Гасперини выиграл первый трофей – Лигу Европы с «Аталантой», он работает с 2003-го на взрослом уровне. 66-летний итальянец также самый возрастной тренер-победитель ЛЕ

Теги Байер Аталанта бундеслига Германия серия А Италия Лига Европы УЕФА Джан Пьеро Гасперини рекорды Хосе Луис Мендилибар Футбол

Джан Пьро Гасперини выиграл первый трофей в тренерской карьере.

Сегодня «Аталанта» обыграла «Байер» (3:0) в финале Лиги Европы. Итальянец возглавляет клуб с 2016 года.

Итальянский специалист начал тренерскую карьеру на взрослом уровне в 2003 году. Он тренировал такие клубы, как «Кротоне», «Дженоа», «Интер» и «Палермо».

За это время Гасперини дважды становился тренером года в Серии А (в 2019 и 2020 году), но не завоевывал ни одного трофея.

Он в 66 лет также стал самым возрастным тренером-победителем ЛЕ. В прошлом сезоне 62-летний Хосе Луис Мендилибар, выиграв с «Севильей», обновил рекорд.

«Аталанта» выиграла второй трофей в истории. Первый был в 1963 году – Кубок Италии

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50 комментариев
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Заслужил дед. Всегда радостно, когда такой тактический фрик гнет линию и приходит к заслуженному трофею, в финале щелкнув выскочку, на которую весь мир наяривает и говорит, что он уже круче Гвардиолы или Клоппа)
+69
-20
+49
Бесконечно рад за то, что его по-настоящему гениальный, абсолютно 100% тренерский проект за 8 лет всё-таки добрался до трофея.

Теперь эта эпоха не забудется, его работа увековечена.
+37
-2
+35
Ответ Topwintop
Зачем так про Артету?
он имел в виду Мурада Мусаева
+30
-1
+29
Включите песню Белла чао Белла чао
+23
-2
+21
Ответ Roman
Заслужил дед. Всегда радостно, когда такой тактический фрик гнет линию и приходит к заслуженному трофею, в финале щелкнув выскочку, на которую весь мир наяривает и говорит, что он уже круче Гвардиолы или Клоппа)
Всегда думаю, ну как так? Вот комментирует человек: первая половина прямо в точку, а заканчивает какой-то хренью. Ну и плюс ставить или минус, или пройти мимо…
+18
-1
+17
Один из редких итальянских тренеров старой школы, который смог подстроится под новые реалии футбола, а не остался жить идеями катеначчо. Его футбол — это безумный прессинг и скорость.

Учитесь Капелло, Аллегри и прочие☝️
+11
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+9
Ответ Fulyan
Один из редких итальянских тренеров старой школы, который смог подстроится под новые реалии футбола, а не остался жить идеями катеначчо. Его футбол — это безумный прессинг и скорость. Учитесь Капелло, Аллегри и прочие☝️
Капелло и Аллегри учиться? Серьёзно?)

