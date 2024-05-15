Мостовой о Головине: «Вернется в Россию без титулов. Что он выиграл за 6 лет в «Монако»? А в «Зените» есть трехкратные чемпионы, но намного слабее него»

Александр Мостовой поделился мнением об Александре Головине.

Российский полузащитник перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

« – один из лучших из наших футболистов, но он больше никогда не станет чемпионом России. Почему? Сейчас еще поиграет несколько лет в « », а потом будет заканчивать в каком-нибудь клубе.

Он вернется в Россию без титулов, потому что играл в «Монако». Что он выиграл за эти шесть лет? Ничего! А в «Зените» есть трехкратные чемпионы, но намного слабее него», – заявил бывший футболист «Спартака» и «Сельты».

«Монако» сыграет в группе ЛЧ впервые с 2018 года. Команда Головина заняла 2-е место в Лиге 1