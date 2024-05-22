«Милан» уведомил Пиоли, что тренер будет уволен (Calciomercato)

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия агенты Валерио Джуффрида Футбол

Стефано Пиоли покинет «Милан» по окончании сезона.

По сведениям Calciomercato, руководство клуба уведомило главного тренера о намерении прекратить сотрудничество за год до истечения срока действия контракта.

Менеджеры прорабатывают условия расставания с 58-летним специалистом. Сегодня они встречались с агентом Пиоли, Валерио Джуффридой, и, вероятно, обсуждали именно этот вопрос.

Таким образом, последней игрой тренера, возглавляющего «Милан» с 2019 года и приведшего команду к скудетто в сезоне-2021/22, станет встреча с «Салернитаной» 25 мая.

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52 комментария
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Ну и правильно, 6-8 места чемпионата уже заждались, надоело в лиге чемпионов играть и призовые места занимать
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Спасибо Пиоли
Большой работой и результатами вернул клубу амбиции, о которых мы стали забывать. Взял Скудетто с Салемакерсом-Месиасом, что придаёт ещё большую ценность.
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И позовут Аллегри)
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Маэстро Пиоли - один из величайших тренеров Милана за все время.

Человек, который вернул Милан на топ-уровень после десятилетия забвений.

Это делает его великим.
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Ответ Даши Жапов
Комментарий скрыт
качество состава Милана соответствует занимаемым местам.
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Могли бы красиво попрощаться, а не вот так паскудно
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Милану тоже нужна перезагрузка, в лице нового тренера. Вообще, новый сезон обещает быть интересным в сериале. У Юве наконец-то новый коуч, у Милана, Наполи и других команд, также намечаются замены тренеров.....
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Ответ deligy
Обозначить прощальный матч с тренером-чемпионом.
От них не Анчелотти уходит, чтобы так прощаться
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Спасибо за чемпионство, но Пиоли полностью себя исчерпал в Милане. Команда остановилась в развитии. Игры совсем нет. Защита вообще никакая.
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Ответ Mister Evidence
Могли бы красиво попрощаться, а не вот так паскудно
А в чем паскудность то?
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Ответ Клименко
Пхахахаха. Один Пиоли вернул, Газидис Мальдини Монкада Ибра Леау Тео Эллиот мимо проходили
Да, я забыл, что у Пиоли все эти годы одни топари в составе)
Леау до перехода к Пиоли вообще кем был?
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Наконец-то
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Ответ Overkiller
Я офигеваю с таких "фанатов". Вам человек первый раз за 11 лет чемпионство принёс, в полуфинал ЛЧ вышел, сейчас серебро взял с сумасшедшим Интером, а он мошенник, оказывается... Вы такие, как будто, от своих клубов только треблы каждый год хотите. Верх неадекватности.
Да, выиграл чемпионство, повезло с жеребьёвкой ЛЧ и спадом Наполи в конце сезона. А дальше что? Игры как не было, так и нет, и показательно что защищают Пиоли в ветках в основном не фанаты, которые смотрят от силы пару матчей Милана в год, и не представляют о чем говорят
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Ответ Дима Сиротин
А у Милана состав конкурентный? Может быть, там серьёзные усиления какие-то приобретаются? Тот факт, что они последнее время стали регулярно в ЛЧ играть - уже достижение, про чемпионство и говорить нечего. У них лучшие трансферы - два списаных игрока челси, в полузащите потенциально есть беннасер, только на самом деле его нет, лучшего полузащитника они потеряли летом. В итоге в полузащите там такие мастодонты как Дали, Муса, Побега. Пиоли из дерьма конфетку делает. И ладно бы его меняли на кого-то крутого, и при этом умеющего работать в условиях ограниченного бюджета, его меняют хер знает на кого
У Милана второй состав по силе в Италии, это раз. Во вторых, причем тут конкурентностб? Сколько матчей Милана они смотрят в год? Я смотря все матчи в чемпионском сезоне каждый следующий смотрел все меньше, потому что игра у Пиоли максимально примитивная, и никакого развития ни игроков, ни игры после скудетто не произошло. Все сводится к блеснёт ли Леао-Тео-Жиру (в этом сезоне ещё и Пулишич)
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Наполи, Ювентус и Милан практически одновременно прощаются с тренерами.
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Пиоли уже вроде с Наполи контракт подписал, не пойму в чем новость.
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Ответ Vakhore
Маэстро Пиоли - один из величайших тренеров Милана за все время. Человек, который вернул Милан на топ-уровень после десятилетия забвений. Это делает его великим.
Ты слишком толсто тролишь
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Ответ Vakhore
Да, я забыл, что у Пиоли все эти годы одни топари в составе) Леау до перехода к Пиоли вообще кем был?
Кем был Месси до Гвардиолы
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Ответ Artem89S
Ты слишком толсто тролишь
Хомяки верят и неистово плюсуют)
хорошо,что футбольный сезон заканчивается одновременно с началом летних каникул,иначе ветка взорвалась бы))
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Ответ Rina Rian
я Челси его)
Чтобы в шип вылететь?))
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Ответ Футбол, хоккей итд
Милану тоже нужна перезагрузка, в лице нового тренера. Вообще, новый сезон обещает быть интересным в сериале. У Юве наконец-то новый коуч, у Милана, Наполи и других команд, также намечаются замены тренеров.....
Ну да, совсем интересный сезон ждёт Милан под руководством Фонсеки. Думаю, пока не стоит спешить прощаться с Пиоли. Вдруг ещё вернётся осенью
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Ответ Artem89S
Уйди, иксперд Ни одного матча Милана не смотрел, откуда тебе знать?
С чего ты взял?)
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Ответ Сергей Максимюк
Ну и правильно, 6-8 места чемпионата уже заждались, надоело в лиге чемпионов играть и призовые места занимать
Уйди, иксперд
Ни одного матча Милана не смотрел, откуда тебе знать?
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Ответ Александр Титов
качество состава Милана соответствует занимаемым местам.
В смысле 1 и 2? И 1/2 ЛЧ?
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Ответ Дима Сиротин
А у Милана состав конкурентный? Может быть, там серьёзные усиления какие-то приобретаются? Тот факт, что они последнее время стали регулярно в ЛЧ играть - уже достижение, про чемпионство и говорить нечего. У них лучшие трансферы - два списаных игрока челси, в полузащите потенциально есть беннасер, только на самом деле его нет, лучшего полузащитника они потеряли летом. В итоге в полузащите там такие мастодонты как Дали, Муса, Побега. Пиоли из дерьма конфетку делает. И ладно бы его меняли на кого-то крутого, и при этом умеющего работать в условиях ограниченного бюджета, его меняют хер знает на кого
Эти списание игроки Челси сейчас бы рвали и метали в лондонском цирке,который второй год подряд публику веселит всякими угочуквами и прочее)
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Ответ deligy
Обозначить прощальный матч с тренером-чемпионом.
Ерунда какая-то, в первый раз слышу про такое, это же Милан, а не Наполи, которое чемпионство давно не видело, и то, напомнить как там попрощались? Или с Аллегри в Юве?

Расстаются потому что чел не справляется, а не отставку уходит и легенда как Клопп в Ливере.

Лысый мошенник на выход, давно пора
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Ответ Валерий Малкин
А в чем паскудность то?
Обозначить прощальный матч с тренером-чемпионом.
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Снова глоры взвыли,которые игры не смотрят команды. Пёля ещё в прошлом сезоне себя исчерпал,заняв пятое место после чемпионства. Спасибо за шальное скудетто и до свидания. Уверен,оно так и останется единственным трофеем в карьере лысого гения тренерского цеха.
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Неоднозначное решение.
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Кого хотят пригласить?
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