Итальянский клуб выиграл Лигу Европы или Кубок УЕФА впервые с 1999 года
«Аталанта» принесла Италии первую победу в Лиге Европы.
Команда Джан Пьеро Гасперини разгромила «Байер» (3:0) в финале.
В последний раз итальянский клуб выигрывал Кубок УЕФА в 1999 году – это сделала «Парма». С 2010 года, когда турнир был преобразован в Лигу Европы, и до сегодняшнего дня представители Серии А не побеждали.
Много лет писал, что если итальянцы перестанут забивать болт на Кубок УЕФА/Лигу Европы, то будут не хуже тех же испанцев или англичан. По именам и составам средний точно был не хуже, но постоянно сливали.
Если условная Севилья отдавала всё ради этой чашки, то условные Рома или Наполи могли выпускать вторые составы и вылетать от Днепров или Славий.
И как УЕФА подняли гонорары + дали путевку в ЛЧ, то мы получаем третью команду в финале за несколько лет, а сегодня и вовсе победителя, причем против очень мощного Байера. Пятая команда Италии выносит чемпиона Германии.
А скоро девятая или десятая команда должна взять ЛК выйдя во второй финал подряд. Ну разве это не уровень? По-моему уровень. И средний уровень в Италии за последние годы самый высокий в Европе, это факт.
Ещё бы гранды подтянулись типа Милана и Юве и могли как раньше быть на уровне Реала или Баварии, а то с этим — совсем беда)
Выходит что итальянцам нужно присутствие россиян на скамейке или поле)))
А у Байера и без того великий сезон, всем на зависть