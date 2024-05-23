Файзуллаев об алкоголе: «Никогда не пробовал спиртное и не планирую. И сам не хочу, и религия не позволяет»

Аббосбек Файзуллаев рассказал о негативном отношении к спиртному.

Полузащитник ЦСКА заявил об этом, говоря о том, как праздновал выход сборной на Олимпиаду.

– Как отмечали выход на Олимпиаду?

– Много танцевали и пели – что в автобусе, что в раздевалке.

– Алкоголь?

– Нет, ты чего! У нас с алкоголем строго. Никогда в жизни не пробовал спиртное и не планирую. И сам не хочу, и религия не позволяет, – заявил .