Тульский «Арсенал» получил лицензию для участия в РПЛ на следующий сезон. Клуб предоставил РФС дополнительные документы после отказа
Тульский «Арсенал» получил лицензию для участия в Мир РПЛ в следующем сезоне.
Ранее клубу наряду с «Торпедо» и «СКА-Хабаровском» было отказано в связи с невыполнением обязательных критериев.
После получения дополнительной документации заявка «Арсенала» была рассмотрела повторно и одобрена. Таким образом, клуб стал обладателем Лицензии РФС I на сезон-2024/25.
Клубы РПЛ проведут первые стыковые матчи дома. Игры назначены на 29 мая и 1 июня
Интересно будет, если к примеру им выпадет Факел. Черноземное дерби получится.