Президент «Интера» должен 320 млн евро китайскому банку. Команда может перейти под управление американского фонда Oaktree

Суд обязал главу «Интера» погасить долг в 320 миллионов евро.

Апелляционный суд Милана оставил в силе приговор гонконгского суда, который постановил, что владелец «Интера» обязан погасить долг Китайскому строительному банку на сумму более 320 миллионов евро, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

Теперь данное решение также подлежит исполнению в Италии, что потенциально может осложнить появление Чжана на «Сан-Сиро» в ближайшем будущем. В Гонконге Чжану в случае признания вины грозит три месяца тюремного заключения.

Владелец «Интера» пытался исправить ситуацию и взял новый кредит на 275 млн евро у американского инвестиционного фонда Oaktree, который разбил вложения на три года.

По данным Reuters, в случае невыплаты кредита в срок американцы потенциально могут получить 68,5% акций клуба.

Вы не представляете, как плохо с деньгами в «Интере»