«Милан» уведомил Пиоли, что тренер будет уволен (Calciomercato)

Стефано Пиоли покинет «Милан» по окончании сезона.

По сведениям Calciomercato, руководство клуба уведомило главного тренера о намерении прекратить сотрудничество за год до истечения срока действия контракта.

Менеджеры прорабатывают условия расставания с 58-летним специалистом. Сегодня они встречались с агентом , Валерио Джуффридой, и, вероятно, обсуждали именно этот вопрос.

Таким образом, последней игрой тренера, возглавляющего « » с 2019 года и приведшего команду к скудетто в сезоне-2021/22, станет встреча с «Салернитаной» 25 мая.