Месси недоволен МЛС: «С такими правилами дела будут плохи». Лео пришлось покинуть поле на 2 минуты из-за оказания медпомощи
Лионель Месси выразил недовольство правилами МЛС.
На 40-й минуте матча с «Монреаль Импэкт» (3:2) против форварда «Интер Майами» сфолил защитник, аргентинец упал и стал держаться за колено. Медики «Интера» выбежали на поле, чтобы оказать помощь Месси, в то время как игрок «Монреаля» не получил желтую карточку за нарушение правил.
Согласно новым правилам МЛС, «если судья останавливает игру из-за возможной травмы игрока и тот не встает с газона более 15 секунд, а медицинский штаб появляется на поле, то судья может потребовать, чтобы игрок покинул поле на 2 минуты».
Месси пришлось покинуть поле при счете 0:2 в момент, когда «Интер» получил право на штрафной удар с опасной позиции. Стоя у кромки поля, аргентинец повернулся к камерам и сказал: «С такими правилами дела будут плохи», после чего недовольно покачал головой.
Месси без голевых действий впервые в сезоне – в матче с «Монреалем» (3:2). У Лео 12+11 в 12 играх
Педро, Альба, Бускетс, Пике, Алвес, Месси, , Вилья, потом Суарес и Неймар еще, глввные симулянты всегда были в Барсе.
Тогда можно просто тупо ломать ноги и сказать,что он симулирует
К тому же, если буквально толковать написанное в новости, судья «вправе» этого потребовать, императива на 2 минуты за бровкой нет.