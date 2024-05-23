У клубов Серии А 10 побед в ЛЕ и Кубке УЕФА. Впереди только испанцы – 14

Теги Байер Аталанта премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия Ла Лига Лига Европы УЕФА Джан Пьеро Гасперини Футбол

В 10-й раз победу в Кубке УЕФА и Лиге Европы одержал итальянский клуб.

«Аталанта» разгромила «Байер» (3:0) в финале ЛЕ. Ранее выигрывали «Интер», «Ювентус» (по 3 раза), «Парма» (2) и «Наполи» (1).

Лишь клубы из Испании выигрывали турнир чаще итальянских – 14 раз. У команд из Англии 9 трофеев, Германии – 7.

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13 комментариев
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Почти 20 лет забивали болт на этот турнир, выпуская вторые составы. Только в последние 4-5 лет, как УЕФА дал путевку в ЛЧ и поднял гонорары — клубы начали относится к турниру более серьёзно.
За последние 5 лет это уже 3 клуб в финале.

А раньше условная Рома, Наполи или Интер могли выпустить второй состав и слиться против какой-нибудь Славии или Днепра.

Ну что же, УЕФА молодцы раз начали мотивировать клубы.
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Парма была мощная конечно в 90е годы .
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Впереди Севилья)
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Да там одной Севильи хватит)
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Хехе, макаронники в последние годы начали настраиваться на турнир,а то раньше ерундой страдали
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Гасперини сьел аспирин
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Спасибо Севильи за это
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Алонсо да Алонсо, но Гасперини тоже топ тренер если быть честным, вот его бы Баварии сейчас, старик на опыте вернул бы атакующий стиль Баварцам
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Ответ Alex
Впереди Севилья)
и Эмери тоже
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Ответ Человек1991
Парма была мощная конечно в 90е годы .
С одним выходом в ЛЧ))) Очень мощная)))
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Ответ Человек1991
Парма была мощная конечно в 90е годы .
Интер ещё в 90е 3 раза брал КУ, Лацио тоже топ был)
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Ответ Fulyan
Почти 20 лет забивали болт на этот турнир, выпуская вторые составы. Только в последние 4-5 лет, как УЕФА дал путевку в ЛЧ и поднял гонорары — клубы начали относится к турниру более серьёзно. За последние 5 лет это уже 3 клуб в финале. А раньше условная Рома, Наполи или Интер могли выпустить второй состав и слиться против какой-нибудь Славии или Днепра. Ну что же, УЕФА молодцы раз начали мотивировать клубы.
С 2015 года дают путевку
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