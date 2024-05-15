Мостовой о Головине: «Вернется в Россию без титулов. Что он выиграл за 6 лет в «Монако»? А в «Зените» есть трехкратные чемпионы, но намного слабее него»

Теги Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция Александр Мостовой Александр Головин Футбол

Александр Мостовой поделился мнением об Александре Головине.

Российский полузащитник перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

«Головин – один из лучших из наших футболистов, но он больше никогда не станет чемпионом России. Почему? Сейчас еще поиграет несколько лет в «Монако», а потом будет заканчивать в каком-нибудь клубе.

Он вернется в Россию без титулов, потому что играл в «Монако». Что он выиграл за эти шесть лет? Ничего! А в «Зените» есть трехкратные чемпионы, но намного слабее него», – заявил бывший футболист «Спартака» и «Сельты».

«Монако» сыграет в группе ЛЧ впервые с 2018 года. Команда Головина заняла 2-е место в Лиге 1

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23 комментария
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То ли дело ты в Сельте, да? Кубок Интертото, аж…
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+30
Ответ RusDunkelheit
Саня знает, о чем говорит
надеюсь через 20 лет не увидим Головина с немытой говорящей головой,который все сбережения слил
+22
-1
+21
Он вообще когда нибудь доволен? Что выиграл мостовой??
+9
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+9
Вряд ли Головин сожалеет об этом.
Монако VS Зенит? Серьёзно?
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+5
Вот в школе если бы у меня малого спросили ,кто твой батя ,я думаю серебряный призер чемпионата Франции звучало бы куда круче ,чем чемпион России ,чемпионов России у нас куча ,а Головин такой один
+4
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+4
чья бы корова мычала!!! Мостовой вообще что-то выиграл после ухода из Спартака??? как по мне, то Монако намного более элитный клуб, чем деревенская Сельта
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+3
А сколько чемпионов России после России что то выиграли в топ 5 Европы ? Наверное профессионалу лучше поиграть 6 лет на топ уровне чем чемпионство РПЛ.
+2
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Сказал обладатель 2-х Кубков Интертото...
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Если Головин через много лет, когда-нибудь скажет: Я играл на высоком уровне, умею чеканить, а меня ЦСКА тренировать не берут, у меня будет флэшбэк и я вспомню это интервью. Но очень сомневаюсь, что такое произойдет! Мостовой - это уже диагноз какой то индивидуальный
+2
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Ответ Рамин Халики
Он вообще когда нибудь доволен? Что выиграл мостовой??
Думаю, в данном случае досада, что Головин не выиграл ничего, хотя так хорош. А есть лавочники-чемпионы.
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Головин так-то Чемпион России, символическая сборная сезона Экип, и, самое главное, Почетная грамота Президента России.
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Ответ 9_volk
Мост как никто другой знает о чем говорит. И, кстати, он не критикует Головина. Как многие тут, судя по комментариям, подумали.
есть в истории планеты Земля организм, который Мосто не готов раскритиковать?
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Саня знает, о чем говорит
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Ответ Рамин Халики
Он вообще когда нибудь доволен? Что выиграл мостовой??
Кубок РСФСР, дважды чемпионат СССР, и какую-то шляпу Интертото
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Ответ Рамин Халики
Он вообще когда нибудь доволен? Что выиграл мостовой??
Он печень и мозги проиграл. Знаю кому. А что выиграл не знаю. Эйфорию наверное))
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Ответ Korney
надеюсь через 20 лет не увидим Головина с немытой говорящей головой,который все сбережения слил
Дяденька, дай мильён, ну дай мильён, ну что тебе стоит? Я в школу тренеров пойду. Чеканить я умею. А что ещё надо?))
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Какой же он недалёкий, Саша в следующем году в ЛЧ играть будет. Никто из РПЛ не будет, а он будет! Причём благодаря его заслугам. И он в символической сборной, там где Мбаппе и куча других имён, на секундочку.
Ну да, не в РПЛ...
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Короче, где родился, там и пригодился
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У мостового много титулов за пределами рашки??
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Этот тип обосрет все что угодно
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Такой примитивный , главное галочку поставить "выиграл". А ещё Головин мог остаться во дворе и выиграть кубок города , было бы ещё проще.
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Головин: "Аче всмысле"
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