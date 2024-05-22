Лукман первым сделал хет-трик в финале ЛЕ

Теги Байер Аталанта бундеслига Германия серия А Италия Лига Европы УЕФА рекорды Адемола Лукман Футбол

Адемола Лукман установил рекорд финалов Лиги Европы.

Вингер «Аталанты» сделал хет-трик в матче с «Байером». Он отличился на 12-й, 26-й и 75-й минутах.

Нигериец стал первым футболистом, забившим три гола в финале Лиги Европы или Кубка УЕФА. При этом учитывались только финалы, состоящие из одного матча (до 1998 года их было по два).

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35 комментариев
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просто раскатали леверкузен, без шансов, прессинг от Аталанты, все 90 минут, бегать в таком темпе, просто топ. с победой че
+69
0
+69
Финал имени Лукмана, все 3 гола шикарные забил.
+24
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+22
Сколько же Гасперини заруинил заголовков в отечественной прессе, не выпустив Миранчука.
Ну, как теперь рассказывать про Аталанту Скамейчука?
+37
-23
+14
Потрясающий матч от Аталанты. Всё-таки Гасперини один из лучших тренеров современности! Просто разобрал Байер.
+7
-1
+6
Уедет в МЮ за 90 млн
+7
-2
+5
Следующая новость:"Бавария интересуется Лукманом"
+6
-1
+5
Абсолютно заслуженная победа
+3
0
+3
Ответ Бегемотик
Второй сезон после чемпионства, плюс ЛЧ игры, посмотрим на Байер и Алонсо дальше. Пиар спадет)
Какой пиар? Даже если 2 сезон они плохо проведут, то как это отменит великолепный нынешний сезон?
+2
0
+2
Алонсо сделал Coco Павлиашвили
+2
0
+2
Ответ stif 95
просто раскатали леверкузен, без шансов, прессинг от Аталанты, все 90 минут, бегать в таком темпе, просто топ. с победой че
Тем и удивительно что проиграли Ювентусу скучному,жаль.
+4
-2
+2
Ответ Rio de Janeiro
Величайший индивидуальный перфоманс со времён Роналдо в 1998
2002?
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Ответ Edson Barbosa
Тем и удивительно что проиграли Ювентусу скучному,жаль.
Тоже самое скучный Ювентус сделал бы и с Байером))
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Ответ Edson Barbosa
Тем и удивительно что проиграли Ювентусу скучному,жаль.
Ничего удивительного. При всём уважении к Гасперини, Аллегри - фигура другого масштаба, который показал образцовую игру в финале.
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Спасибо Лукману за скромность при праздновании голов. Как в очень старые добрые времена.
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Джаку в очко прокинул, тапсобу тоже накрутил. Красавец
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Щас его мю подпишет и конец карьере😂
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Резко подорожал....👍✊️😉😄
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Байер на удивление выглядел жалко и беспомощно
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Пушка страшная!
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просто безжалостен
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У Холланда ноль хетриков в финалах
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Глаза не мальчика, а Мужчины
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Браво,Атланта!
Браво,Лукман!
Браво,Гасперини!
Так уверенно обыграть непобедимый Байер...
Вау!!!
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Человек-лук сегодня вынудил игроков и болельщиков Байера заплакать.
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Величайший индивидуальный перфоманс со времён Роналдо в 1998
+2
-2
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Аталанта сегодня просто Зверюги, нереальные 90 минут в темпе 🔥
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-1
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Байер, как так?)
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Гаспериниииииииии
+3
-3
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