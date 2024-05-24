Павлюченко о Бекхэме: «Из-за него чуть не опоздал на тренировку в «Тоттенхэме»: людей и камер тьма – будто королева приехала! Захожу в раздевалку, а он скромно: «Хэллоу, я Дэвид»
Роман Павлюченко рассказал о встрече с Дэвидом Бекхэмом на базе «Тоттенхэма».
Когда россиянин выступал за «Тоттенхэм», его партнером мог стать Дэвид Бекхэм, который даже тренировался с командой, но так и не подписал с клубом контракт, вернувшись в США.
«Из-за Бекхэма я чуть не опоздал на тренировку. У нас был заезд на базу через лес: где-то километр нужно было проехать после поворота с трассы.
И вот как-то раз я поворачиваю, а там людей и камер просто тьма. Я думал, королева приехала посмотреть нашу тренировку, не меньше! Не мог проехать, чуть не опоздал в итоге.
Захожу в раздевалку, здороваюсь со всеми, и тут смотрю: Бекхэм сидит. Я ему: «Good Morning!» («Доброе утро» – Sports) А он так скромно: «Хэллоу («Привет» – Sports), я Дэвид», – рассказал экс-нападающий «Тоттенхэма» в программе «Потерянные очки Вани Новосельцева» на телеканале 2х2.
Я ему сразу сказал - Здарова!
А он улыбнулся и ответил
Ох, как я ждал тебя Рома! Рооо...мааааа..
Ох, как я ждал тебя Рома! Рооо...мааааа..
Для красоты картины надо было "Гуд морнинг («Доброе утро» – Sports)"
Похоже он вообще очень классный парень !
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Спасибо за пояснение
А я от радости - "Лет ми спик фром май харт"