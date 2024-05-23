Тульский «Арсенал» получил лицензию для участия в РПЛ на следующий сезон. Клуб предоставил РФС дополнительные документы после отказа

Тульский «Арсенал» получил лицензию для участия в Мир РПЛ в следующем сезоне.

Ранее клубу наряду с «Торпедо» и «СКА-Хабаровском» было отказано в связи с невыполнением обязательных критериев.

После получения дополнительной документации заявка « » была рассмотрела повторно и одобрена. Таким образом, клуб стал обладателем Лицензии РФС I на сезон-2024/25.

Клубы РПЛ проведут первые стыковые матчи дома. Игры назначены на 29 мая и 1 июня