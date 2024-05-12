Месси недоволен МЛС: «С такими правилами дела будут плохи». Лео пришлось покинуть поле на 2 минуты из-за оказания медпомощи

Лионель Месси выразил недовольство правилами МЛС.

На 40-й минуте матча с «Монреаль Импэкт» (3:2) против форварда « » сфолил защитник, аргентинец упал и стал держаться за колено. Медики «Интера» выбежали на поле, чтобы оказать помощь Месси, в то время как игрок « » не получил желтую карточку за нарушение правил.

Согласно новым правилам , «если судья останавливает игру из-за возможной травмы игрока и тот не встает с газона более 15 секунд, а медицинский штаб появляется на поле, то судья может потребовать, чтобы игрок покинул поле на 2 минуты».

пришлось покинуть поле при счете 0:2 в момент, когда «Интер» получил право на штрафной удар с опасной позиции. Стоя у кромки поля, аргентинец повернулся к камерам и сказал: «С такими правилами дела будут плохи», после чего недовольно покачал головой.

Месси без голевых действий впервые в сезоне – в матче с «Монреалем» (3:2). У Лео 12+11 в 12 играх