В «Баварии» ценят философию Компани, основанную на доминировании и владении. Боссы считают, что он идеально подходит

В «Баварии» высоко ценят Венсана Компани.

Боссы мюнхенского клуба Макс Эберль и Кристоф Фройнд считают, что философия бельгийца, основанная на доминировании, владении мячом и быстром выходе из обороны, идеально подходит «Баварии».

Компани считается хорошим коммуникатором и тем, кто продвигает молодых футболистов. На это также надеются в «Баварии». Ценится также, что у хорошие отношения с игроками.

Отмечается, что « » заинтересована в том, чтобы команду тренировал молодой специалист с большим потенциалом.