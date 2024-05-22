Моуринью считает выход с «Ромой» в два еврофинала сложнее 100 очков с «Реалом» и 15 пропущенных с «Челси»: «Это было невозможно, но мы сделали это дважды подряд. Поэтому в 3-м сезоне меня уволили»
Жозе Моуринью считает свои достижения в «Роме» исторически маловероятными.
– Какое достижение в вашей карьере можно считать самым тяжелым: победу с «Реалом» в Ла Лиге со 100 очками или победу с «Челси» в АПЛ с 15 пропущенными голами? Что было сложнее всего и почему?
– Ни то, ни другое. «Рома», два еврокубковых финала (Лиги конференций и Лиги Европы – Sports). Взгляните на историю и поймете, почему так. Они ничего подобного не добивались 50 лет.
И все зависит от условий. Есть вещи, которые почти естественным образом вытекают из ситуации. Конечно, победа с «Реалом» – большое достижение, и второе тоже. Но чем хуже условия для достижения чего-то, тем больше я чувствую в этом свою заслугу, больше горжусь этим.
Добиться этого с «Ромой» был исторически невозможно, но мы это сделали дважды подряд. Вот почему в третьем сезоне меня уволили, – улыбнувшись сказал португалец.
Байер Байером, но Жозе опытнее Алонсо и мог пройти благодаря этому
Думаю с Моуром всё было бы значительно лучше.
Рома до Моуриньо выходила в финал еврокубков 30 лет назад, хотя составы были посильнее явно того, который был у Портгальца, а здесь сразу два финала, в одном из которых победили, руководство Ромы могло за такие заслуги дать доиграть этот сезон до конца.
В ближайшем будущем Роме такое не светит от слова совсем.
Сколько раз предыдущие тренера имели шанс побороться за такой слабый еврокубок, как ЛК, где Рома изначально была второй командой турнира.
И да, в большинстве случаев Рома играла в ЛЧ, где выход в финал все же немного сложнее, не все боролись за гордое 7 место в сериале как Жозе.
Достал толмач пиариться на кубках интертото, в чемпионате мы видели как шла Рома с довольно приличным составом
Как же легко Моур превратился из топ-тренера с язвительными, но остроумными комментариями, в вечно позорно ноющего середняка.