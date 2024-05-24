Экс-агент Лунева о «Карабахе»: «Финансы были мизерные – 200 тысяч евро в год. Говорили, что в декабре предложат продление на улучшенных условиях»
Экс-агент Андрея Лунева рассказал о зарплате игрока в «Карабахе».
32-летний вратарь провел в азербайджанском клубе минувший сезон. Срок контракта Лунева с «Карабахом» истекает этим летом.
«Изначально обговаривалось, что «Карабах» не будет подписывать контракт на год. Они хотели видеть перспективу и понимать, на кого рассчитывать в дальнейшем.
Считали, что если он проведет год нормально, хотелось бы иметь опцию продления договора.
Финансовые условия были мизерные – 200 тысяч, так и есть. Эту сумму подтвердила и азербайджанская пресса, в том числе аватар пресс-службы «Карабаха», портал Azerisport.
Но обговаривалось, что если все будет хорошо, то уже в декабре условия пересмотрят и предложат продление контракта на улучшенных условиях.
Все прекрасно понимали, что эти условия были заниженными», – сказал бывший агент игрока Антон Смирнов.
Марко Карнезекки, основной кипер Аталанты, один из перспективнейших вратарей Италии, годовая зарплата - 190к евро. Понятное дело, что цену определяет рынок и бла бла бла, но всё же посмотрите, для них подобная зарплата - это не деньги.
Тоже понять надо, что не так с агентом, раз Лунев его бросил по смске и работал с ним всего пару лет
Можно ли как-то сделать смс-пожертвование Андрею?😢