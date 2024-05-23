«Челси» сообщил «Ипсвичу» об интересе к Маккенне. «Синие» считают, что быстро договорятся о переходе тренера

«Челси» приближается к назначению нового главного тренера.

Как сообщает The Guardian, приоритетным вариантом лондонцев является . «Синие» уже уведомили «Ипсвич» об интересе к 38-летнему специалисту и считают, что быстро договорятся о его переходе.

Также в « » уверены, что уроженец Северной Ирландии отдаст предпочтение именно этому клубу, а не «Брайтону» или «Манчестер Юнайтед». « » же надеется сохранить тренера и предложит ему новый контракт.

В качестве альтернативы Маккенне называется из « ».