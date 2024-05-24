В «Баварии» ценят философию Компани, основанную на доминировании и владении. Боссы считают, что он идеально подходит
В «Баварии» высоко ценят Венсана Компани.
Боссы мюнхенского клуба Макс Эберль и Кристоф Фройнд считают, что философия бельгийца, основанная на доминировании, владении мячом и быстром выходе из обороны, идеально подходит «Баварии».
Компани считается хорошим коммуникатором и тем, кто продвигает молодых футболистов. На это также надеются в «Баварии». Ценится также, что у Компани хорошие отношения с игроками.
Отмечается, что «Бавария» заинтересована в том, чтобы команду тренировал молодой специалист с большим потенциалом.
человек вообще-то ехал за трофеями)) Блин, ну какой Компани🤣
Компани берут не за результат с Бернли в АПЛ, очевидно.
Ну вот и будем видеть,к каким последствиям приведет назначение Венсана.
Просто очень бы не хотелось увидеть второй "шедевральный" сезон.
Компани так на тренирует Баварию, что результат Тухеля покажется сказкой