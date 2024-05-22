Итальянский клуб выиграл Лигу Европы или Кубок УЕФА впервые с 1999 года

«Аталанта» принесла Италии первую победу в Лиге Европы.

Команда Джан Пьеро Гасперини разгромила « » (3:0) в финале.

В последний раз итальянский клуб выигрывал Кубок УЕФА в 1999 году – это сделала «Парма». С 2010 года, когда турнир был преобразован в , и до сегодняшнего дня представители Серии А не побеждали.