Фонсека – главный кандидат «Милана» на замену Пиоли. «Россонери» ищут тренера, который способен играть 4-3-3 и 4-2-3-1, знает итальянский футбол и готов к борьбе на два фронта – в чемпионате и ЛЧ (Tuttosport)
Паулу Фонсека – приоритет «Милана» на пост тренера.
Как пишет TMW со ссылкой на Tuttosport, «россонери» ищут тренера, способного играть в схеме 4-3-3 или 4-2-3-1, который знает итальянский футбол и способен справиться с играми на два фронта – в чемпионате и Лиге чемпионов.
По данным источника, это описание подходит бывшему тренеру «Ромы» Паулу Фонсеке – он является главным кандидатом на замену Стефано Пиоли.
Однако португалец недавно заявил, что еще не принял решение о своем будущем: «Лилль» хочет продолжить сотрудничество с ним, «Марсель» тоже заинтересован, а «Милан» следит за ситуацией. Как утверждает источник, решающей станет встреча тренера с руководством «Лилля», запланированная на следующую неделю.