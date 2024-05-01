Араухо хотел бы остаться в «Барсе», несмотря на интерес других клубов. Его могут выставить на трансфер, если он не примет последнее предложение

Рональд Араухо обсудит продление контракта с «Барселоной».

Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб предложил защитнику продлить контракт до 2028 года. Зарплата игрока по новому соглашению может возрасти, но незначительно – у «Барсы» строго ограничены расходы. Более выгодных предложений клуб делать не будет.

Стороны хотят уладить все детали до начала Кубка Америки. Если уругваец не даст согласия на продление соглашения, клуб может выставить его на трансфер. Рональд предпочитает остаться, несмотря на то, что другие клубы предлагают ему аналогичные условия. Представители защитника могут попытаться убедить его сменить команду.

Интерес к 25-летнему футболисту проявляют « » и « ». « » тоже может побороться за его трансфер, но лондонский клуб сейчас не устраивает Араухо со спортивной точки зрения.

Действующий контракт с каталонцами рассчитан до 2026 года. Статистику игрока можно найти здесь.

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