«Манчестер Юнайтед» встречался с представителями Маккенны. Стороны обсуждали назначение тренера в клуб
Киран Маккенна может возглавить «Манчестер Юнайтед».
Контракт Кирана Маккенны с «Ипсвичем» действует до 2025 года.
Под его руководством клуб вышел в АПЛ, заняв второе место в Чемпионшипе с 96 очками по итогам сезона.
На прошлой неделе представители Маккенны встретились с исполнительным директором «Манчестер Юнайтед» Омаром Беррадой и техническим директором Джейсоном Уилкоксом, где обсуждалась перспектива тренера возглавить команду.
Не объявляют, так как не хотят вносить смуту перед финалом кубка Англии. Типа объявят в начале следующей недели.
Не верю, но глянем, думаю он пойдет в Челси, там хоть есть игроки