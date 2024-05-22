Почеттино будет фаворитом на пост тренера Англии в случае ухода Саутгейта. «МЮ» и «Аль-Иттихаду» он тоже интересен

Маурисио Почеттино может возглавить сборную Англии.

По информации The Telegraph, аргентинец станет главным кандидатом на пост тренера национальной команды в том случае, если после Евро-2024 Гарет Саутгейт на тех или иных условиях ее покинет.

Также 52-летний специалист интересен « ». « » тоже может обратиться к Почеттино.

Сам тренер прежде был готов работать в сборной Англии.

«Челси» уволил Почеттино – хотя он решил задачу на сезон. Как так? Почему?