Лукман первым сделал хет-трик в финале ЛЕ
Адемола Лукман установил рекорд финалов Лиги Европы.
Вингер «Аталанты» сделал хет-трик в матче с «Байером». Он отличился на 12-й, 26-й и 75-й минутах.
Нигериец стал первым футболистом, забившим три гола в финале Лиги Европы или Кубка УЕФА. При этом учитывались только финалы, состоящие из одного матча (до 1998 года их было по два).
Ну, как теперь рассказывать про Аталанту Скамейчука?
Браво,Лукман!
Браво,Гасперини!
Так уверенно обыграть непобедимый Байер...
Вау!!!