«Милан» уведомил Пиоли, что тренер будет уволен (Calciomercato)
Стефано Пиоли покинет «Милан» по окончании сезона.
По сведениям Calciomercato, руководство клуба уведомило главного тренера о намерении прекратить сотрудничество за год до истечения срока действия контракта.
Менеджеры прорабатывают условия расставания с 58-летним специалистом. Сегодня они встречались с агентом Пиоли, Валерио Джуффридой, и, вероятно, обсуждали именно этот вопрос.
Таким образом, последней игрой тренера, возглавляющего «Милан» с 2019 года и приведшего команду к скудетто в сезоне-2021/22, станет встреча с «Салернитаной» 25 мая.
Большой работой и результатами вернул клубу амбиции, о которых мы стали забывать. Взял Скудетто с Салемакерсом-Месиасом, что придаёт ещё большую ценность.
Человек, который вернул Милан на топ-уровень после десятилетия забвений.
Это делает его великим.
Леау до перехода к Пиоли вообще кем был?
хорошо,что футбольный сезон заканчивается одновременно с началом летних каникул,иначе ветка взорвалась бы))
Ни одного матча Милана не смотрел, откуда тебе знать?
Расстаются потому что чел не справляется, а не отставку уходит и легенда как Клопп в Ливере.
Лысый мошенник на выход, давно пора