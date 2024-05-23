Фонсека готов подписать контракт с «Миланом» на 3 года с зарплатой 3 млн евро за сезон (Calciomercato)

Паулу Фонсека близок к назначению в «Милан».

По информации Calciomercato, тренирующий « » специалист дал согласие на подписание контракта с «россонери». Клуб предлагает ему соглашение на три года с зарплатой 3 миллиона евро за сезон.

Ранее стало известно, что « » уведомил Стефано Пиоли о намерении прекратить сотрудничество по окончании этого сезона.