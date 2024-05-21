Семак провел 250-й матч во главе «Зенита». Он лидер по числу побед: 147 против 125 у Садырина и 121 у Морозова

Сергей Семак провел 250 матчей на посту главного тренера «Зенита».

Выездная встреча с « » (5:1) в 29-м туре Мир стала юбилейной для главного тренера петербуржцев.

В общей сложности Семак провел 250 матчей на посту главного тренера петербургского клуба – 180 в чемпионате России, а также по 35 в национальных кубковых турнирах и еврокубках.

В этих 250 играх «Зенит» одержал 147 побед, 54 раза сыграл вничью и потерпел 49 поражений; разница голов – 496:233.

Семак – третий тренер петербуржцев, после Павла Садырина и , который достиг отметки в 250 матчей. При этом лидирует по общему числу побед во главе « » за всю историю – 147 против 125 у Садырина и 121 у Морозова.