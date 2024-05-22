«Дзюба – топ-футболист для «Локо». У него есть качества, которых нет ни у кого в РПЛ. Когда в Артема верят, он готов горы свернуть». Орлов о форварде

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Геннадий Орлов Джон Кордоба Чемпионат.com Футбол

Геннадий Орлов высказался об игре Артема Дзюбы за «Локомотив».

– В чем причина спада Артема Дзюбы? Ведь в начале в «Локомотиве» у него все было хорошо.

– Я не знаю всю картину изнутри. Единственное, что могу сказать: Дзюба – это топ-футболист для «Локомотива».

Несмотря на возраст, у него есть определенные качества, которыми в лиге, наверное, никто до сих пор не обладает. Единственный, кто может в этих качествах конкурировать с Дзюбой – Кордоба. А так, я не вижу больше нападающих, которые могут конкурировать с Артемом.

Я слышал, что у него была травма и сборы он не проходил – это определенные нюансы. От команды всегда требуют результат. От тебя хотят, чтобы ты забивал, например, по 20 мячей.

Считаю, что нужно всегда иметь терпение к каждому игроку. Потому что те качества, которые есть у Артема, он не мог растерять за месяц или два. Даже за год – он их не растеряет.

Это вопрос веры и доверия. Когда в Дзюбу верят и доверяют – он готов горы свернуть, – сказал футбольный комментатор. 

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13 комментариев
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В силу возраста и деградации, игрового спада Дзюба уже давно не топ, и не футболист. Высокооплачиваемый балласт. От уровня прошлого года одна история осталась.
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Он профессиональный футболист. И он должен делать свою работу, а не про это раз не верят то и играть не хочу. Он сейчас отборное дерево, которое тупо стоит. Уже бесполезен и пора на отдых
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Ответ Black Phoenix
В силу возраста и деградации, игрового спада Дзюба уже давно не топ, и не футболист. Высокооплачиваемый балласт. От уровня прошлого года одна история осталась.
Конкретно сейчас это неплохой футболист для команды, которая ни за что не борется, примерно так.
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Ответ Black Phoenix
В силу возраста и деградации, игрового спада Дзюба уже давно не топ, и не футболист. Высокооплачиваемый балласт. От уровня прошлого года одна история осталась.
Даже в его возрасте люди бегают. Он же выходя на замену ходил пешком.
Такое поведение это плевок в лица одноклубников, болельщиков и тренера.
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Футбол предполагает,что футболист должен бегать.
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Орлов хочет, чтобы Дзюба остался в "Локомотиве". Не хочет, чтобы "Локомотив" был конкурентом "Зенита" за титул в следующем сезоне?
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Так возьмите его себе.
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Дзюба чисто обуза для Локомотива, медленный, старенький, чсвшный, токсичный, от его былого неплохо уровня осталось только процентов 20. В ФНЛ ещё может попылить неплохо, но для РПЛ уже так себе.
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Так заберите в Зенит, поставьте на полку и верьте.
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Если спросить Орлова о Дзюбе лет через пять, он скажет то же самое.
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Ответ Black Phoenix
В силу возраста и деградации, игрового спада Дзюба уже давно не топ, и не футболист. Высокооплачиваемый балласт. От уровня прошлого года одна история осталась.
Точно также и Геннадий Сергеевич !
Вот на зачем их пытать , немолодых людей ?
Ладно если ещё бы за деньги !
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