Павлюченко о Бекхэме: «Из-за него чуть не опоздал на тренировку в «Тоттенхэме»: людей и камер тьма – будто королева приехала! Захожу в раздевалку, а он скромно: «Хэллоу, я Дэвид»

Роман Павлюченко рассказал о встрече с Дэвидом Бекхэмом на базе «Тоттенхэма».

Когда россиянин выступал за « », его партнером мог стать Дэвид Бекхэм, который даже тренировался с командой, но так и не подписал с клубом контракт, вернувшись в США.



«Из-за Бекхэма я чуть не опоздал на тренировку. У нас был заезд на базу через лес: где-то километр нужно было проехать после поворота с трассы.

И вот как-то раз я поворачиваю, а там людей и камер просто тьма. Я думал, королева приехала посмотреть нашу тренировку, не меньше! Не мог проехать, чуть не опоздал в итоге.

Захожу в раздевалку, здороваюсь со всеми, и тут смотрю: Бекхэм сидит. Я ему: «Good Morning!» («Доброе утро» – Sports) А он так скромно: «Хэллоу («Привет» – Sports), я Дэвид», – рассказал экс-нападающий «Тоттенхэма» в программе «Потерянные очки Вани Новосельцева» на телеканале 2х2.