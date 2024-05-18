Моуринью готов возглавить «Бешикташ». Об этом сообщил вице-президент клуба

Жозе Моуринью близок к назначению в «Бешикташ».

Вице-президент турецкого клуба сообщил, что с португальским тренером идут переговоры.

«Я встречался с в Стамбуле около месяца назад. Я сказал ему, что хочу видеть его в « », что он соответствует нашей философии. Жозе ответил, что оценит такую возможность, когда получит предложение. Спустя некоторое время он дал согласие.

У нас будет еще одна встреча на следующей неделе, в Италии. Он сказал, что хочет работать в «Бешикташе».

Наш клуб удовлетворил финансовые требования Моуринью. Мы работаем со спонсорами и готовы сотрудничать на нужных условиях. Мы обсудим назначение Моуринью на заседании совета директоров. Наша последняя встреча состоится в Италии на следующей неделе», – сказал Хюсейн Юсель.