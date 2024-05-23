Исак не перейдет в «Арсенал» этим летом. В «Ньюкасле» «высмеяли» новости о готовности продать форварда за 90 млн фунтов (The Telegraph)

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Арсенал Александер Исак Футбол

«Ньюкасл» не продаст Александера Исака этим летом.

Источники в «Ньюкасле» сообщили The Telegraph, что в клубе «высмеяли» сообщения в СМИ о готовности продать форварда за 90 миллионов фунтов. «Сороки» утверждают, что потенциальные покупатели должны предложить как минимум вдвое больше, чтобы клуб согласился обсудить предложение.

Контракт шведского футболиста с нынешним клубом рассчитан до 2028 года, и стороны уже ведут переговоры о продлении. Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау хочет выстраивать атакующую игру вокруг Исака, он входит в долгосрочные планы клуба. 

Таким образом, «Арсенал», проявляющий интерес к 24-летнему нападающему, не сможет подписать его в этом году. 

В минувшем сезоне АПЛ Александер провел 30 матчей и забил 21 гол. Его статистику можно найти здесь

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26 комментариев
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Ну правда, они его почти за 80млн купили
+17
0
+17
а за 90млн и 1 фунт?
+17
-2
+15
Александер Исаак Ньютон
+5
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+2
Ответ Андрей Кастуев
С одной стороны, с утверждением "ничем не выделяется" не согласен совсем. 21 гол в 30 матчах в свой первый сезон АПЛ! Да и в Испании показывал уровень. С другой стороны, парень все-таки не выглядит топ-форвардом. В 24 года для такого статуса нужно быть будто бы ярче. Абсолютно согласен с утверждением о грамотном поиске игроков. Можно покупать даже дорого, чем богаче клуб, тем страшнее ценник ему показывают, но почти 100 миллионов за Исака - чересчур.
Ньюкасл вроде собрался покупать Рамсдейла в Арсенале за 15 млн. А не рассмеяться ли им в лицо за такое предложение? 100 млн. для Ньюкасла!
+5
-3
+2
жаль, как дома был бы
+4
-3
+1
Ответ Пенс
гениальному артете всё мало сотен мультов для нормального трофея) Ничего, еще полмиллиарда и попрёт.
Ага,особенно на фоне лярда с хвостиком челсюков с офигенным результатами
+2
-1
+1
Ответ matvei93
понимаю, что Ньюкаслу бабки не нужны, но Исак максимум столько стоит, не болшьше
Думаю ты позволишь Ньюкаслу самим решать сколько он стоит?)
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Ответ Godare88
И что? Сами переплатили в свое время. Исаак, думаю сам захочет в топ-клубе себя показать и в ЛЧ блеснуть. Если Арсенал будет настойчив, все может быть.
Да все может быть но НЮ так просто не отпустить его тем более за какие-то 90 лямов, минимум начинают переговоры больше 100 . Арсеналу надо было любим путем приобрести Дэвидаэ из Лилля очень топовыей нап и недорогой.
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Ответ Vit15
Ньюкасл вроде собрался покупать Рамсдейла в Арсенале за 15 млн. А не рассмеяться ли им в лицо за такое предложение? 100 млн. для Ньюкасла!
Так вы до этого Тирни за 35 хотели Ньюкаслу впарить. Ответка на ответку.
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Ответ Rio de Janeiro
Арсеналу не надо платить 100 млн за игрока который их не стоит (Исак ничем не выделяется) Лучше продолжать грамотно искать игроков по типу Мартинелли и Троссарда и получать не меньшее качество экономя десятки миллионов
С одной стороны, с утверждением "ничем не выделяется" не согласен совсем. 21 гол в 30 матчах в свой первый сезон АПЛ! Да и в Испании показывал уровень.
С другой стороны, парень все-таки не выглядит топ-форвардом. В 24 года для такого статуса нужно быть будто бы ярче.
Абсолютно согласен с утверждением о грамотном поиске игроков. Можно покупать даже дорого, чем богаче клуб, тем страшнее ценник ему показывают, но почти 100 миллионов за Исака - чересчур.
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Ответ umar0701@icloud.com
Гениальные Гвардиол больше потратил, а у Арсенала все еще нету топового нападающего
Если за три с половиной года Артета не нашёл или не вырастил топового нападающего то это явно проблема Артеты.
+1
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0
Ответ Пенс
гениальному артете всё мало сотен мультов для нормального трофея) Ничего, еще полмиллиарда и попрёт.
Гениальные Гвардиол больше потратил, а у Арсенала все еще нету топового нападающего
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Ответ Тимофей Щепкин
Потому что чёрный?😁
Лондон город не черных, больше индусов, если брать этническое меньшинство
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Ответ Тимофей Щепкин
Потому что чёрный?😁
нет. потому что утончённый игрок. Артете подойдёт
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Ответ Иван Иванов
жаль, как дома был бы
Потому что чёрный?😁
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Жаль баски не могли высмеять Вас((
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Ответ читается так: нам не нужно ваших денег, у нас своих некуда девать
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Ньюкасл обоссался от смеха и порвал животы, когда увидел эту сумму. Арсенал предложил...

вот так надо заголовки делать
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понимаю, что Ньюкаслу бабки не нужны, но Исак максимум столько стоит, не болшьше
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