Экс-агент Лунева о «Карабахе»: «Финансы были мизерные – 200 тысяч евро в год. Говорили, что в декабре предложат продление на улучшенных условиях»

Экс-агент Андрея Лунева рассказал о зарплате игрока в «Карабахе».

32-летний вратарь провел в азербайджанском клубе минувший сезон. Срок контракта Лунева с «Карабахом» истекает этим летом.

«Изначально обговаривалось, что «Карабах» не будет подписывать контракт на год. Они хотели видеть перспективу и понимать, на кого рассчитывать в дальнейшем.

Считали, что если он проведет год нормально, хотелось бы иметь опцию продления договора.

Финансовые условия были мизерные – 200 тысяч, так и есть. Эту сумму подтвердила и азербайджанская пресса, в том числе аватар пресс-службы «Карабаха», портал Azerisport.

Но обговаривалось, что если все будет хорошо, то уже в декабре условия пересмотрят и предложат продление контракта на улучшенных условиях.

Все прекрасно понимали, что эти условия были заниженными», – сказал бывший агент игрока Антон Смирнов.