Тульский «Арсенал» получил лицензию для участия в РПЛ на следующий сезон. Клуб предоставил РФС дополнительные документы после отказа

Теги премьер-лига Россия РФС Первая лига Арсенал Тула Футбол

Тульский «Арсенал» получил лицензию для участия в Мир РПЛ в следующем сезоне.

Ранее клубу наряду с «Торпедо» и «СКА-Хабаровском» было отказано в связи с невыполнением обязательных критериев.

После получения дополнительной документации заявка «Арсенала» была рассмотрела повторно и одобрена. Таким образом, клуб стал обладателем Лицензии РФС I на сезон-2024/25.

Клубы РПЛ проведут первые стыковые матчи дома. Игры назначены на 29 мая и 1 июня

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25 комментариев
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Удачи тулякам, всяко лучше они в стыках чем ещё один никому не нужный московский клуб.
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Хорошо, когда соблюдается спортивный принцип. Туле удачи. Без Аджоева могут и задержаться в РПЛ
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рад за Тулу, и особенно отрадно, что искусственная никому не нужная Родина не проползет в стыки. Уверен, что этот клуб закончит примерно так же, как московский Арарат, когда поймет, что не имеет смысла развиваться в пределах Москвы с нулем болельщиков.
+19
-5
+14
Ответ Caniball
Тула по спортивному принципу завоевала право сыграть в стыках. Интересно будет, если к примеру им выпадет Факел. Черноземное дерби получится.
Тула разве относится к черноземью?
+6
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Самый веселый стадион и выезд был после Шинника )
+3
-1
+2
Ни каждому клубу везёт быть из региона который возглавлял потенциальный приемник
+4
-2
+2
Тула по спортивному принципу завоевала право сыграть в стыках.
Интересно будет, если к примеру им выпадет Факел. Черноземное дерби получится.
+4
-2
+2
Ура, Тула! Желаю вам пройти стыки и снова играть в РПЛ! Очень хорошая команда, жаль что в ФНЛ прозябала пару сезонов.
+2
-1
+1
А я чисто по человечески рад за Старого Жука - Старожука , многие его физруком кликали кликали , а он все таки хоть даже и в стыки , а вывел , а это уже много стоит … даже если не выйдут уже молодец , по спортивному чину , все как положено - вышли … а аж если в стыках в Вышку войдут - тогда Старожук вообще чин по чину , честь ему и хвала …
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Хотя отношения между Воронежем и Тулой ближе к враждебным, рад такому решению. Куда лучше чем недоклуб из столицы.Надеюсь, наш ждут классные зарубы, только не на следующей неделе, а на следующий сезон в РПЛ
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Ответ Rio de Janeiro
Ни каждому клубу везёт быть из региона который возглавлял потенциальный приемник
приемник Грюндик?
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Ответ 0mertas626
у Родины хотя бы частный владелец-миллиардер, а не богатая и успешная Тульская область..
Ага и три болельщика и чужой стадион и путь Асмарала/Тамбова/Тосно.
+1
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+1
Ответ Caniball
Тула по спортивному принципу завоевала право сыграть в стыках. Интересно будет, если к примеру им выпадет Факел. Черноземное дерби получится.
Дальневосточное
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Ответ mancity111
Хорошо, когда соблюдается спортивный принцип. Туле удачи. Без Аджоева могут и задержаться в РПЛ
Далековато им еще до РПЛ )
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Ответ mancity111
Хорошо, когда соблюдается спортивный принцип. Туле удачи. Без Аджоева могут и задержаться в РПЛ
Там Дюмин ушел, сложно будет
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Ответ Регион-36
Ага и три болельщика и чужой стадион и путь Асмарала/Тамбова/Тосно.
Это частные деньги, ни копейки с гос или горбюджета. Стадион? Он есть, только на данный момент имеет лицензию для ФНЛ2, не все сразу. Московские гранды с вековой историей тоже не в первые пять лет свои стадионы обрели, будьте реалистами. Ничего против Арсенала не имею, просто логика "новый клуб без болельщиков никому не нужен" немного режет мозг, дайте хотя бы шанс, Краснодар, напомню, тоже не по спортивному принципу поднимался в элиту и стадион тоже был не свой, и болельщиков на фоне Кубани, считай, не было
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Ответ НИКюр
Фк тула нету такого клуба. Есть АРСЕНАЛ ТУЛА
Виноват, не хотел никого обидеть
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Ответ uncovered
Следуя Вашей логике - ниодин новообразованный клуб не имеет права на существование, так как не обладает фанбазой. Родина не нарушает спортивный принцип, заняла 5 место, дали Туле лицензию - ок, не дали бы, значит, не соответствует ФК Тула действующему регламенту, у них было два сезона, чтоб устранять недочёты (фанайди оставим за скобками, в нем действительно нет нужды в первой лиге). Но нет, мы всегда ждём, как сезон закончим и потом начинаем гарантии раздавать и жаловаться, что есть клубы, которые следующие в очереди на попытку повыситься в классе
Фк тула нету такого клуба. Есть АРСЕНАЛ ТУЛА
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Ответ Кирилл Голивец
рад за Тулу, и особенно отрадно, что искусственная никому не нужная Родина не проползет в стыки. Уверен, что этот клуб закончит примерно так же, как московский Арарат, когда поймет, что не имеет смысла развиваться в пределах Москвы с нулем болельщиков.
Следуя Вашей логике - ниодин новообразованный клуб не имеет права на существование, так как не обладает фанбазой. Родина не нарушает спортивный принцип, заняла 5 место, дали Туле лицензию - ок, не дали бы, значит, не соответствует ФК Тула действующему регламенту, у них было два сезона, чтоб устранять недочёты (фанайди оставим за скобками, в нем действительно нет нужды в первой лиге). Но нет, мы всегда ждём, как сезон закончим и потом начинаем гарантии раздавать и жаловаться, что есть клубы, которые следующие в очереди на попытку повыситься в классе
+3
-3
0
Ответ Кирилл Голивец
рад за Тулу, и особенно отрадно, что искусственная никому не нужная Родина не проползет в стыки. Уверен, что этот клуб закончит примерно так же, как московский Арарат, когда поймет, что не имеет смысла развиваться в пределах Москвы с нулем болельщиков.
у Родины хотя бы частный владелец-миллиардер, а не богатая и успешная Тульская область..
+4
-4
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Хорошо, лучше Родины. Буду болеть в стыках за Тулу.
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