«ПСЖ» показал домашнюю форму на сезон-2024/25. Мбаппе не участвовал в презентации

Теги ПСЖ лига 1 Франция Nike игровая форма Килиан Мбаппе стиль Футбол

«ПСЖ» показал домашнюю форму на сезон-2024/25.

Комплект выполнен в традиционном для парижан синем цвете. На передней части футболки размещена вертикальная красная полоса.

Как пишет пресс-служба «ПСЖ», этот комплект отражает ДНК Парижа. 12 мая футболисты наденут новую форму, когда будут праздновать победу в Лиге 1.

Отметим, что нападающего Килиана Мбаппе нет на фото с презентацией новой формы. Его контракт рассчитан до лета, он может покинуть клуб на правах свободного агента.

Фото: twitter.com/PSG_insidetwitter.com/PSG_inside

Материалы по теме

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
из сезона в сезон одна и та же форма
+21
-3
+18
Маркиньосу не надоело штамповать эти победы в чемпионате Франции? Уже все свалили, один он остался из «старичков». Мог бы спокойно играть в АПЛ, причем в топ клубе
+12
0
+12
Форма 🔝 но о каком ДНК речь 😂💁
+12
-1
+11
Ещё одни с ДНК)
+6
-1
+5
Ответ Иг0рямба
Форма 🔝 но о каком ДНК речь 😂💁
Речь о Париже- городе, скорее всего, а не о клубе.
+5
0
+5
Ну ясное дело почему
+4
-1
+3
Скучная форма у ПСЖ
+2
-1
+1
Ответ ten Hag
В АПЛ он провалился бы, имхо Позицию теряет частенько, в физике не то чтобы сильно хорош В хорошей системе мог бы смотреться А так как Варан/Каземиро в МЮ - провал Хотя оба не хуже Маркиньоса
А почему сравнение с Вараном и Каземиро? Первый приехал в проблемнейший МЮ не будучи топом и не на лучшем своём уровне. Второй вообще - опорник на спаде. Вот про систему согласен, много не топовых защей АПЛ смотрятся качественно в системах. Маркиньос уровнем превосходит многих их них.
0
0
0
Ответ Dvin
Маркиньосу не надоело штамповать эти победы в чемпионате Франции? Уже все свалили, один он остался из «старичков». Мог бы спокойно играть в АПЛ, причем в топ клубе
В АПЛ он провалился бы, имхо
Позицию теряет частенько, в физике не то чтобы сильно хорош
В хорошей системе мог бы смотреться
А так как Варан/Каземиро в МЮ - провал
Хотя оба не хуже Маркиньоса
+5
-5
0
Ответ Madridista Магомедов
Речь о Париже- городе, скорее всего, а не о клубе.
Как вариант
0
0
0
Маркиньос – чисто Медуза Горгона
0
0
0
1 белый
0
0
0
Сейчас-то какой смысл играть в эти тайны.
И раньше особо не было, но теперь и в ЛЧ встретиться шансов нет.
0
0
0
Расистская реклама, белых почти нет)))
0
0
0
Кто-нибудь додумается выпустить форму с настоящей нарисованной ДНК - спиралями дезоксирибонуклеиновой кислоты?
0
0
0
Форма нот бэд, но этот белый потëк на красной полосе стремноват, хотя возможно это "отражение ДНК".
0
0
0
ДНК даже у клубов Медиалиги можно найти😏
0
0
0
Форма топчик, не более.
0
0
0
Вау линия теперь нарисованная, прогресс на лицо
0
0
0
Ого, отличная форма. Классика, но переосмысленная.
0
0
0
Так вот почему с Боруссией не сложилось: форма не отражала ДНК☝️🤣🤣🤣
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий