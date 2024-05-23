Гасперини выиграл первый трофей – Лигу Европы с «Аталантой», он работает с 2003-го на взрослом уровне. 66-летний итальянец также самый возрастной тренер-победитель ЛЕ

Джан Пьро Гасперини выиграл первый трофей в тренерской карьере.

Сегодня « » обыграла « » (3:0) в финале . Итальянец возглавляет клуб с 2016 года.

Итальянский специалист начал тренерскую карьеру на взрослом уровне в 2003 году. Он тренировал такие клубы, как «Кротоне», «Дженоа», «Интер» и «Палермо».

За это время Гасперини дважды становился тренером года в Серии А (в 2019 и 2020 году), но не завоевывал ни одного трофея.

Он в 66 лет также стал самым возрастным тренером-победителем ЛЕ. В прошлом сезоне 62-летний Хосе Луис Мендилибар, выиграв с «Севильей», обновил рекорд.

«Аталанта» выиграла второй трофей в истории. Первый был в 1963 году – Кубок Италии