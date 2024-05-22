Моуринью считает выход с «Ромой» в два еврофинала сложнее 100 очков с «Реалом» и 15 пропущенных с «Челси»: «Это было невозможно, но мы сделали это дважды подряд. Поэтому в 3-м сезоне меня уволили»

Жозе Моуринью считает свои достижения в «Роме» исторически маловероятными.

– Какое достижение в вашей карьере можно считать самым тяжелым: победу с «Реалом» в со 100 очками или победу с « » в с 15 пропущенными голами? Что было сложнее всего и почему?

– Ни то, ни другое. « », два еврокубковых финала (Лиги конференций и Лиги Европы – Sports). Взгляните на историю и поймете, почему так. Они ничего подобного не добивались 50 лет.

И все зависит от условий. Есть вещи, которые почти естественным образом вытекают из ситуации. Конечно, победа с « » – большое достижение, и второе тоже. Но чем хуже условия для достижения чего-то, тем больше я чувствую в этом свою заслугу, больше горжусь этим.

Добиться этого с «Ромой» был исторически невозможно, но мы это сделали дважды подряд. Вот почему в третьем сезоне меня уволили, – улыбнувшись сказал португалец.