Выиграли вообще всё по многу раз. Гасперини огромный молодец, но министры обороны у декана факультета прессинга учиться не должны ;)
+11
-4
+7
Лекарства из Леверкузена не подействовали на деда Гасперини
+8
-2
+6
Просто топ. И ответ всем, кто его называл безумным дедом. В тренерской дуэли просто уничтожил Алонсо (а до этого ещё и Клоппа). Гасп точно заработал себе на памятник возле стадиона в Бергамо
+4
0
+4
Ответ Fulyan
Один из редких итальянских тренеров старой школы, который смог подстроится под новые реалии футбола, а не остался жить идеями катеначчо. Его футбол — это безумный прессинг и скорость. Учитесь Капелло, Аллегри и прочие☝️
Про Аллегри не очень уместно. Я понимаю, что его многие хейтят. Но он только что забрал кубок Италии у этого самого Гасперини.
+4
-1
+3
Ответ kaka10
Лекарства из Леверкузена не подействовали на деда Гасперини
Как раз наоборот подействовали: всего одна таблетка и не упал ни разу за 90 минут!
+4
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+3
Ответ Бахтияр Маметмусаев
Включите песню Белла чао Белла чао
Ахахаха, лови плюсик)))
+2
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+2
Ответ Владимир Владимирович
Гасперини нужно на повышение, такой тренер с симпатичным футболом должен тренировать топовый клуб
Футболисты из топ клубов просто взвоют от его тренировок и сольют. У него играют только те, кто слушаются безоговорочно, Гомес зазвездился и мигом вылетел из команды. Ему надо оставаться, потому что Аталанта единственная команда, где у него будет власть.
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Красавцы Аталанта
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У Сарри по-моему тоже первый трофей был - Лига Европы, любят итальянские деды браться за еврокубок в возрасте)
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Спасибо Байеру за этот матч! Теперь нашим фанатам нашего Ливерпуля не так обидно, что эта же самая Аталанта тоже разгромила наш Ливерпуль со счётом 3-0 на нашем Энфилде.
+3
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Всё-таки эта Аталанта должна была выиграть что-нибудь значимое
+3
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Казалось, у Гасперини было 3 звезды: Гомес, Иличич и Сапата. И он их всех последовательно разогнал вместе с Мюриэлем, Малиновским и ещё с симпатичной полкомандой. Но...
+1
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Поздравляем с заслуженной победой. И Леху )
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Ответ Roman
Заслужил дед. Всегда радостно, когда такой тактический фрик гнет линию и приходит к заслуженному трофею, в финале щелкнув выскочку, на которую весь мир наяривает и говорит, что он уже круче Гвардиолы или Клоппа)
Согласен
+2
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Ответ black_stone
А кое кто с самым дорогим составом занял четвертое место в Италии и рассказывает это с гордостью...
Кое-кто, недавно обыграл эту Аталанту в финале Кубка) при чем по делу.
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Ради такого можно иногда пропускать приём таблеток
Гасп хоть и фрик, хоть и сумасбродный дед, но как тренер невероятен!
Вчистую переиграл великолепный Байер Алонсо 👏
+1
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Ответ Cptchet
Футболисты из топ клубов просто взвоют от его тренировок и сольют. У него играют только те, кто слушаются безоговорочно, Гомес зазвездился и мигом вылетел из команды. Ему надо оставаться, потому что Аталанта единственная команда, где у него будет власть.
Мне кажется, гений Фергюсона во многом был в том, что он не стеснялся кидать бутсой в лица топ-звезд.
Тот же Фил Джексон, баскетбольный гениальный тренер, был переговорщиком, например. Ну вот не можеши ты кроссовком в Джордана, Шакила и Брайанта кинуть, сожрут.
А Алекс - мог, и сжирал сам в ответ.
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Вы имеете ввиду Гасперини Миранчука?
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Ответ Fulyan
Один из редких итальянских тренеров старой школы, который смог подстроится под новые реалии футбола, а не остался жить идеями катеначчо. Его футбол — это безумный прессинг и скорость. Учитесь Капелло, Аллегри и прочие☝️
Ага, Аллегри, который эту Аталанту неделю назад образцово-показательно раздавил, будет ещё учиться чему-то.
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Ответ KING_OF_RUSSIA
Бюджеты сравни
При чем тут бюджеты, если речь о стиле игры?

Да и по-твоему в футбол играют мешки с деньгами? У Ливерпуля состав явно дороже, чем у Аталанты и сопоставим с Юве, однако влетели 3-0 на Энфилде как миленькие.
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Ответ Fulyan
Что Капелло выиграл в современных реалиях футбола, назовите пожалуйста год и турнир
Капелло в современных реалиях не тренировал практически, зачем?) Всё выиграл.
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Гасперини сьел аспиринку
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Ответ Roman
Заслужил дед. Всегда радостно, когда такой тактический фрик гнет линию и приходит к заслуженному трофею, в финале щелкнув выскочку, на которую весь мир наяривает и говорит, что он уже круче Гвардиолы или Клоппа)
Хочется, чтобы теперь летом Бьелса Кубок Америки с Уругваем выиграл)
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Ответ kaka10
он имел в виду Мурада Мусаева
Мусаев, вместе с Сафоновым, переходят в ПСЖ, чтобы взять ЛЧ
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