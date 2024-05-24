В «Баварии» ценят философию Компани, основанную на доминировании и владении. Боссы считают, что он идеально подходит

Теги Бавария Венсан Компани премьер-лига Англия бундеслига Германия Бернли Футбол

В «Баварии» высоко ценят Венсана Компани.

Боссы мюнхенского клуба Макс Эберль и Кристоф Фройнд считают, что философия бельгийца, основанная на доминировании, владении мячом и быстром выходе из обороны, идеально подходит «Баварии».

Компани считается хорошим коммуникатором и тем, кто продвигает молодых футболистов. На это также надеются в «Баварии». Ценится также, что у Компани хорошие отношения с игроками.

Отмечается, что «Бавария» заинтересована в том, чтобы команду тренировал молодой специалист с большим потенциалом.

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21 комментарий
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Если это не хитрый шаг на годик взять ученика Пепа, чтобы его же потом вернуть, а Компани оставить в ассистентах - то иная логика объяснению не поддаётся. Философы, гении тактики... треблы Флика и Хайнкесса были с одной тактикой - выходим и мочим всех как можем. А гении тактики Нагельсман отлетал от Вилльяреала с 2 ударами за 2 матча, и тот же Гвардиола всем испанским клубам слил полуфиналы, про Тухеля вообще молчу. Надеюсь это утка.
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Бедолага Кейн, за что ему все это,
человек вообще-то ехал за трофеями)) Блин, ну какой Компани🤣
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Компани настолько идеально подходит, что до него почти всем успели пост предложить)
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Надоминировал на вылет с АПЛ где конкурентами были мертвые Шеффилд с Лутоном и нестабильные Эвертоны у которых еще и очки сняли...
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"Идеально подходит" - после отказа 7-ми кандидатов.. ))
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Я хорошо помню философию Компани-игрока: не хера ни делать,годами лечиться от травм,но ездить в сборную и при этом считаться одним из лучших центральных защитников. Сегодня похоже он снова втер очки адидасовскому толкачу Эберлю и его дружку Фройнду.
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Ответ Аскар Жунайт
Надоминировал на вылет с АПЛ где конкурентами были мертвые Шеффилд с Лутоном и нестабильные Эвертоны у которых еще и очки сняли...
А ресурс какой у Бёрнли? Команда уровня Чемпионшипа.

Компани берут не за результат с Бернли в АПЛ, очевидно.
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Я тоже так считаю, можно мне в руководство Баварии ? Думаю в нынешней ситуации в управлении я бы не затерялся:) знаю казахский и русский, ну и на американском неплохо говорю🙂‍↔️.
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С одной стороны, хочется написать что то едкое и не совсем приятное для руководства Байерна (ни в коем случае не Компани,он то не при чём),а с другой вспоминаю отличную фразу из кинофильма,где один из персонажей говорит очень важные слова:любые действия имеют последствия.
Ну вот и будем видеть,к каким последствиям приведет назначение Венсана.
Просто очень бы не хотелось увидеть второй "шедевральный" сезон.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Если это не хитрый шаг на годик взять ученика Пепа, чтобы его же потом вернуть, а Компани оставить в ассистентах - то иная логика объяснению не поддаётся. Философы, гении тактики... треблы Флика и Хайнкесса были с одной тактикой - выходим и мочим всех как можем. А гении тактики Нагельсман отлетал от Вилльяреала с 2 ударами за 2 матча, и тот же Гвардиола всем испанским клубам слил полуфиналы, про Тухеля вообще молчу. Надеюсь это утка.
Это чтобы команде мораль бустануть посреди сезона, когда его уволят
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Пять побед за сезон, последние девять туров Апл одни ничьи и поражения, второй с конца по забитым мячам.
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Ответ Andrey_Rlv
на таком уровне нет непрофессионалов.
Может, тогда Невилла попробуете?)
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Ответ MstAndreev
Компани настолько идеально подходит, что до него почти всем успели пост предложить)
на таком уровне нет непрофессионалов.
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Неужели нет немцев бывших баварцев чтобы им дать шанс, если даже этому могут дать?
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Я тоже считаю, что атакующий футбол с доминацией и контролем мяча - самый лучший. Этого достаточно чтобы скинуть свое резюме на рассмотрение?
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Умудриться вылететь из АПЛ в год, когда у Эвертона и Ноттингема снимали очки, - это надо постараться))
Компани так на тренирует Баварию, что результат Тухеля покажется сказкой
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Не ожидал от руководства Баварии такой клоунады. Может, это просто истерика из-за отсутствия вменяемых кандидатов...Или решили посоревноваться с руководством Челси в маразме.
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В НБА есть идеальный кандидат для них. Милуоки тренирует, кричит «КАМОН ЛЕТСГО». Думаю, для Баварии в самый раз.
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друзья мои. давайте не будем ломать копья по поводу этого возможного назначения. давай те сурин этой новости сделаем. и поговорим об этом примерно месяцев через 8 -10)
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