Лукман первым сделал хет-трик в финале ЛЕ

Адемола Лукман установил рекорд финалов Лиги Европы.

Вингер «Аталанты» сделал хет-трик в матче с « ». Он отличился на 12-й, 26-й и 75-й минутах.

Нигериец стал первым футболистом, забившим три гола в финале или Кубка УЕФА. При этом учитывались только финалы, состоящие из одного матча (до 1998 года их было по два).