Моуринью считает выход с «Ромой» в два еврофинала сложнее 100 очков с «Реалом» и 15 пропущенных с «Челси»: «Это было невозможно, но мы сделали это дважды подряд. Поэтому в 3-м сезоне меня уволили»

Теги Рома Челси Жозе Моуринью премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия Лига Европы УЕФА Лига конференций УЕФА Футбол

Жозе Моуринью считает свои достижения в «Роме» исторически маловероятными.

– Какое достижение в вашей карьере можно считать самым тяжелым: победу с «Реалом» в Ла Лиге со 100 очками или победу с «Челси» в АПЛ с 15 пропущенными голами? Что было сложнее всего и почему?

– Ни то, ни другое. «Рома», два еврокубковых финала (Лиги конференций и Лиги Европы – Sports). Взгляните на историю и поймете, почему так. Они ничего подобного не добивались 50 лет.

И все зависит от условий. Есть вещи, которые почти естественным образом вытекают из ситуации. Конечно, победа с «Реалом» – большое достижение, и второе тоже. Но чем хуже условия для достижения чего-то, тем больше я чувствую в этом свою заслугу, больше горжусь этим.

Добиться этого с «Ромой» был исторически невозможно, но мы это сделали дважды подряд. Вот почему в третьем сезоне меня уволили, – улыбнувшись сказал португалец.

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22 комментария
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Жозе красава! Ахахха
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Ответ Kirkorofff
Ну что скажете сторонники смены тренера? Не скажу ничего плохого про Де Росси. Всегда его уважал. Но результат сезона разочаровывающий. Думаю с Моуром всё было бы значительно лучше.
При Моуре могли снова сыграть в финале ЛЕ

Байер Байером, но Жозе опытнее Алонсо и мог пройти благодаря этому
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Ну что скажете сторонники смены тренера? Не скажу ничего плохого про Де Росси. Всегда его уважал. Но результат сезона разочаровывающий.
Думаю с Моуром всё было бы значительно лучше.
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Жозе стабилен. Рассказывает про два финала с Ромой не реже, чем раз в две недели.
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Люди пишут про то, что Жозе обиделся. Да обиделся, что в этом такого?
Рома до Моуриньо выходила в финал еврокубков 30 лет назад, хотя составы были посильнее явно того, который был у Портгальца, а здесь сразу два финала, в одном из которых победили, руководство Ромы могло за такие заслуги дать доиграть этот сезон до конца.
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Победить с Ромой в третьесортном евротурнире для команд из 6х мест. Футбол можно заканчивать на этом. Лучше уже не будет результатов
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Моуринью абсолютно прав - фантастический результат для Ромы.
В ближайшем будущем Роме такое не светит от слова совсем.
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А Жафар Турсумбаевич Ирисметов забил стопицот голов в чемпионате Узбекистана. И ещё немного на кубке Содружества. Это сложнее, чем стать лучшим бомбардиром лиги чемпионов: они там больше пятнадцати вообще редко забивают.
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Ответ Арман Царнаев
Люди пишут про то, что Жозе обиделся. Да обиделся, что в этом такого? Рома до Моуриньо выходила в финал еврокубков 30 лет назад, хотя составы были посильнее явно того, который был у Портгальца, а здесь сразу два финала, в одном из которых победили, руководство Ромы могло за такие заслуги дать доиграть этот сезон до конца.
Что за чушь?
Сколько раз предыдущие тренера имели шанс побороться за такой слабый еврокубок, как ЛК, где Рома изначально была второй командой турнира.
И да, в большинстве случаев Рома играла в ЛЧ, где выход в финал все же немного сложнее, не все боролись за гордое 7 место в сериале как Жозе.
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Фиорентина вон тоже дважды подряд будет играть в финале "еврокубков". И что?)
Достал толмач пиариться на кубках интертото, в чемпионате мы видели как шла Рома с довольно приличным составом
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А он прав, насчет результатов. Старый конь борозды не испортил, да и вспахал глубоко!)
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Так сравнивать их начали не сторонники Жозе, а сторонники того, чтобы его убрать.
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Клоун. Особенно в финале ЛК было сложно выйти, когда со старта Рома была 2-й командой турнира по котировкам и стоимости состава, а 1-я команда слетела из-за технического поражения с ковидом.
Как же легко Моур превратился из топ-тренера с язвительными, но остроумными комментариями, в вечно позорно ноющего середняка.
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Самое сложное выиграть турнир из 7 матчах где тебе дают в 5 матчах забивать пенальти.
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