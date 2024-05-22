Головин, Мбаппе, Хакими, Данте и Доннарумма – в сборной Лиги 1 от L’Equipe. Энрике – лучший тренер

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Александр Головин признан L’Equipe одним из лучших игроков сезона во Франции.

Полузащитник «Монако» включен в команду сезона Лиги 1, сформированную газетой на основе средних оценок за матчи.

В состав вошли:

вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);

защитники: Мелвин Бар («Ницца»), Лилиан Брассье («Брест»), Данте («Ницца»), Ашраф Хакими («ПСЖ»);

полузащитники: Александр Головин («Монако»), Пьер Ле-Мелу («Брест»), Такуми Минамино («Монако»), Магн Аклиуш («Монако»), Ромен Дель Кастийо («Брест»);

нападающий: Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

Главным тренером символической сборной стал Луис Энрике из «ПСЖ».

 

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7 комментариев
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Головин просто молодчина! Парень из маленького сибирского городка в списке лучших игроков чемпионата Франции!
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Дебеле хде 🤔
Нам же говорили, что он лучше Месси 😆
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Ответ Саша Вжухов
Дебеле хде 🤔 Нам же говорили, что он лучше Месси 😆
Лучше не лучше но барсу он нормально унизил в плей офф лч))
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не понимаю, как можно не включить Витинью
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Саша после грузина по скиллам и интеллекту безусловно сильнейший постсоветский футболист современности.Красавец
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Витинья провел невероятный сезон, странно что не включили)
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