возможно, ты и прав.
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да как можно играть за такие копейки???
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Зато в еврокубках.
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Как никак, более 32-х Суторминых в месяц
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Ответ А я ясные дни оставляю себе
Йододефицитные всё пр еврокубки. Ну сыграл ты 4 матча против люксембуржских торпед. Что тебе это дало?
Это был сарказм.
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