Моуринью готов возглавить «Бешикташ». Об этом сообщил вице-президент клуба
Жозе Моуринью близок к назначению в «Бешикташ».
Вице-президент турецкого клуба сообщил, что с португальским тренером идут переговоры.
«Я встречался с Жозе Моуринью в Стамбуле около месяца назад. Я сказал ему, что хочу видеть его в «Бешикташе», что он соответствует нашей философии. Жозе ответил, что оценит такую возможность, когда получит предложение. Спустя некоторое время он дал согласие.
У нас будет еще одна встреча на следующей неделе, в Италии. Он сказал, что хочет работать в «Бешикташе».
Наш клуб удовлетворил финансовые требования Моуринью. Мы работаем со спонсорами и готовы сотрудничать на нужных условиях. Мы обсудим назначение Моуринью на заседании совета директоров. Наша последняя встреча состоится в Италии на следующей неделе», – сказал Хюсейн Юсель.
Да и коль Моуринью довёл Тоттенхэм до финала кубка лиги, то и Брайтон сможет.
Рома попадание в топ 4 ставит выше ссаного ЛК, это уже говорит о том, что подобные «трофеи» им мало интересны.
С Брайтоном он трофеи не возьмет, ибо не существует такого турнира, где Брайтон был бы безоговорочным фаворитом как МЮ в ЛЕ против школьников из Аякса и Рома в ЛК против всякого мусора.