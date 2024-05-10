«ПСЖ» показал домашнюю форму на сезон-2024/25. Мбаппе не участвовал в презентации

«ПСЖ» показал домашнюю форму на сезон-2024/25.

Комплект выполнен в традиционном для парижан синем цвете. На передней части футболки размещена вертикальная красная полоса.

Как пишет пресс-служба « », этот комплект отражает ДНК Парижа. 12 мая футболисты наденут новую форму, когда будут праздновать победу в Лиге 1.

Отметим, что нападающего нет на фото с презентацией новой формы. Его контракт рассчитан до лета, он может покинуть клуб на правах свободного агента.

Фото: twitter.com/PSG_inside, twitter.com/PSG_inside