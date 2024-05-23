Файзуллаев об алкоголе: «Никогда не пробовал спиртное и не планирую. И сам не хочу, и религия не позволяет»
Аббосбек Файзуллаев рассказал о негативном отношении к спиртному.
Полузащитник ЦСКА заявил об этом, говоря о том, как праздновал выход сборной Узбекистана на Олимпиаду.
– Как отмечали выход на Олимпиаду?
– Много танцевали и пели – что в автобусе, что в раздевалке.
– Алкоголь?
– Нет, ты чего! У нас с алкоголем строго. Никогда в жизни не пробовал спиртное и не планирую. И сам не хочу, и религия не позволяет, – заявил Файзуллаев.
"На станции "Турбная" гость с ближнего зарубежья разбил бутылку о голову сотрудника службы безопасности.
Работник не пустил в метро 44-летнего гостя мужчину по причине наличия у последнего признаков алкогольного опьянения.
"В ответ злоумышленник нанес мужчине удар в область головы стеклянной бутылкой. Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержали гражданина и доставили его в отдел полиции", - МВД.
Пострадавшего доставили в больницу с ушибленной раной лобной области, а его обидчик стал фигурантом уголовного дела по статье "Побои"."
Не позволяет она им, ну, никак не повлияет, совсем не велит )))
Странно, очень напоминает лекарство, которое принимал муж всю жизнь...
Бабушка впервые посмотрела хоккей на большом телевизоре.
Батюшки, да они же на коньках!
Главное не превратиться в бабушку.