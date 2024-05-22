Почеттино будет фаворитом на пост тренера Англии в случае ухода Саутгейта. «МЮ» и «Аль-Иттихаду» он тоже интересен

Теги Манчестер Юнайтед Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Маурисио Почеттино Аль-Иттихад Джидда Футбол

Маурисио Почеттино может возглавить сборную Англии.

По информации The Telegraph, аргентинец станет главным кандидатом на пост тренера национальной команды в том случае, если после Евро-2024 Гарет Саутгейт на тех или иных условиях ее покинет.

Также 52-летний специалист интересен «Манчестер Юнайтед». «Аль-Иттихад» тоже может обратиться к Почеттино.

Сам тренер прежде был готов работать в сборной Англии.

«Челси» уволил Почеттино – хотя он решил задачу на сезон. Как так? Почему?

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5 комментариев
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а сборная Англии будет фаворитом у Почеттино?
зачем они ему надо?
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Арг хорошо зарекомендовал себя в Челси. Показал ,что способен стоить команду с 0 под ключ несмотря на различные факторы вроде президента - американца, бестолковую трансферную политику и низкий уровень физ формы игроков
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отличный вариант для всех сторон. Есть ощущение, что Почеттино уже не так заряжен, как прежде, может быть ему нужен менее интенсивный график в сборной. При этом он все ещё топ, так что для Англии - это тоже был бы отличный вариант
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Логика в том, чтобы остаться в Челси и развивать команду дальше.
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