Колосков о словах Халка про зависть русских игроков: «Они получали рубль, а он – тысячу, условно. У наших если не обида, то недоумение точно возникало»

Теги Зенит высшая лига Бразилия премьер-лига Россия РФС Атлетико Минейро Вячеслав Колосков Халк Р-Спорт деньги Футбол

Вячеслав Колосков сравнил зарплаты российских игроков и Халка в «Зените».

Бразилец играл за петербургский клуб с 2012 по 2016 год. За «Зенит» он забил 94 гола и отдал 60 результативных передач в 179 матчах. В составе клуба Халк выиграл чемпионат России (2014/2015), Кубок России (2015/2016) и Суперкубок России (2015).

Ранее экс-игрок «Зенита» заявил, что российские игроки команды завидовали ему и Акселю Витцелю. 

«Халк рассказывает то, что было. Это действительно несправедливо, когда приходит игрок со стороны и начинает получать в разы больше, чем играющие в клубе российские футболисты.

Да, он хороший игрок, но понятно, что у россиян если не обида, то недоумение в этом отношении точно возникало. Когда они, условно говоря, получали рубль, а Халк – тысячу.

Но это вполне естественный процесс, и не надо на это обижаться. Халк же не поливает какой-то грязью клуб, а говорит то, что было на самом деле», – сказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

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14 комментариев
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Ответ Элдор ШоуУродов
Только Халк клал 10, а условный Шатов на сопоставимом отрезке — 1 💁‍♂️
Халк решал в ЛЧ, ещё и десятки ассистов отдавал на Дзюбу, чтобы тот забивал

Халк делал окружающих игроков лучше, а не шакалил статистику
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Только Халк клал 10, а условный Шатов на сопоставимом отрезке — 1 💁‍♂️
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А Халк то причем, что ему Газпром такую зп пообещал? Российские футболисты бедными явно не были, но заглядывали в чужие карманы, что в итоге и развалило коллектив.. тупость, самоуверенность и жадность футболистов..
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Ответ &_Bishep_&
Печально. Вот и Колосков покидает нас, уходя в параллельный мир (точнее реальность). Светлая память.
он всегда там был, с подключением!
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Ответ Элдор ШоуУродов
Только Халк клал 10, а условный Шатов на сопоставимом отрезке — 1 💁‍♂️
Причём это не тире, а минус
+4
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Печально. Вот и Колосков покидает нас, уходя в параллельный мир (точнее реальность). Светлая память.
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То есть условно в тысячу раз больше... Таким образом, если условный Денисов получал миллион баксов в год, то условный Халк - миллиард. Ясно-понятно.
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Рубль? Тогда он тысячу копеек и то не точно.
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Если они получали рубль,то Халк получал не более пяти рублей,условно.Как раз на столько раз он был лучше паспортистов
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да и вообще.. Бояринцев лучше!
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Интересно какое такое недоумение? Вполне нормально что если ты условная семерка за тебя платят 100 к а если Порше (Халк) миллион,разве не логично ?))) вот же у паспортистов самомнение
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Да что уж там рубль, они бесплатно играли…
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Ответ Элдор ШоуУродов
Только Халк клал 10, а условный Шатов на сопоставимом отрезке — 1 💁‍♂️
Шатов- сомнительный пример. Зенит вели за собой другие игроки.
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