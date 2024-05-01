Араухо хотел бы остаться в «Барсе», несмотря на интерес других клубов. Его могут выставить на трансфер, если он не примет последнее предложение

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига Рональд Араухо Футбол

Рональд Араухо обсудит продление контракта с «Барселоной».

Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб предложил защитнику продлить контракт до 2028 года. Зарплата игрока по новому соглашению может возрасти, но незначительно – у «Барсы» строго ограничены расходы. Более выгодных предложений клуб делать не будет.

Стороны хотят уладить все детали до начала Кубка Америки. Если уругваец не даст согласия на продление соглашения, клуб может выставить его на трансфер. Рональд предпочитает остаться, несмотря на то, что другие клубы предлагают ему аналогичные условия. Представители защитника могут попытаться убедить его сменить команду. 

Интерес к 25-летнему футболисту проявляют «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». «Челси» тоже может побороться за его трансфер, но лондонский клуб сейчас не устраивает Араухо со спортивной точки зрения. 

Действующий контракт Рональда с каталонцами рассчитан до 2026 года. Статистику игрока можно найти здесь

«Бавария» готова отпустить Киммиха в «Барсу» менее чем за 50 млн евро, если в сделку включат Араухо или де Йонга (Diario Sport)

27 комментариев
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В этом году сдал ,но без денег Барселоне лучше защитника не найти,надо оставлять.
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Продать придется и лучше его, чем де йонга, за привоз свой не извинился в матче с псж, собственно его ошибка и стоила Барсе 60кк $. Пока его можно продать за большие деньги, надо сливать.
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Ответ Edson Barbosa
В этом году сдал ,но без денег Барселоне лучше защитника не найти,надо оставлять.
Скорее не сдал, а не прогрессирует. как был деревянным с мячом так и остается, просто теперь этим начали пользоваться против Барсы
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Так ему уже 25 лет!!! Серхио Рамос или Дани Алвеш в этом возрасте уже являлись готовыми мировыми звездами. Продавать, даже не думая. Срочно.Немедленно.
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Ответ Edson Barbosa
В этом году сдал ,но без денег Барселоне лучше защитника не найти,надо оставлять.
Совершил несколько результативных ошибок конечно. Да и в целом чуть хуже отыграл сезон, но стало играть хуже после травмы(до этого вроде нормально всё было). Тем не менее он по прежнему лучший из в клубе и продавать его нельзя, так же как и Де Йонга с Рафиньей который сейчас только разыгрался и пожалуй лучший в клубе на позиции крайнего нападающего.
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Ответ Madhamish
Поймал звезду, находится в плохой форме и стал небрежничать. Деградирует, как и любой игрок при Хави. И это дно Лапорта хочет оставить, брависсимо, товарищ президент! Так что Араухо можно продавать, все равно следующий сезон в помойку.
Любой игрок при Хави? Тогда получается, Дембеле, Гави, Фермин, де Йонг, Тео Штеген, Педри, Кунде, Кристенсен не игроки?
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Ответ Alexander Sragovich
Народ, вы совсем с ума посходили. Араухо в тройке лучших защитников в мире. Какая у вас память короткая. 2 неудачные игры и сразу на дверь показывают. А сколько он спасал за сезон? Забыли?
Защитники МС, Реала, Баварии, ну да пошли мы на фиг. Как можно назвать лучшим защитника, который в двух ключевых матчах допускает две ключевые ошибки? Араухо средний защитник, к тому же не умеет с мячом обращаться.
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Ответ Bazilic
Разумеется оставить Капитан и глыба, в этом сезоне, как и вся команда не в форме, но аналогов у него нет
Глыба)))))))) это глыба окрысилась на Гюндогана за критику обоснованную)))
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Ответ svaz
У педри прогресс в игре? Ахаха)) де Йонг не прибавил тоже, Тер Штеген вернулся на свой уровень, а Дембеле причём тут вообще? Ладно ещё рафинью вспомнить, который выдал тут отрезок не плохой из пары матчей. А где прогресс у Роке, Гиу, Форта? Почему травм больше, чем игроков в команде?
всё верно но,в предыдущем посту вы отдаёте предпочтение Де йонгу перед Араухо,с чем я явно не согласен,даже с учётом последних ляпов уругвайца . Роналд та может ещё взять себя в руки,и тогда он отличный защитник,а вот Френки,никогда уже не отойдёт от этой пешеходной игры.и Педри такой же,но при правильных тренировках,может его ещё можно <<спасти>>
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Ответ Vlad Zhadejko
Любой игрок при Хави? Тогда получается, Дембеле, Гави, Фермин, де Йонг, Тео Штеген, Педри, Кунде, Кристенсен не игроки?
У педри прогресс в игре? Ахаха)) де Йонг не прибавил тоже, Тер Штеген вернулся на свой уровень, а Дембеле причём тут вообще? Ладно ещё рафинью вспомнить, который выдал тут отрезок не плохой из пары матчей. А где прогресс у Роке, Гиу, Форта? Почему травм больше, чем игроков в команде?
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Ответ Madhamish
Поймал звезду, находится в плохой форме и стал небрежничать. Деградирует, как и любой игрок при Хави. И это дно Лапорта хочет оставить, брависсимо, товарищ президент! Так что Араухо можно продавать, все равно следующий сезон в помойку.
Вы футбол смотрите? Только благодаря Хаыи Барса что-то может, чел вытащил команду из глубокой Ж, а вы ещё критикуете.
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Ответ Vlad Zhadejko
Любой игрок при Хави? Тогда получается, Дембеле, Гави, Фермин, де Йонг, Тео Штеген, Педри, Кунде, Кристенсен не игроки?
ну если рассуждать то было хватило на прошлый сезон а игры как не было так и нет иногда не могу понять во что они играют перестал уже матчи смотреть одни разачеровании
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когда другие большие клубы начинают предлагать большие суммы денег . Игрок портится.у него мания величия. А клуб приходит и он не какой
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Продать его за 100-120 млн было бы лучшим решением для Барсы, в центре обороны есть кому играть, а вот улучшить финансовое состояние клуба и приобрести действительно нужных игроков (опорника и форварда) - это приоритет
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А зачем Араухо уходить если его всё устраивает ?
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Разумеется оставить
Капитан и глыба, в этом сезоне, как и вся команда не в форме, но аналогов у него нет
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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» готовы заплатить за трансфер уругвайца 100 млн евро. Сам футболист предпочёл бы остаться в «Барселоне».

За такие деньги наверное отдадут)
Деньги им нужны
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