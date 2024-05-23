У клубов Серии А 10 побед в ЛЕ и Кубке УЕФА. Впереди только испанцы – 14

В 10-й раз победу в Кубке УЕФА и Лиге Европы одержал итальянский клуб.

« » разгромила « » (3:0) в финале ЛЕ. Ранее выигрывали «Интер», «Ювентус» (по 3 раза), «Парма» (2) и «Наполи» (1).

Лишь клубы из выигрывали турнир чаще итальянских – 14 раз. У команд из Англии 9 трофеев, Германии – 7.