Фонсека готов подписать контракт с «Миланом» на 3 года с зарплатой 3 млн евро за сезон (Calciomercato)

Теги Лилль Милан лига 1 Франция серия А Италия Паулу Фонсека Футбол

Паулу Фонсека близок к назначению в «Милан».

По информации Calciomercato, тренирующий «Лилль» специалист дал согласие на подписание контракта с «россонери». Клуб предлагает ему соглашение на три года с зарплатой 3 миллиона евро за сезон. 

Ранее стало известно, что «Милан» уведомил Стефано Пиоли о намерении прекратить сотрудничество по окончании этого сезона. 

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6 комментариев
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При всей моей нелюбви к Пиоли в последние полтора сезона- это кабздец. Футбол у него плюс-минус такой же унылый как и у Пиоли. В Италии он уже обкекался, во Франции с Лиллем в ЛЧ не вышел, хотя имеет топ-4 состав по стоимости.
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Ответ Олег Овчинников
Там Де Дзерби освободился - воспитанник Милана, который давно не скрывает, что хотел бы поработать с россонери. Всяко лучше Фонсеки будет, которого мы уже видели на что он способен в Серии А.
Я бы Поччетино на 3 года подписал
Из средних и околотоповых игроков выжмит максимум
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Там Де Дзерби освободился - воспитанник Милана, который давно не скрывает, что хотел бы поработать с россонери. Всяко лучше Фонсеки будет, которого мы уже видели на что он способен в Серии А.
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И пусть захватит с собой Дэвида и Йоро)
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УГОЧУКВА,МУАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ
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Ответ Dixon010
При всей моей нелюбви к Пиоли в последние полтора сезона- это кабздец. Футбол у него плюс-минус такой же унылый как и у Пиоли. В Италии он уже обкекался, во Франции с Лиллем в ЛЧ не вышел, хотя имеет топ-4 состав по стоимости.
Простите,а кем Пиоли брали? Которого выгнали отовсюду и который в середняках висел до 55 лет?
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