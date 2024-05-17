Мостовой о Станковиче в «Спартаке»: «Будем слушать футбольный язык, а не рассказы из интернета. Еще было бы лучше, если бы меня взяли в тренерский штаб»
Александр Мостовой оценил назначение нового главного тренера в «Спартак».
Клуб со следующего сезона возглавит Деян Станкович.
На данный момент командой руководит Владимир Слишкович, сменивший уволенного ранее Гильермо Абаскаля.
«Слава Богу, что футбольный человек в «Спартаке». При этом Станкович был прекрасным футболистом в прошлом и много выиграл.
Теперь будем слушать футбольный язык, а не рассказы из интернета. Ясно, что это не гарант того, что «Спартак» сейчас начнет выигрывать. Все равно играют и выигрывают футболисты.
Но здесь хоть нет претензий – «Спартак» начал думать по-футбольному.
Еще для «Спартака» и Станковича было бы лучше, если бы меня взяли в тренерский штаб», – сказал бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой.
Как говорится, кто о чём а шелудивый о бане.