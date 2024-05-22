Итальянский клуб выиграл Лигу Европы или Кубок УЕФА впервые с 1999 года

Теги Байер Аталанта бундеслига Германия серия А Италия Лига Европы УЕФА Джан Пьеро Гасперини Футбол

«Аталанта» принесла Италии первую победу в Лиге Европы.

Команда Джан Пьеро Гасперини разгромила «Байер» (3:0) в финале.

В последний раз итальянский клуб выигрывал Кубок УЕФА в 1999 году – это сделала «Парма». С 2010 года, когда турнир был преобразован в Лигу Европы, и до сегодняшнего дня представители Серии А не побеждали.

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24 комментария
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Если Фиорентина выиграет ЛК, то от Италии ещё одна команда поедет в еврокубок, а это будет Торино, таким образом целых 10 команд представят Италию в евросезоне 2024/25, ровно половина серии А
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Ну наконец-то итальянские клубы стали рвать жилы в ЛЕ, и вот результат не заставил себя долго ждать.

Много лет писал, что если итальянцы перестанут забивать болт на Кубок УЕФА/Лигу Европы, то будут не хуже тех же испанцев или англичан. По именам и составам средний точно был не хуже, но постоянно сливали.

Если условная Севилья отдавала всё ради этой чашки, то условные Рома или Наполи могли выпускать вторые составы и вылетать от Днепров или Славий.

И как УЕФА подняли гонорары + дали путевку в ЛЧ, то мы получаем третью команду в финале за несколько лет, а сегодня и вовсе победителя, причем против очень мощного Байера. Пятая команда Италии выносит чемпиона Германии.

А скоро девятая или десятая команда должна взять ЛК выйдя во второй финал подряд. Ну разве это не уровень? По-моему уровень. И средний уровень в Италии за последние годы самый высокий в Европе, это факт.

Ещё бы гранды подтянулись типа Милана и Юве и могли как раньше быть на уровне Реала или Баварии, а то с этим — совсем беда)
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Показательно, что Аталанта выиграла не в стиле байера, когда терпишь 80 минут, а потом включаешься и на везении и соплях проходишь, а по-честному: уверенно поставили наглую выскочку на место с разгромным сухим счётом! 💪
+7
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+6
От всей души поздравляю Аталанту! Рад как за своих! Гасперини заслужил!
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+5
Ответ Владимир Владимирович
Если Фиорентина выиграет ЛК, то от Италии ещё одна команда поедет в еврокубок, а это будет Торино, таким образом целых 10 команд представят Италию в евросезоне 2024/25, ровно половина серии А
9*
+1
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Ответ &_Bishep_&
В 1999 в Москве?
Да
0
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Гасперини на классе
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Ответ Rio de Janeiro
Просто времена изменились и теперь для итальянских клубов ЛЕ самый реальный турнир для трофея ибо в ЛЧ финансово неконкурентны, прошлогодний Интер был исключением
А причем здесь семь сестер? Буквально 5 лет назад Юве составлял конкуренцию и стабильно играл на поздних финалах. Если летом хорошо усилятся и назначат норм тренера, то не удивлюсь, что через пару лет они опять будут в финале или полуфинале.
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Ответ Fulyan
Ну наконец-то итальянские клубы стали рвать жилы в ЛЕ, и вот результат не заставил себя долго ждать. Много лет писал, что если итальянцы перестанут забивать болт на Кубок УЕФА/Лигу Европы, то будут не хуже тех же испанцев или англичан. По именам и составам средний точно был не хуже, но постоянно сливали. Если условная Севилья отдавала всё ради этой чашки, то условные Рома или Наполи могли выпускать вторые составы и вылетать от Днепров или Славий. И как УЕФА подняли гонорары + дали путевку в ЛЧ, то мы получаем третью команду в финале за несколько лет, а сегодня и вовсе победителя, причем против очень мощного Байера. Пятая команда Италии выносит чемпиона Германии. А скоро девятая или десятая команда должна взять ЛК выйдя во второй финал подряд. Ну разве это не уровень? По-моему уровень. И средний уровень в Италии за последние годы самый высокий в Европе, это факт. Ещё бы гранды подтянулись типа Милана и Юве и могли как раньше быть на уровне Реала или Баварии, а то с этим — совсем беда)
Тухлые сказочки про не очень-то и хотелось, просто не моглось, вот и не хотелось.
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Ответ Fulyan
Ну наконец-то итальянские клубы стали рвать жилы в ЛЕ, и вот результат не заставил себя долго ждать. Много лет писал, что если итальянцы перестанут забивать болт на Кубок УЕФА/Лигу Европы, то будут не хуже тех же испанцев или англичан. По именам и составам средний точно был не хуже, но постоянно сливали. Если условная Севилья отдавала всё ради этой чашки, то условные Рома или Наполи могли выпускать вторые составы и вылетать от Днепров или Славий. И как УЕФА подняли гонорары + дали путевку в ЛЧ, то мы получаем третью команду в финале за несколько лет, а сегодня и вовсе победителя, причем против очень мощного Байера. Пятая команда Италии выносит чемпиона Германии. А скоро девятая или десятая команда должна взять ЛК выйдя во второй финал подряд. Ну разве это не уровень? По-моему уровень. И средний уровень в Италии за последние годы самый высокий в Европе, это факт. Ещё бы гранды подтянулись типа Милана и Юве и могли как раньше быть на уровне Реала или Баварии, а то с этим — совсем беда)
👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼
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Ответ Fulyan
Ну наконец-то итальянские клубы стали рвать жилы в ЛЕ, и вот результат не заставил себя долго ждать. Много лет писал, что если итальянцы перестанут забивать болт на Кубок УЕФА/Лигу Европы, то будут не хуже тех же испанцев или англичан. По именам и составам средний точно был не хуже, но постоянно сливали. Если условная Севилья отдавала всё ради этой чашки, то условные Рома или Наполи могли выпускать вторые составы и вылетать от Днепров или Славий. И как УЕФА подняли гонорары + дали путевку в ЛЧ, то мы получаем третью команду в финале за несколько лет, а сегодня и вовсе победителя, причем против очень мощного Байера. Пятая команда Италии выносит чемпиона Германии. А скоро девятая или десятая команда должна взять ЛК выйдя во второй финал подряд. Ну разве это не уровень? По-моему уровень. И средний уровень в Италии за последние годы самый высокий в Европе, это факт. Ещё бы гранды подтянулись типа Милана и Юве и могли как раньше быть на уровне Реала или Баварии, а то с этим — совсем беда)
Просто времена изменились и теперь для итальянских клубов ЛЕ самый реальный турнир для трофея ибо в ЛЧ финансово неконкурентны, прошлогодний Интер был исключением
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Молодцы макароны, в последние годы хорошо выступают в Европе
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Рома теперь в ЛЧ? От Италии 6(!) клубов!
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Рома в лч! Аталанту с победой!
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От 3:0 Пармы и Марселя в Москве до 3:0 в Дублине, долгих 25 лет. Символично что для выхода в финал Аталанте потребовалось победить снова несчастный Марсель и снова 3:0.
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Тот финал был в Москве
Выходит что итальянцам нужно присутствие россиян на скамейке или поле)))
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В 1999 в Москве?
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да, итальянские клубы в основном на ЛЧ специализировались
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Победа Аталанты логичнее, они долго к этому шли и по ходу матча были просто лучше

А у Байера и без того великий сезон, всем на зависть
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Уже отмечаю и пофиг на работу) Италия, давай еще на Евро!)
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