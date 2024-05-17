Мостовой о Станковиче в «Спартаке»: «Будем слушать футбольный язык, а не рассказы из интернета. Еще было бы лучше, если бы меня взяли в тренерский штаб»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Александр Мостовой Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой оценил назначение нового главного тренера в «Спартак».

Клуб со следующего сезона возглавит Деян Станкович.

На данный момент командой руководит Владимир Слишкович, сменивший уволенного ранее Гильермо Абаскаля.

«Слава Богу, что футбольный человек в «Спартаке». При этом Станкович был прекрасным футболистом в прошлом и много выиграл.

Теперь будем слушать футбольный язык, а не рассказы из интернета. Ясно, что это не гарант того, что «Спартак» сейчас начнет выигрывать. Все равно играют и выигрывают футболисты.

Но здесь хоть нет претензий – «Спартак» начал думать по-футбольному.

Еще для «Спартака» и Станковича было бы лучше, если бы меня взяли в тренерский штаб», – сказал бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой.

42 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Сань, мячи качать пойдёшь?
+48
-4
+44
Запросы уже поскромнее, не главным, а помощником в штаб. Видимо, в школе тренеров что-то понял
+25
-1
+24
А диплом получил уже? Или отчислили за неуспеваемость?
+20
-1
+19
Ответ maks44
А диплом получил уже? Или отчислили за неуспеваемость?
😁 Посмотрели на него и поняли что научить его нечему. Всё знает человек. И отпустили на все четыре стороны)
+19
-1
+18
"Еще было бы лучше, если бы меня взяли в тренерский штаб"
Как говорится, кто о чём а шелудивый о бане.
+5
0
+5
Ответ Никому_никабельный
Сань, мячи качать пойдёшь?
Александр планирует стать тренером не для того чтобы куда-то ходить. Играют и выигрывают футболисты, а я в рюмочную (с).
+6
-2
+4
Возьмите его хоть кто-нибудь, хоть куда- нибудь, дайте нам жить спокойно
+3
0
+3
Это уже даже не смешно
+5
-3
+2
Интересно на ком Мостовой теперь будет рейтинг набивать себе , на абаскале хорошо отрывался
+3
-1
+2
Обнамекался, устал. надо бы выпить, что-ли...
+2
-1
+1
Станкович офигеет от упражнения, чеканка футбольной походкой, от ворот до ворот.
+1
0
+1
Наконец-то фигура сопоставимой величины с Царём, хотя с треблом то наверное и повыше в иерархии будет :)
+1
0
+1
Ответ Макс Отицкий
Заметили? На место главного уже не претендует, достаточно работы в тренерском штабе. Ведь Станкович-то в футбол играл и чеканить умеет...
Главному тренеру за результат отвечать. А если пристроиться условным "консультантом", то вроде и спросу особого нет с тебя.
+1
-1
0
Ответ Stt
Обнамекался, устал. надо бы выпить, что-ли...
Уже не намекает, прямым текстом говорит:))))
+1
-1
0
Ответ Старый Сухи
"Еще было бы лучше, если бы меня взяли в тренерский штаб" Как говорится, кто о чём а шелудивый о бане.
Так это теперь новая тема для царя, в случае проигрыша будет говорить что это потому что меня не взяли в штаб
0
0
0
Ответ maks44
А диплом получил уже? Или отчислили за неуспеваемость?
У него были проблемы с пауэр-поинтом, скорее всего из-за того, что не смог сделать презентацию
0
0
0
Ответ sd4fmwrvz8
Интересно на ком Мостовой теперь будет рейтинг набивать себе , на абаскале хорошо отрывался
Ща у Лёни в Китае пойдут поражения, и начнется.
0
0
0
Ответ sd4fmwrvz8
Интересно на ком Мостовой теперь будет рейтинг набивать себе , на абаскале хорошо отрывался
Погоди, ща абаскаль пристоится куда то, то будет продлжать кибербулить рыжего
0
0
0
Ответ Никита Алексеев
Переводчик там Станковичу не нужен? Очень говорливый
С футбольного?:)))
0
0
0
Ответ Вячеслав Краснов
Запросы уже поскромнее, не главным, а помощником в штаб. Видимо, в школе тренеров что-то понял
Видимо, потом просто будет надеяться на то, чтобы Станковича как можно быстрее уволили и тогда уже появится шанс стать главным.
0
0
0
Ответ kreator.vvv
Болбоем ))
Болобоем
0
0
0
Ответ Никому_никабельный
Сань, мячи качать пойдёшь?
Болбоем ))
0
0
0
Ответ Иван Петров
Кстати, а где мнение лучшего хоккейного тренера на этот счёт? Что-то припозднился. Может случилось что?))
Нужно узнать мнение Ловчева и Кавазашвилли
0
0
0
Как говориться, царское желание)))))))))))
0
0
0
Болбоем конечно возьмут
0
0
0
Наконец-то фигура сопоставимой величины с Царём, хотя с треблом то наверное и повыше в иерархии будет :)
0
0
0
Кстати, а где мнение лучшего хоккейного тренера на этот счёт? Что-то припозднился. Может случилось что?))
0
0
0
Думал, Мостовой только на главного пойдёт . ))
0
0
0
Думать по футбольному. Сильно сказал:)))
0
0
0
Александр, ты слишком хорошо для Спартака.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий