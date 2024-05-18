Моуринью готов возглавить «Бешикташ». Об этом сообщил вице-президент клуба

Теги Жозе Моуринью Бешикташ высшая лига Турция Футбол

Жозе Моуринью близок к назначению в «Бешикташ».

Вице-президент турецкого клуба сообщил, что с португальским тренером идут переговоры.

«Я встречался с Жозе Моуринью в Стамбуле около месяца назад. Я сказал ему, что хочу видеть его в «Бешикташе», что он соответствует нашей философии. Жозе ответил, что оценит такую возможность, когда получит предложение. Спустя некоторое время он дал согласие.

У нас будет еще одна встреча на следующей неделе, в Италии. Он сказал, что хочет работать в «Бешикташе».

Наш клуб удовлетворил финансовые требования Моуринью. Мы работаем со спонсорами и готовы сотрудничать на нужных условиях. Мы обсудим назначение Моуринью на заседании совета директоров. Наша последняя встреча состоится в Италии на следующей неделе», – сказал Хюсейн Юсель.

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53 комментария
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Все ниже и ниже рангом команды Жозе. Что впрочем закономерно, учитывая что он провалился во всех последних клубах. Лига Конференций с Ромой конечно неплохо, но это не уровень праймового Жозе
+25
-11
+14
Маур отправился на гастроли? На второй год уволят.
+9
-2
+7
Да уж. Вот и ушло время Особенного. Теперь Турция, или Азия
+16
-10
+6
Лет через 10 и до нас доедет, в отличии от Фалькао.
+4
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+3
Ответ Jan Paskel
бред. Если уж идти на похожий шаг, то логичнее в СА получить условных 100 лямов за 2-3 года
Кто бы их дал
+4
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+2
Зачем ему туда? Сейчас недостаток тренеров: Бавария, МЮ, Барселона, Брайтон. Легко можно выбить место.
+3
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Ответ Виктор Победов
Лет через 10 и до нас доедет, в отличии от Фалькао.
Ждём в Спартаке🙏
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Пошёл по рукам
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вполне себе уровень сбитого летчика
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Ответ Raar
Пошёл по рукам
по туркам
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Ответ Михо
Вы смотрели игры 1/2 ЛЕ с Байером прошлого сезона ? Ну это же невозможно было смотреть, кровь из глаз. Моур выставил такой автобус в ответке дома, что противно смотреть было. В этом сезоне как интересно было смотреть матчи этих же соперников,Рома при Де Росси заиграла по другому. Он разучился ставить атакующий футбол, вот в чем проблема
А как нужно по вашему играть, когда у тебя состав списанных лётчиков? Бежать всем в атаку, чтоб получать в быстрых атаках, как у Ромы Де Росси. Моуринью выбрал тот стиль, что подходил игроками, выиграв европейский кубок, что ещё нужно? Автобус Реала тут вообще называют игрой для учебника по обороне, а Моуринью критикуют почему-то, хотя у него состав в Роме хуже в несколько раз был.
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Ответ QWertY
Так он в МЮ с тратами на поллярда ничего не показал, это уже достаточно, чтобы ни один топ клуб его больше не приглашал. Рома попадание в топ 4 ставит выше ссаного ЛК, это уже говорит о том, что подобные «трофеи» им мало интересны. С Брайтоном он трофеи не возьмет, ибо не существует такого турнира, где Брайтон был бы безоговорочным фаворитом как МЮ в ЛЕ против школьников из Аякса и Рома в ЛК против всякого мусора.
В МЮ у всех такие траты, но никто не был более успешен, чем Моуринью после САФА с 2 трофеями ( если уж Суперкубок для тебя не достижение). Что касается Ромы, то у них состав состоит из списанных лётчиков, которых Моури довел до титула в Европе, что явный успех. Это не тот состав, что играл в ЛЧ с Ливерпулем. Всякие Ауры, Сиоллинги, Беллоти - вообще не о чем для решения каких-то серьёзных задач. Де Росси сейчас вышел на результат Моуринью по сути, потому что буст от смены тренера кончился.
Да и коль Моуринью довёл Тоттенхэм до финала кубка лиги, то и Брайтон сможет.
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Ответ Акер
