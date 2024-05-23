Файзуллаев об алкоголе: «Никогда не пробовал спиртное и не планирую. И сам не хочу, и религия не позволяет»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сборная Узбекистана по футболу олимпийская сборная Узбекистана алкоголь и спорт Аббосбек Файзуллаев Футбол

Аббосбек Файзуллаев рассказал о негативном отношении к спиртному.

Полузащитник ЦСКА заявил об этом, говоря о том, как праздновал выход сборной Узбекистана на Олимпиаду.

– Как отмечали выход на Олимпиаду?

– Много танцевали и пели – что в автобусе, что в раздевалке.

– Алкоголь?

– Нет, ты чего! У нас с алкоголем строго. Никогда в жизни не пробовал спиртное и не планирую. И сам не хочу, и религия не позволяет, – заявил Файзуллаев.

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12 комментариев
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Много танцевали и пели – что в автобусе, что в раздевалке.-Еще иногда трассы перекрывают, чтобы залезгинится. Меня бы так вштыривало по трезвому, я бы тоже алкоголь не употреблял))...
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Ответ Этот Райола хочет денег
Много танцевали и пели – что в автобусе, что в раздевалке.-Еще иногда трассы перекрывают, чтобы залезгинится. Меня бы так вштыривало по трезвому, я бы тоже алкоголь не употреблял))...
Попробуй куриный кал под язык. И в автобусе, и в метро, и в Ашане станцуешь...
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Ой, да ладно, религия не позволяет, много узбеков знакомых, большинство из которых за шиворот заливают, что мама не горюй. Про насвай вообще молчу, чуть ли не каждый закидывает.
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Ответ kupezz
Ой, да ладно, религия не позволяет, много узбеков знакомых, большинство из которых за шиворот заливают, что мама не горюй. Про насвай вообще молчу, чуть ли не каждый закидывает.
и? у каждого разный уровень религиозности
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Ответ Наильевна
Из новостей за сегодня: "На станции "Турбная" гость с ближнего зарубежья разбил бутылку о голову сотрудника службы безопасности. Работник не пустил в метро 44-летнего гостя мужчину по причине наличия у последнего признаков алкогольного опьянения. "В ответ злоумышленник нанес мужчине удар в область головы стеклянной бутылкой. Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержали гражданина и доставили его в отдел полиции", - МВД. Пострадавшего доставили в больницу с ушибленной раной лобной области, а его обидчик стал фигурантом уголовного дела по статье "Побои"." Не позволяет она им, ну, никак не повлияет, совсем не велит )))
И что с того? Если завтра в Китае появится новость о борделе где была в том числе и русская девушка ты будешь готов назвать всех русских девушек такими же? Что за одноклеточный взгляд на окружающую действительность? Неужели образование настолько плохое в наше время?
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Правильно, мы за ЗОЖ!)
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с алкоголем разобрались... что насчёт насвая?
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Из новостей за сегодня:
"На станции "Турбная" гость с ближнего зарубежья разбил бутылку о голову сотрудника службы безопасности.

Работник не пустил в метро 44-летнего гостя мужчину по причине наличия у последнего признаков алкогольного опьянения.

"В ответ злоумышленник нанес мужчине удар в область головы стеклянной бутылкой. Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержали гражданина и доставили его в отдел полиции", - МВД.

Пострадавшего доставили в больницу с ушибленной раной лобной области, а его обидчик стал фигурантом уголовного дела по статье "Побои"."

Не позволяет она им, ну, никак не повлияет, совсем не велит )))
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Пели песню "Долина чудная долина" и курили узбекские травы для плова.
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Бабушка попробовала первый раз в жизни пиво.
Странно, очень напоминает лекарство, которое принимал муж всю жизнь...
Бабушка впервые посмотрела хоккей на большом телевизоре.
Батюшки, да они же на коньках!
Главное не превратиться в бабушку.
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Ответ kupezz
Ой, да ладно, религия не позволяет, много узбеков знакомых, большинство из которых за шиворот заливают, что мама не горюй. Про насвай вообще молчу, чуть ли не каждый закидывает.
Не, ну тут молодой спортсмен а не работяга. Мы в молодости все были идеалистами. Ни капли в рот, ни сантиметра ... в сторону.)))
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