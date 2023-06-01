62-летний Мендилибар – самый возрастной тренер-победитель ЛЕ. Сарри выигрывал турнир с «Челси» в 60

Теги Челси Севилья Лига Европы УЕФА рекорды Хосе Луис Мендилибар Маурицио Сарри Футбол

Хосе Луис Мендилибар стал самым возрастным тренером-победителем Лиги Европы.

Возглавляющий «Севилью» испанец выиграл турнир, когда ему было 62 года и 78 дней.

Мендилибар превзошел достижение Маурицио Сарри, который привел «Челси» к победе в ЛЕ в 2019 году в возрасте 60 лет и 139 дней.

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1 комментарий

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Сергей48
Тренер рекордсмен👌Прекрасный возраст для побед! «Севилья» — рекордсмен по победам в Лиге Европы👌
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