Будь чуть объективнее. Многие клубы в принципе мечтают о трофеях, тем более европейских, поэтому странно их обесценивать. Разве Рома много таких брала за историю? Или Брайтон вообще хоть что-то брал, чтоб отказаться от тренера победителя? А что насчёт МЮ? Много они выиграли трофеев после Моуринью? Даже, как ты говоришь, второсортную чашки слили в финале. И вообще откуда выводы, что он не может больше? Он после МЮ никого действительно топового не тренировал, потому не исключено, что с бюджетом Баварии он может претендовать на гораздо большее.
Вы смотрели игры 1/2 ЛЕ с Байером прошлого сезона ? Ну это же невозможно было смотреть, кровь из глаз. Моур выставил такой автобус в ответке дома, что противно смотреть было. В этом сезоне как интересно было смотреть матчи этих же соперников,Рома при Де Росси заиграла по другому. Он разучился ставить атакующий футбол, вот в чем проблема
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Ответ Joey Ramone
Моуриньо с МЮ был не топ 4?
Он удержал топ 4?
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Ответ Акер
Будь чуть объективнее. Многие клубы в принципе мечтают о трофеях, тем более европейских, поэтому странно их обесценивать. Разве Рома много таких брала за историю? Или Брайтон вообще хоть что-то брал, чтоб отказаться от тренера победителя? А что насчёт МЮ? Много они выиграли трофеев после Моуринью? Даже, как ты говоришь, второсортную чашки слили в финале. И вообще откуда выводы, что он не может больше? Он после МЮ никого действительно топового не тренировал, потому не исключено, что с бюджетом Баварии он может претендовать на гораздо большее.
Так он в МЮ с тратами на поллярда ничего не показал, это уже достаточно, чтобы ни один топ клуб его больше не приглашал.
Рома попадание в топ 4 ставит выше ссаного ЛК, это уже говорит о том, что подобные «трофеи» им мало интересны.
С Брайтоном он трофеи не возьмет, ибо не существует такого турнира, где Брайтон был бы безоговорочным фаворитом как МЮ в ЛЕ против школьников из Аякса и Рома в ЛК против всякого мусора.
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Ответ QWertY
Какие трофеи? Второсортные, которые нафиг никому не нужны? Баварии и Барселоне нужны Бундеслига/ЛЧ и Ла Лига/ЛЧ, ни того, ни другого Мавриня не даст. МЮ для начала нужен топ 4, а потом борьба за чемпионство, но даже на первое Толмач не способен. Выиграть ЛЕ с Баварией и Барселоной и ЛК с МЮ? Да, ваще запросто, но ни клубам, ни фанам неинтересны эти «трофеи»
Моуриньо с МЮ был не топ 4?
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Ответ Акер
Выбор их. А жаль, потому что даже поздний Моуринью приносит трофеи.
Какие трофеи? Второсортные, которые нафиг никому не нужны? Баварии и Барселоне нужны Бундеслига/ЛЧ и Ла Лига/ЛЧ, ни того, ни другого Мавриня не даст. МЮ для начала нужен топ 4, а потом борьба за чемпионство, но даже на первое Толмач не способен. Выиграть ЛЕ с Баварией и Барселоной и ЛК с МЮ? Да, ваще запросто, но ни клубам, ни фанам неинтересны эти «трофеи»
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Ответ Латерали Васс и Меле
Грустно это все
Главное, чтоб ему было в кайф
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Ответ Joey Ramone
В каких он всех последних напроваливался?
Как насчет Тоттенхэма?
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Ответ Михо
Все ниже и ниже рангом команды Жозе. Что впрочем закономерно, учитывая что он провалился во всех последних клубах. Лига Конференций с Ромой конечно неплохо, но это не уровень праймового Жозе
В каких он всех последних напроваливался?
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Ответ Marcus-light
Надо было ему после МЮ туда ехать. В целом, хорошее место для него, его стиля работы, и еврокубки рядом.
Вот вам и мне тоже, наставили кучу минусов) меня всегда интересовала эта секта - тайных моуринистов. Они посильнее сект Криша и Лео будут. При этом чем они руководствуются, вообще непонятно 😃
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Я думаю не поедет туда Жозе, рано для Турции Моуру, он скорее условный Вест Хем примет чем Турецкий чемпионат
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Ужас... уж лучше в Порту бы вернулся
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Бешикташ щас штормит, из большой тройки он объективно щас в наихудшем состоянии . Верю в Жозе до конца и надеюсь на лучшее
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Грустно это все
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