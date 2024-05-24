«Манчестер Юнайтед» встречался с представителями Маккенны. Стороны обсуждали назначение тренера в клуб

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Ипсвич Киран Маккенна Футбол

Киран Маккенна может возглавить «Манчестер Юнайтед».

Контракт Кирана Маккенны с «Ипсвичем» действует до 2025 года.

Под его руководством клуб вышел в АПЛ, заняв второе место в Чемпионшипе с 96 очками по итогам сезона.

На прошлой неделе представители Маккенны встретились с исполнительным директором «Манчестер Юнайтед» Омаром Беррадой и техническим директором Джейсоном Уилкоксом, где обсуждалась перспектива тренера возглавить команду.

12 комментариев
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С таким тренером можно быть спокойным. Если они вылетят то через год вернуться.
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Видимо в европе действительно кризис сильных тренеров, если богатым клубам приходится рассматривать таких физруков как Маккена, Мареска или Компани
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Хоть бы фото со встречи приложили
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Ответ Поцелуй Оздоева
Кстати, а что с Карриком?
в Мидлсбро )
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Лучше Маккена чем Покет. Надеюсь придет либо он, либо Де Дзерби если уволят Тен Хага
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Кстати, а что с Карриком?
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Тут пишут, что с Маккеной вроде договорились УЖЕ. Они хотят вернуть его в клуб, считают это будет красивая история.
Не объявляют, так как не хотят вносить смуту перед финалом кубка Англии. Типа объявят в начале следующей недели.
Не верю, но глянем, думаю он пойдет в Челси, там хоть есть игроки
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Очередная попытка МЮ найти своего Фергюсона
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Ответ Подкат Пенальтьевич
Видимо в европе действительно кризис сильных тренеров, если богатым клубам приходится рассматривать таких физруков как Маккена, Мареска или Компани
почему вы решили что Маккена физрук? вы выдели как играет Испвич? или какие результаты он показывает? да он пока ноунэйм но посмотрите на Алонсо, и на Артету кто знал что они так выстрелят пока не назначили? так что шанс Маккена заслуживает, только думаю нужно ещё годик подождать и посмотреть как он будет себя чувствовать с Испвичем в апл
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