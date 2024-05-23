«Челси» сообщил «Ипсвичу» об интересе к Маккенне. «Синие» считают, что быстро договорятся о переходе тренера

Теги Челси премьер-лига Англия Энцо Мареска Лестер Ипсвич чемпионшип Киран Маккенна Футбол

«Челси» приближается к назначению нового главного тренера.

Как сообщает The Guardian, приоритетным вариантом лондонцев является Киран Маккенна. «Синие» уже уведомили «Ипсвич» об интересе к 38-летнему специалисту и считают, что быстро договорятся о его переходе.

Также в «Челси» уверены, что уроженец Северной Ирландии отдаст предпочтение именно этому клубу, а не «Брайтону» или «Манчестер Юнайтед». «Ипсвич» же надеется сохранить тренера и предложит ему новый контракт.

В качестве альтернативы Маккенне называется Энцо Мареска из «Лестера».

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11 комментариев
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Тодд Боули заявил, что «Челси» нужно развиваться, следуя намеченному плану.

«Самое главное – нужно быть терпеливым. Вы что-то создаете и ожидаете, что все быстро сложится, но реальность такова, что для всего действительно хорошего требуется немного времени. Терпение всегда было нашим принципом».
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Золото Маккенны !
Если кто-то из живущих ещё помнит такой фильм ))
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Боули пишет книгу: «Руководство для чайников: как быстро, буквально за пару лет, топ-клуб, двухкратного обладателя ЛЧ, превратить в середняка с будущим потенциалом на вылет?»
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Ответ OldRedWhite
Золото Маккенны ! Если кто-то из живущих ещё помнит такой фильм ))
Я помню потому что живу долго.
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Ответ Proper Chels
Интересный тренер, возможно даже топовый по потенциалу. Но Ипсвич не Челси, а Шип не АПЛ. Сейчас это выглядит как максимальный риск. Хотя там все кандидаты рискованные. Ну удачи, надеюсь выстрелит)
Да тут был в прошлом году один топовый по потенциалу, который вынес шип с ноги, в этом сезоне назад с Бернли вернулся, сейчас к другим шизоидам в Баварию поедет ))
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Интересный тренер, возможно даже топовый по потенциалу.
Но Ипсвич не Челси, а Шип не АПЛ.

Сейчас это выглядит как максимальный риск. Хотя там все кандидаты рискованные.

Ну удачи, надеюсь выстрелит)
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Ну понятно,как и Бавария хотят пустить ещё один сезон по женскому половому органу,доверившись пацану........
Ну не знаю,у Баварии хотя бы классный состав есть(пусть и отчасти едущий с ярмарки).
Но что будет делать Маккенна с этой сборной солянкой из Мудриков и Мадуэк??? Или отказали просто все?
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Ответ ZarvuR2020
Тодд Боули заявил, что «Челси» нужно развиваться, следуя намеченному плану. «Самое главное – нужно быть терпеливым. Вы что-то создаете и ожидаете, что все быстро сложится, но реальность такова, что для всего действительно хорошего требуется немного времени. Терпение всегда было нашим принципом».
Мужик сказал мужик забыл
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Ответ Proper Chels
Интересный тренер, возможно даже топовый по потенциалу. Но Ипсвич не Челси, а Шип не АПЛ. Сейчас это выглядит как максимальный риск. Хотя там все кандидаты рискованные. Ну удачи, надеюсь выстрелит)
Не бывает топовых английских тренеров, как и вратарей. Гарантированный провал.
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Ответ Латерали Васс и Меле
Не бывает топовых английских тренеров, как и вратарей. Гарантированный провал.
сэр алекс был не из великобритании?
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