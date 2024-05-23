Черчесов об Алексее Миранчуке: «В следующем году он может добавить. Я в него верю»

Теги Станислав Черчесов Аталанта серия А Италия Алексей Миранчук Футбол

Станислав Черчесов верит, что Алексей Миранчук заиграет лучше в следующем сезоне.

«Мы знаем, что он умеет. Он очень хороший сезон провел. Поездка в «Торино» ему помогла. 

В команде есть изменения. Видимо, с этими игроками он себя комфортнее чувствует. В следующем году он может добавить. Я в него верю», — сказал бывший главный тренер сборной России.

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