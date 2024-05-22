Головин, Мбаппе, Хакими, Данте и Доннарумма – в сборной Лиги 1 от L’Equipe. Энрике – лучший тренер
Александр Головин признан L’Equipe одним из лучших игроков сезона во Франции.
Полузащитник «Монако» включен в команду сезона Лиги 1, сформированную газетой на основе средних оценок за матчи.
В состав вошли:
– вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);
– защитники: Мелвин Бар («Ницца»), Лилиан Брассье («Брест»), Данте («Ницца»), Ашраф Хакими («ПСЖ»);
– полузащитники: Александр Головин («Монако»), Пьер Ле-Мелу («Брест»), Такуми Минамино («Монако»), Магн Аклиуш («Монако»), Ромен Дель Кастийо («Брест»);
– нападающий: Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Главным тренером символической сборной стал Луис Энрике из «ПСЖ».
Нам же говорили, что он лучше Месси 😆