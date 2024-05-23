Исак не перейдет в «Арсенал» этим летом. В «Ньюкасле» «высмеяли» новости о готовности продать форварда за 90 млн фунтов (The Telegraph)

«Ньюкасл» не продаст Александера Исака этим летом.

Источники в « » сообщили The Telegraph, что в клубе «высмеяли» сообщения в СМИ о готовности продать форварда за 90 миллионов фунтов. «Сороки» утверждают, что потенциальные покупатели должны предложить как минимум вдвое больше, чтобы клуб согласился обсудить предложение.

Контракт шведского футболиста с нынешним клубом рассчитан до 2028 года, и стороны уже ведут переговоры о продлении. Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау хочет выстраивать атакующую игру вокруг , он входит в долгосрочные планы клуба.

Таким образом, « », проявляющий интерес к 24-летнему нападающему, не сможет подписать его в этом году.

В минувшем сезоне АПЛ Александер провел 30 матчей и забил 21 гол. Его статистику можно найти здесь.