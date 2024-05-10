«ПСЖ» показал домашнюю форму на сезон-2024/25. Мбаппе не участвовал в презентации
«ПСЖ» показал домашнюю форму на сезон-2024/25.
Комплект выполнен в традиционном для парижан синем цвете. На передней части футболки размещена вертикальная красная полоса.
Как пишет пресс-служба «ПСЖ», этот комплект отражает ДНК Парижа. 12 мая футболисты наденут новую форму, когда будут праздновать победу в Лиге 1.
Отметим, что нападающего Килиана Мбаппе нет на фото с презентацией новой формы. Его контракт рассчитан до лета, он может покинуть клуб на правах свободного агента.
Позицию теряет частенько, в физике не то чтобы сильно хорош
В хорошей системе мог бы смотреться
А так как Варан/Каземиро в МЮ - провал
Хотя оба не хуже Маркиньоса
И раньше особо не было, но теперь и в ЛЧ встретиться шансов нет.