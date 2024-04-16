Лунев о «Карабахе» в РПЛ: «Боролся бы за чемпионство, как минимум – за тройку»

Теги премьер-лига Россия Sports.ru высшая лига Азербайджан Карабах Андрей Лунев Мурад Мусаев Футбол

Андрей Лунев поразмышлял о том, какие результаты были бы у «Карабаха» в Мир РПЛ.

– Вас удивил уровень «Карабаха»?

– В «Карабахе» у меня играл друг, я следил за командой до перехода: видел нарезки, смотрел матчи с «Фрайбургом» в Лиге Европы [2022/23]. И мне нравился стиль. У нас просто живет стереотип, что команды из маленьких стран вроде Азербайджана не могут показывать хороший футбол. Хотя примеров уйма. Даже когда мы играли с Мальтой сначала при Черчесове, а потом при Карпине, было нелегко.

Все рыбаки и почтальоны, как их называют, уже научились играть в современный интенсивный футбол с высоким прессингом и рискованным выходом из обороны. Футболисты «Карабаха» – с опытом в еврокубках, поиграли в хороших клубах и сборных против топовых соперников.

Поэтому у меня было понимание, куда я иду. Да, чемпионат неконкурентный. Но это шанс вернуться в футбол.

Мурад Мусаев говорил, что «Карабах» в России боролся бы за первое место. Что думаете?

– Согласен. Боролся бы за чемпионство, как минимум – за тройку. Единственный момент – специфика российского футбола. Он более закрытый и жесткий. Было бы очень интересно посмотреть на «Карабах» в таких условиях на длинной дистанции. Может, сейчас в России что-то поменялось, но, когда я играл в «Зените», многие команды отдавали мяч и даже не пытались его контролировать.

– В Азербайджане не так?

– В Азербайджане у нас просто не могут забрать мяч, хотя пытаются. Пробуют выходить из прессинга, сохраняя мяч, а не просто через длинные передачи или надеясь на стандарты. Здесь стараются высоко прессинговать: очень мало команд просто садятся в оборону в середине или в своей трети. Это меня удивило.

Не сказал бы, что с какой-то командой нам прямо очень легко, хотя бывает и 5:0, и 7:0. Матчи насыщены интересными моментами – просто сказывается класс игроков и тактические ходы, – сказал вратарь «Карабаха» в интервью Sports.

Андрей Лунев – важный разговор о евромечте и «Байере» Хаби Алонсо изнутри

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73 комментария
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Ответ n1k006
Цена Карабаха от ТМ - 15 миллионов Цена Факела от ТМ - 12 миллионов. А Еще за что бы боролись?
Неужели вылеты Динамо, Ростова, Спартака, Рубина в квалификациях от команд, состав которых оценивается в пределах 10-15 миллионов, не показал дутость цен составов РПЛ?
+122
-19
+103
Да и в Германии боролся бы за чемпионство, чигоужтам.
+46
-17
+29
Ответ Rio de Janeiro
Карабах в РПЛ по своему составу и финансовым возможностям был бы примерно на уровне Ахмата
Получается, Ахмат мог бы играть в ЛЕ также как Карабах ?
+37
-9
+28
Цена Карабаха от ТМ - 15 миллионов
Цена Факела от ТМ - 12 миллионов.
А Еще за что бы боролись?
+71
-46
+25
Выдали пару матчей в еврокубке - не повод.
Да, обидно. В Байере не пошло, пришлось в Карабах идти.
Но это не повод лепить откровенную ересь.
+35
-13
+22
Ответ onegin2007
Может и правда, судя как с Байером сыграли.
а Шериф бы 10 лет чемпионом был бы после Реала
+26
-5
+21
Ответ n1k006
Цена Карабаха от ТМ - 15 миллионов Цена Факела от ТМ - 12 миллионов. А Еще за что бы боролись?
Достаточно просто посмотреть несколько матчей этой команды и вопросов будет меньше.
Они на протяжении нескольких лет строят команду, всегда играют с мячом и от себя, никого не боятся.
+45
-26
+19
Ответ Adanilove1991
Команд, которые стрельнули на год очень много. Если они будут каждый год в плей офф, тогда возможно
БАТЭ к примеру тоже а свое время обыгрывали Баварию , Лилль и Атлетико и это в лиге чемпионов, но никто не кричал что они бы в России за первое место боролись
+19
-3
+16
Ответ Tigo_Volchara93
Получается, Ахмат мог бы играть в ЛЕ также как Карабах ?
Вы прям из Карабаха сделали супер топа,Анжи тож как то с последнего места РПЛ в лиге Европы далеко прошел.Карабах один год показал хороший результат,игра поставлена.Но это разовая вспышка не более,состав там реально не особо.Кади который там божил и с отрывом был лучшим игроком лиги в РПЛ ничего особо не показывает.
+15
-3
+12
Ответ onegin2007
Может и правда, судя как с Байером сыграли.
Представляю, как ЦСКА мог бы в ЛаЛиге пошуметь
+15
-6
+9
Ответ Vladimir Frolov
По этой примитивной логике Байер должен был их 7:0 в обоих матчах выносить ведь их состав 450+ млн евро стоит. Однако результат и качество сопротивления все видели.
Ну и что, в отдельно взятом сезоне Рубин Бердыева сыграл вничью в Казани и выиграл в Барселоне у Гвардиолы! И что, боролись бы в Испании за тройку? Чушь пишете
+10
-2
+8
Ответ n1k006
Цена Карабаха от ТМ - 15 миллионов Цена Факела от ТМ - 12 миллионов. А Еще за что бы боролись?
По этой примитивной логике Байер должен был их 7:0 в обоих матчах выносить ведь их состав 450+ млн евро стоит.
Однако результат и качество сопротивления все видели.
+18
-10
+8
Ответ Alex1104
Выдали пару матчей в еврокубке - не повод. Да, обидно. В Байере не пошло, пришлось в Карабах идти. Но это не повод лепить откровенную ересь.
Так-то Карабах не первый год прыгает выше головы в еврокубках
+11
-3
+8
Карабах в РПЛ по своему составу и финансовым возможностям был бы примерно на уровне Ахмата
+32
-24
+8
Ответ n1k006
Цена Карабаха от ТМ - 15 миллионов Цена Факела от ТМ - 12 миллионов. А Еще за что бы боролись?
По твоему экспертному мнению, Факел бы играл в ЛЕ также, как и Карабах ? Ты серьезно??? 🏥
+18
-11
+7
Ответ Вячеслав Краснов
Неужели вылеты Динамо, Ростова, Спартака, Рубина в квалификациях от команд, состав которых оценивается в пределах 10-15 миллионов, не показал дутость цен составов РПЛ?
На один взятый матч любая команда может настроиться, это всё-таки кубок, в лиге бы эти команды успеха не добились
+12
-5
+7
Ответ Вячеслав Краснов
Неужели вылеты Динамо, Ростова, Спартака, Рубина в квалификациях от команд, состав которых оценивается в пределах 10-15 миллионов, не показал дутость цен составов РПЛ?
вылет по двум матчам и чемпионат в 30 игр и длинною девять месяцев как бы совсем разные соревнования
+10
-3
+7
Ответ savik-A.M.
БАТЭ к примеру тоже а свое время обыгрывали Баварию , Лилль и Атлетико и это в лиге чемпионов, но никто не кричал что они бы в России за первое место боролись
Только Атлетико они не обыгрывали. Из топовых команд ещё побеждали Рому и Арсенал, играли вничью с Ювентусом, Зенитом (в 2008 году, сразу после взятия Суперкубка) и Миланом. Ещё в копилке победы над Андерлехтом, Эвертоном и АЗ Алкмар (ЕМНИП, голландцев они вообще разгромили тогда)
+4
0
+4
Ответ savik-A.M.
БАТЭ к примеру тоже а свое время обыгрывали Баварию , Лилль и Атлетико и это в лиге чемпионов, но никто не кричал что они бы в России за первое место боролись
Карабах уже достаточно долго на евро арене пылит. Лет 10 точно в группу входят. Так что это не случай батэ
+4
0
+4
Ответ n1k006
Цена Карабаха от ТМ - 15 миллионов Цена Факела от ТМ - 12 миллионов. А Еще за что бы боролись?
Это цена для внутреннего российского рынка. В Европу эти дровосеки пошли бы за другую цену.
+12
-8
+4
Команд, которые стрельнули на год очень много. Если они будут каждый год в плей офф, тогда возможно
+9
-5
+4
Если Карабах такой восхитительный, то почему он от Ракува вылетел во 2 квалификационном раунде?
+4
-1
+3
Ответ Wale
Это цена для внутреннего российского рынка. В Европу эти дровосеки пошли бы за другую цену.
Трансферы Малкома, Паредеса и прочих расходятся с твоими словами. Кто-то балабол, получается.
+4
-1
+3
Ответ Жорег Борщофф
Сколько же неадекватов. Ну какой ещё Карабах! Не смешите.
Может вы просто не следите за футболом. Карабах сейчас реально крепкий Средняк в Европе. Второй год подряд выходит из группы . По котировкам условный Андерлехт-Олимпиакос
+4
-1
+3
Ответ Жорег Борщофф
Так какой у них уровень на дистанции, если приходится прыгать выше головы?
а может это и есть реальный уровень если они около него постянно держатся?
+3
0
+3
Ответ n1k006
Цена Карабаха от ТМ - 15 миллионов Цена Факела от ТМ - 12 миллионов. А Еще за что бы боролись?
Причем тут цена на ТМ?? Команда играет в ЛЧ, по твоему экспертному мнению, Факел смог бы играть также как Карабах в ЛЕ???!! 🏥
+12
-10
+2
Ответ n1k006
Цена Карабаха от ТМ - 15 миллионов Цена Факела от ТМ - 12 миллионов. А Еще за что бы боролись?
Ага, только они Брагу прошли, и с Байером на равных играли, + в Ле играли на равных с командами уровня Динамо/Локо минимум
+2
0
+2
Ответ Вячеслав Краснов
Неужели вылеты Динамо, Ростова, Спартака, Рубина в квалификациях от команд, состав которых оценивается в пределах 10-15 миллионов, не показал дутость цен составов РПЛ?
Поражения реалов, интернов, спортингов показатель чего в таком случае?
Давайте не путать матчи на вылет и чемпионат
+3
-2
+1
Ответ Далер Гайнеев
Ну и что, в отдельно взятом сезоне Рубин Бердыева сыграл вничью в Казани и выиграл в Барселоне у Гвардиолы! И что, боролись бы в Испании за тройку? Чушь пишете
Тот Рубин с качественными легами наподобие Домингеса мог бы побороться в Ла Лиге, опыт Жироны доказывает
+1
0
+1
Ответ n1k006
Цена Карабаха от ТМ - 15 миллионов Цена Факела от ТМ - 12 миллионов. А Еще за что бы боролись?
какая трансферная стоимость Браги?
+1
0
+1
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