«Манчестер Юнайтед» встречался с представителями Маккенны. Стороны обсуждали назначение тренера в клуб

Киран Маккенна может возглавить «Манчестер Юнайтед».

Контракт Кирана Маккенны с « » действует до 2025 года.

Под его руководством клуб вышел в , заняв второе место в Чемпионшипе с 96 очками по итогам сезона.

На прошлой неделе представители Маккенны встретились с исполнительным директором « » Омаром Беррадой и техническим директором Джейсоном Уилкоксом, где обсуждалась перспектива тренера возглавить команду.