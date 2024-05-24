Колосков о словах Халка про зависть русских игроков: «Они получали рубль, а он – тысячу, условно. У наших если не обида, то недоумение точно возникало»

Вячеслав Колосков сравнил зарплаты российских игроков и Халка в «Зените».

Бразилец играл за петербургский клуб с 2012 по 2016 год. За «Зенит» он забил 94 гола и отдал 60 результативных передач в 179 матчах. В составе клуба Халк выиграл чемпионат России (2014/2015), Кубок России (2015/2016) и Суперкубок России (2015).

Ранее экс-игрок « » заявил, что российские игроки команды завидовали ему и Акселю Витцелю.

« рассказывает то, что было. Это действительно несправедливо, когда приходит игрок со стороны и начинает получать в разы больше, чем играющие в клубе российские футболисты.

Да, он хороший игрок, но понятно, что у россиян если не обида, то недоумение в этом отношении точно возникало. Когда они, условно говоря, получали рубль, а Халк – тысячу.

Но это вполне естественный процесс, и не надо на это обижаться. Халк же не поливает какой-то грязью клуб, а говорит то, что было на самом деле», – сказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

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