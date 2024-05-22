Почеттино будет фаворитом на пост тренера Англии в случае ухода Саутгейта. «МЮ» и «Аль-Иттихаду» он тоже интересен
Маурисио Почеттино может возглавить сборную Англии.
По информации The Telegraph, аргентинец станет главным кандидатом на пост тренера национальной команды в том случае, если после Евро-2024 Гарет Саутгейт на тех или иных условиях ее покинет.
Также 52-летний специалист интересен «Манчестер Юнайтед». «Аль-Иттихад» тоже может обратиться к Почеттино.
Сам тренер прежде был готов работать в сборной Англии.
«Челси» уволил Почеттино – хотя он решил задачу на сезон. Как так? Почему?
зачем они ему надо?