Фонсека готов подписать контракт с «Миланом» на 3 года с зарплатой 3 млн евро за сезон (Calciomercato)
Паулу Фонсека близок к назначению в «Милан».
По информации Calciomercato, тренирующий «Лилль» специалист дал согласие на подписание контракта с «россонери». Клуб предлагает ему соглашение на три года с зарплатой 3 миллиона евро за сезон.
Ранее стало известно, что «Милан» уведомил Стефано Пиоли о намерении прекратить сотрудничество по окончании этого сезона.
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