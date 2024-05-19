«Маккаби» Тель-Авив во главе с Робби Кином стал чемпионом Израиля. Это 25-й титул в истории клуба

«Маккаби Тель-Авив» во главе с Робби Кином в 25-й раз выиграл чемпионат Израиля.

Вчера команда одержала победу со счетом 3:0 над «Хапоэль Беер-Шевой» и обеспечила себе чемпионство.

Тель-авивский клуб является старейшим и самым титулованным в истории израильского футбола.

Фото: maccabi-tlv.co.il

С 2023 года « » возглавляет бывший игрок «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Вулверхэмптона» . Это его первая работе в качестве главного тренера и первый титул в тренерской карьере. Ранее он занимал должность ассистента в «Лидс Юнайтед», «Мидлсбро» и сборной Ирландии.