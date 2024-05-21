Семак провел 250-й матч во главе «Зенита». Он лидер по числу побед: 147 против 125 у Садырина и 121 у Морозова

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Ахмат Павел Садырин Юрий Морозов Футбол

Сергей Семак провел 250 матчей на посту главного тренера «Зенита».

Выездная встреча с «Ахматом» (5:1) в 29-м туре Мир РПЛ стала юбилейной для главного тренера петербуржцев. 

В общей сложности Семак провел 250 матчей на посту главного тренера петербургского клуба – 180 в чемпионате России, а также по 35 в национальных кубковых турнирах и еврокубках.

В этих 250 играх «Зенит» одержал 147 побед, 54 раза сыграл вничью и потерпел 49 поражений; разница голов – 496:233.

Семак – третий тренер петербуржцев, после Павла Садырина и Юрия Морозова, который достиг отметки в 250 матчей. При этом Семак лидирует по общему числу побед во главе «Зенита» за всю историю – 147 против 125 у Садырина и 121 у Морозова.

Материалы по теме

29 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ CoMoBo3
Если он упускает чемпионство с самой ресурсной командой чемпионата, то да, его надо увольнять. К тому же на фоне провальной трансферной политики и несмотрибельного футбола в большинстве матчей 😎
Упускает первое чемпионство за 6 лет? И сразу увольнять? Ну вы зажрались, конечно
+8
-1
+7
Поздравления, Сергею Богдановичу! Сильное достижение
+5
-1
+4
А чего так поздно подсчитали?
+2
-1
+1
у Садырина негров не было
+2
-1
+1
Ответ Mister Evidence
Прекрасный тренер, кто бы что не говорил: Семак - 5 трофеев РПЛ за 5 лет Спартак - 1 за 23 года Семак > достижения спартака в 21 веке У меня всё.
А почему так Спартак будоражит? Есть команды, у которых больше одного за 23 года, логичнее с ними сравнить.
+2
-1
+1
Ответ Чебурашка от Гены
Кто мешает другим стать чемпионом? Или у Спартака денег мало? Да и не Семак игроков ищет и покупает. Как бы Зенит не играл, а он чемпион . И так уже 5 лет подряд.
В прошлом сезоне вообще катком проехал по всем. Невозможно каждый год, тем более 6-й подряд всех и вся выносить. Отъезд Малки и Кузяева - тоже важнейшие потери.
+1
0
+1
Долго считали что-то. Матч когда уже был...
0
0
0
Ответ Mister Evidence
Прекрасный тренер, кто бы что не говорил: Семак - 5 трофеев РПЛ за 5 лет Спартак - 1 за 23 года Семак > достижения спартака в 21 веке У меня всё.
Сколько 4х мест в лиге чемпионов?
+1
-1
0
Ответ CoMoBo3
Важен контекст. Среди соперников никого сильного не появилось. А вот он Зенит существенно ослабил. Понабрал в основном шлак в последние два года. Со стандартов перестали вообще забивать. Есть очевидный регресс.
Кто мешает другим стать чемпионом? Или у Спартака денег мало? Да и не Семак игроков ищет и покупает. Как бы Зенит не играл, а он чемпион . И так уже 5 лет подряд.
+1
-1
0
Ответ Чебурашка от Гены
Кто мешает другим стать чемпионом? Или у Спартака денег мало? Да и не Семак игроков ищет и покупает. Как бы Зенит не играл, а он чемпион . И так уже 5 лет подряд.
Он теперь непосредственно отвечает за покупку игроков https://www.sports.ru/football/1115183392-zenit-sozdal-novyj-organ-upravleniya-klubom-pravlenie-semak-vojdet-v-e.html
0
0
0
Ответ Чебурашка от Гены
А толку? Ну, естессно, тренер выскажет своё мнение. Думаю, Круговой ему не помешал бы. А его отправили в дубль.
Ну, вот и навысказывал своих мнений, что теперь у нас на балансе Фернандес, Изидор, Коваленко, Артур, Ахметов, Бакаев.

Круговой? А кто это? 😎
0
0
0
Ответ Чебурашка от Гены
А Педро то хорош! 😁 Спасибо Семаку.
Да, когда на поле появляется. И вообще, на одно попадание – три промаха.
0
0
0
Ответ Чебурашка от Гены
А чего так поздно подсчитали?
О Зените не принято говорить в положительном ключе на этом ресурсе.
+4
-4
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий