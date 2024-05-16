Фонсека – главный кандидат «Милана» на замену Пиоли. «Россонери» ищут тренера, который способен играть 4-3-3 и 4-2-3-1, знает итальянский футбол и готов к борьбе на два фронта – в чемпионате и ЛЧ (Tuttosport)

Теги Лилль Марсель Милан Стефано Пиоли лига 1 Франция серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Паулу Фонсека Футбол

Паулу Фонсека – приоритет «Милана» на пост тренера.

Как пишет TMW со ссылкой на Tuttosport, «россонери» ищут тренера, способного играть в схеме 4-3-3 или 4-2-3-1, который знает итальянский футбол и способен справиться с играми на два фронта – в чемпионате и Лиге чемпионов.

По данным источника, это описание подходит бывшему тренеру «Ромы» Паулу Фонсеке – он является главным кандидатом на замену Стефано Пиоли.

Однако португалец недавно заявил, что еще не принял решение о своем будущем: «Лилль» хочет продолжить сотрудничество с ним, «Марсель» тоже заинтересован, а «Милан» следит за ситуацией. Как утверждает источник, решающей станет встреча тренера с руководством «Лилля», запланированная на следующую неделю.

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15 комментариев
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По всем параметрам подходит Талалаев
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ой нет, тогда Пиоли оставьте.
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ржака. Наполи уже нашел себе трёх тренеров под нужную схему, а теперь вообще в еврокубки не попали)
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Ответ Клименко
Кто бы говорил про непопадание в еврокубки и тренеров) Лучше в одном сезоне провалиться с 3 тренерами, чем в 3 сезонах с одним
Милан уже в этом сезоне в лч не играл если бы не штраф Ювентусу )
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А как же планы Сарри?
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Прекрасная тактика от руководства, если они хотят в итоге оставить Пиоли. Скоро такие кандидаты пойдут, что акции за лысого проводить будут
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шило на мыло🤣
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Мда, тогда уж лучше Пиоли. Я сам был за его увольнение, игра команды просто атас, а результат это вопреки больше. Но менять Степку на Фонсеку😂 С ним макс это топ 4 и не более, ну так это и Пиоли может тогда зачем его убирать? Оставляйте уж Пиоли, такого чуда и даром не надо. Надеюсь выберет Марсель там ему и место
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4-3-3 🤣✌️у вас то напов, толковых, хватит?
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Ха,и это Фонсека…?)))смешно до боли…
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Фонсека после Ромы ещё считается тренером? Он давал результат на уровне моуриньо! А это уж совсем дно
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Ответ Kubinec_
ржака. Наполи уже нашел себе трёх тренеров под нужную схему, а теперь вообще в еврокубки не попали)
Не попали из-за президента-дба..
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Ответ Schiaff1no
Прекрасная тактика от руководства, если они хотят в итоге оставить Пиоли. Скоро такие кандидаты пойдут, что акции за лысого проводить будут
Точно, ведь лысую посредственность сменить может только Клопп
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