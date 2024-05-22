Головин, Мбаппе, Хакими, Данте и Доннарумма – в сборной Лиги 1 от L’Equipe. Энрике – лучший тренер

Александр Головин признан L’Equipe одним из лучших игроков сезона во Франции.

Полузащитник «Монако» включен в команду сезона Лиги 1, сформированную газетой на основе средних оценок за матчи.

В состав вошли:

– вратарь: («ПСЖ»);

– защитники: («Ницца»), («Брест»), Данте («Ницца»), («ПСЖ»);

– полузащитники: («Монако»), Пьер Ле-Мелу («Брест»), Такуми Минамино («Монако»), Магн Аклиуш («Монако»), Ромен Дель Кастийо («Брест»);

– нападающий: Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

Главным тренером символической сборной стал Луис Энрике из «ПСЖ».