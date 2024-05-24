Павлюченко о Бекхэме: «Из-за него чуть не опоздал на тренировку в «Тоттенхэме»: людей и камер тьма – будто королева приехала! Захожу в раздевалку, а он скромно: «Хэллоу, я Дэвид»

Теги Роман Павлюченко премьер-лига Россия премьер-лига Англия Дэвид Бекхэм Тоттенхэм Елизавета Вторая Футбол

Роман Павлюченко рассказал о встрече с Дэвидом Бекхэмом на базе «Тоттенхэма».

Когда россиянин выступал за «Тоттенхэм», его партнером мог стать Дэвид Бекхэм, который даже тренировался с командой, но так и не подписал с клубом контракт, вернувшись в США.

«Из-за Бекхэма я чуть не опоздал на тренировку. У нас был заезд на базу через лес: где-то километр нужно было проехать после поворота с трассы.

И вот как-то раз я поворачиваю, а там людей и камер просто тьма. Я думал, королева приехала посмотреть нашу тренировку, не меньше! Не мог проехать, чуть не опоздал в итоге.

Захожу в раздевалку, здороваюсь со всеми, и тут смотрю: Бекхэм сидит. Я ему: «Good Morning!» («Доброе утро» – Sports) А он так скромно: «Хэллоу («Привет» – Sports), я Дэвид», – рассказал экс-нападающий «Тоттенхэма» в программе «Потерянные очки Вани Новосельцева» на телеканале 2х2.

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28 комментариев
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"Ну а меня ты знаешь," - ответил Роман.
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Есть еще что-то доброе на спортсру 😁
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Мы из России народ простой
Я ему сразу сказал - Здарова!
А он улыбнулся и ответил
Ох, как я ждал тебя Рома! Рооо...мааааа..
Ох, как я ждал тебя Рома! Рооо...мааааа..
+44
-3
+41
Ответ Aleksey Yashin
Перевод прекрасен) Для красоты картины надо было "Гуд морнинг («Доброе утро» – Sports)"
Так написано, потому что - Павлюченко на чистом английском сказал "Good morning", а Бэкхем, как понял, кто перед ним, ответил ему с русским акцентом "Хэллоу, я Дэвид". Именно "я", а не "ай эм".
+33
0
+33
Перевод прекрасен)

Для красоты картины надо было "Гуд морнинг («Доброе утро» – Sports)"
+12
0
+12
Я ему: "Макарошки с котлеткой? ("Makaroshki s kotletkoy?" - Sports) А он мне: "Нет, с пюрешкой ("Net, s pyureshkoy" - Sports)
+14
-2
+12
В последнее время было несколько интервью и статья о Бекхэме.
Похоже он вообще очень классный парень !
+9
0
+9
А он так скромно: «Хэллоу («Привет» – Sports)
***
Спасибо за пояснение
+10
-1
+9
Бэкс легенда!
+11
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+8
Бэкхэм и как футболист отличный и как семьянин.
+6
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Дэвид и как игрок был классный и как человек приятный, скромный, добрый! Не первый раз уже это слышу!!!)
+4
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Эх, Бэкс упустил возможность навешивать на самого СуперПава!
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Ответ damondiamond
Я ему: "Макарошки с котлеткой? ("Makaroshki s kotletkoy?" - Sports) А он мне: "Нет, с пюрешкой ("Net, s pyureshkoy" - Sports)
макароны с пюрешкой? Так вот что такое эти ваши западные извращения
+2
-1
+1
Ответ Dmitry Orlov
Так написано, потому что - Павлюченко на чистом английском сказал "Good morning", а Бэкхем, как понял, кто перед ним, ответил ему с русским акцентом "Хэллоу, я Дэвид". Именно "я", а не "ай эм".
хав ду ю ду?
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А я ему : ne pizdi
+1
0
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Спасибо спортс что «Хэллоу» перевели !
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Нашим высокомерным дровосекам есть чему поучиться даже у старенького Бекхэма
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Павлюченко: "Говорила мама - учи английский!.."
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Он мне - «Хэллоу, я Дэвид»
А я от радости - "Лет ми спик фром май харт"
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Да, СуперПав с двух ног бы воплощал пасы Бэкхема в голы)
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А я ему: сам ты хуллоу))))
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Люди перепутали Бекхэма с Павлюченко. На самом деле все собрались из за спящего гиганта.
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ай хэв э пенсил - не растерялся павел
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
В последнее время было несколько интервью и статья о Бекхэме. Похоже он вообще очень классный парень !
А с чего ему быть не классным ? Миллиардер и весь мир у его ног.
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