«Маккаби» Тель-Авив во главе с Робби Кином стал чемпионом Израиля. Это 25-й титул в истории клуба

Теги Робби Кин премьер-лига Англия высшая лига Израиль Хапоэль Беер-Шева Маккаби Тель-Авив рекорды Футбол

«Маккаби Тель-Авив» во главе с Робби Кином в 25-й раз выиграл чемпионат Израиля.

Вчера команда одержала победу со счетом 3:0 над «Хапоэль Беер-Шевой» и обеспечила себе чемпионство.

Тель-авивский клуб является старейшим и самым титулованным в истории израильского футбола.

Фото: maccabi-tlv.co.il

С 2023 года «Маккаби» возглавляет бывший игрок «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Вулверхэмптона» Робби Кин. Это его первая работе в качестве главного тренера и первый титул в тренерской карьере. Ранее он занимал должность ассистента в «Лидс Юнайтед», «Мидлсбро» и сборной Ирландии.

6 комментариев
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Евреев надо выкидывать из УЕФА и ЛЧ
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Вот уж не думал, что Рой Кин так замарает себя работой на фашистов. И это при том, что сам представитель народа, который долгое время жил под угнетением колонизаторов.
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Ответ chychelo1
А можно поитересоваться , почему террористы именно израильтяне? Разве не на них напали 7/10 ? Убив примерно 1500 мирных граждан и захватив около 300 заложников? 128 заложников до сих пор в руках хамаса
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