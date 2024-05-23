Гасперини выиграл первый трофей – Лигу Европы с «Аталантой», он работает с 2003-го на взрослом уровне. 66-летний итальянец также самый возрастной тренер-победитель ЛЕ
Джан Пьро Гасперини выиграл первый трофей в тренерской карьере.
Сегодня «Аталанта» обыграла «Байер» (3:0) в финале Лиги Европы. Итальянец возглавляет клуб с 2016 года.
Итальянский специалист начал тренерскую карьеру на взрослом уровне в 2003 году. Он тренировал такие клубы, как «Кротоне», «Дженоа», «Интер» и «Палермо».
За это время Гасперини дважды становился тренером года в Серии А (в 2019 и 2020 году), но не завоевывал ни одного трофея.
Он в 66 лет также стал самым возрастным тренером-победителем ЛЕ. В прошлом сезоне 62-летний Хосе Луис Мендилибар, выиграв с «Севильей», обновил рекорд.
«Аталанта» выиграла второй трофей в истории. Первый был в 1963 году – Кубок Италии
Теперь эта эпоха не забудется, его работа увековечена.
Учитесь Капелло, Аллегри и прочие☝️
Выиграли вообще всё по многу раз. Гасперини огромный молодец, но министры обороны у декана факультета прессинга учиться не должны ;)
Гасп хоть и фрик, хоть и сумасбродный дед, но как тренер невероятен!
Вчистую переиграл великолепный Байер Алонсо 👏
Тот же Фил Джексон, баскетбольный гениальный тренер, был переговорщиком, например. Ну вот не можеши ты кроссовком в Джордана, Шакила и Брайанта кинуть, сожрут.
А Алекс - мог, и сжирал сам в ответ.
Да и по-твоему в футбол играют мешки с деньгами? У Ливерпуля состав явно дороже, чем у Аталанты и сопоставим с Юве, однако влетели 3-0 на Энфилде как миленькие.