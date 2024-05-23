Исак не перейдет в «Арсенал» этим летом. В «Ньюкасле» «высмеяли» новости о готовности продать форварда за 90 млн фунтов (The Telegraph)
«Ньюкасл» не продаст Александера Исака этим летом.
Источники в «Ньюкасле» сообщили The Telegraph, что в клубе «высмеяли» сообщения в СМИ о готовности продать форварда за 90 миллионов фунтов. «Сороки» утверждают, что потенциальные покупатели должны предложить как минимум вдвое больше, чтобы клуб согласился обсудить предложение.
Контракт шведского футболиста с нынешним клубом рассчитан до 2028 года, и стороны уже ведут переговоры о продлении. Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау хочет выстраивать атакующую игру вокруг Исака, он входит в долгосрочные планы клуба.
Таким образом, «Арсенал», проявляющий интерес к 24-летнему нападающему, не сможет подписать его в этом году.
В минувшем сезоне АПЛ Александер провел 30 матчей и забил 21 гол. Его статистику можно найти здесь.
С другой стороны, парень все-таки не выглядит топ-форвардом. В 24 года для такого статуса нужно быть будто бы ярче.
Абсолютно согласен с утверждением о грамотном поиске игроков. Можно покупать даже дорого, чем богаче клуб, тем страшнее ценник ему показывают, но почти 100 миллионов за Исака - чересчур.
вот так надо заголовки делать