Месси недоволен МЛС: «С такими правилами дела будут плохи». Лео пришлось покинуть поле на 2 минуты из-за оказания медпомощи

Теги МЛС Лионель Месси судьи Монреаль Импэкт Интер Майами правила Футбол

Лионель Месси выразил недовольство правилами МЛС.

На 40-й минуте матча с «Монреаль Импэкт» (3:2) против форварда «Интер Майами» сфолил защитник, аргентинец упал и стал держаться за колено. Медики «Интера» выбежали на поле, чтобы оказать помощь Месси, в то время как игрок «Монреаля» не получил желтую карточку за нарушение правил.

Согласно новым правилам МЛС, «если судья останавливает игру из-за возможной травмы игрока и тот не встает с газона более 15 секунд, а медицинский штаб появляется на поле, то судья может потребовать, чтобы игрок покинул поле на 2 минуты».

Месси пришлось покинуть поле при счете 0:2 в момент, когда «Интер» получил право на штрафной удар с опасной позиции. Стоя у кромки поля, аргентинец повернулся к камерам и сказал: «С такими правилами дела будут плохи», после чего недовольно покачал головой.

Месси без голевых действий впервые в сезоне – в матче с «Монреалем» (3:2). У Лео 12+11 в 12 играх

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51 комментарий
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Отличные правила, штоб не валялись зря.
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С одной стороны так можно хоть как-то бороться с симулянтами, а с другой - реально правило не очень, когда игрок и правда получает повреждение.
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Нормальное правило, хотя бы симулянтов поменьше будет
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Ответ Дима
Ветераны бчк негодуют! Ведь валяние на поле это в днк бчк, они по другому не умеют
Расскажи это винисиусу
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+14
Ответ Leon Petov
Не доволен, что не дают пенальти каждый матч
Поэтому без всяких пенальти забивает и раздаёт голевые передачи.
+12
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+8
Ответ Дима
молодой человек вы видимо не застали Дани Алвеса, Альбу, Бускетса в играх за бчк
всех застал, застал игру великого симулянта пепе из реала, .
+13
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+3
А если бы не фол, а пустая пластиковая бутылка, не дай бог, на поле упала :))) тут и 2х минут бы не хватило
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Ответ Фарид Харисов
Комментарий скрыт
🤡🤡🤡
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-7
+3
Ответ ЭкспертДиванный
А если игрок и в правду травмирован? Тогда можно просто тупо ломать ноги и сказать,что он симулирует
Ну, вот и дают 2 минуты за полем в себя прийти, раз реально больно.
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Ответ zaebarca
Расскажи это винисиусу
Вини > весь состав бчк
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Ответ Jet Li
всех застал, застал игру великого симулянта пепе из реала, .
Ну вот на пару симулянтов у Реала у Барсы полкоманды симулянтов было.
Педро, Альба, Бускетс, Пике, Алвес, Месси, , Вилья, потом Суарес и Неймар еще, глввные симулянты всегда были в Барсе.
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Ответ Umar Yunuszoda
За недовольство получить 9 ЗМ
Вы в себя от 8 все никак прийти не можете, уже девятый просите.
+5
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За недовольство получить 9 ЗМ
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Ответ marshalericsson1357
С одной стороны так можно хоть как-то бороться с симулянтами, а с другой - реально правило не очень, когда игрок и правда получает повреждение.
Наоборот, персонал получает нормальную возможность за пределами поля оценить реальное повреждение игрока. В этом есть своя логика. Как бы по правилам помощь и должны за пределами поля оказывать. Просто и судьи и игроки давно игнорят этот пункт, а игрок (если нет серьезной травмы) обычно покидает поле только для того, чтобы сразу вернуться. Устоявшаяся, но по сути, порочная практика.
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Ответ Дима
Ветераны бчк негодуют! Ведь валяние на поле это в днк бчк, они по другому не умеют
Это факт, но и в реале тоже актёров без Оскара хватает, винисиус и беллингем
+3
-2
+1
Ответ ReactorR
Нормальное правило, хотя бы симулянтов поменьше будет
А если игрок и в правду травмирован?
Тогда можно просто тупо ломать ноги и сказать,что он симулирует
+3
-2
+1
Чист по-барселонски решил полежать на поле, а тут не вышло
+2
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Тепличный oвoщ негодует
+14
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Ответ marshalericsson1357
С одной стороны так можно хоть как-то бороться с симулянтами, а с другой - реально правило не очень, когда игрок и правда получает повреждение.
Если игрок реально получает повреждение, то две минуты будет более чем достаточно, чтобы придти в себя.

К тому же, если буквально толковать написанное в новости, судья «вправе» этого потребовать, императива на 2 минуты за бровкой нет.
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Ответ Фарид Харисов
Я о чем и говорю, судейство не ахти в лиге :) Но к теме разговора момент, увы, не относится.
там на канале соседние видео про то как играют против месси, т.е. вообще никак не играют
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Ответ Антон Фалафель
Отличные правила, штоб не валялись зря.
Ты на приколе? Что б не валялись зря нужно стимулировать игроков покидать пределы поля и там оказывать помощь, а это правило - идиотизм.
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Ответ Vanek1411
Ну, вот и дают 2 минуты за полем в себя прийти, раз реально больно.
А игрокам которые не могу нормально встать и уйти?
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Ответ Vanek1411
Ну, вот и дают 2 минуты за полем в себя прийти, раз реально больно.
Отличный способ заработать большинство, просто ударить кого-нибудь по ногам и готово)
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Ответ Jet Li
винисиус лучший симулянт 21 го века
молодой человек вы видимо не застали Дани Алвеса, Альбу, Бускетса в играх за бчк
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Ответ Jet Li
в мчк реал мировые симулянты роналду винисиус пепе алонсо варан карввхаль ди мария, даже вратарь куртуа, озил белингем родриго и.т.д.
Комментарий удален модератором
Ответ Артём Толоконников
Комментарий удален модератором
думаю помогут вам
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Ответ Артём Толоконников
Да со мной то все нормально
ой ,думаю нет
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Ответ Артём Толоконников
Это хорошо, что думаешь, делай это почаще, говорят полезно
ой не надо оправдываться!
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