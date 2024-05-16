Фонсека – главный кандидат «Милана» на замену Пиоли. «Россонери» ищут тренера, который способен играть 4-3-3 и 4-2-3-1, знает итальянский футбол и готов к борьбе на два фронта – в чемпионате и ЛЧ (Tuttosport)

Паулу Фонсека – приоритет «Милана» на пост тренера.

Как пишет TMW со ссылкой на Tuttosport, «россонери» ищут тренера, способного играть в схеме 4-3-3 или 4-2-3-1, который знает итальянский футбол и способен справиться с играми на два фронта – в чемпионате и чемпионов.

По данным источника, это описание подходит бывшему тренеру «Ромы» – он является главным кандидатом на замену .

Однако португалец недавно заявил, что еще не принял решение о своем будущем: « » хочет продолжить сотрудничество с ним, « » тоже заинтересован, а « » следит за ситуацией. Как утверждает источник, решающей станет встреча тренера с руководством «Лилля», запланированная на следующую неделю.