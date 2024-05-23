«Челси» сообщил «Ипсвичу» об интересе к Маккенне. «Синие» считают, что быстро договорятся о переходе тренера
«Челси» приближается к назначению нового главного тренера.
Как сообщает The Guardian, приоритетным вариантом лондонцев является Киран Маккенна. «Синие» уже уведомили «Ипсвич» об интересе к 38-летнему специалисту и считают, что быстро договорятся о его переходе.
Также в «Челси» уверены, что уроженец Северной Ирландии отдаст предпочтение именно этому клубу, а не «Брайтону» или «Манчестер Юнайтед». «Ипсвич» же надеется сохранить тренера и предложит ему новый контракт.
В качестве альтернативы Маккенне называется Энцо Мареска из «Лестера».
«Самое главное – нужно быть терпеливым. Вы что-то создаете и ожидаете, что все быстро сложится, но реальность такова, что для всего действительно хорошего требуется немного времени. Терпение всегда было нашим принципом».
Если кто-то из живущих ещё помнит такой фильм ))
Но Ипсвич не Челси, а Шип не АПЛ.
Сейчас это выглядит как максимальный риск. Хотя там все кандидаты рискованные.
Ну удачи, надеюсь выстрелит)
Ну не знаю,у Баварии хотя бы классный состав есть(пусть и отчасти едущий с ярмарки).
Но что будет делать Маккенна с этой сборной солянкой из Мудриков и Мадуэк??? Или отказали просто все?