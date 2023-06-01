62-летний Мендилибар – самый возрастной тренер-победитель ЛЕ. Сарри выигрывал турнир с «Челси» в 60
Хосе Луис Мендилибар стал самым возрастным тренером-победителем Лиги Европы.
Возглавляющий «Севилью» испанец выиграл турнир, когда ему было 62 года и 78 дней.
Мендилибар превзошел достижение Маурицио Сарри, который привел «Челси» к победе в ЛЕ в 2019 году в возрасте 60 лет и 139 дней.
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