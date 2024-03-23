Президент «Интера» должен 320 млн евро китайскому банку. Команда может перейти под управление американского фонда Oaktree

Теги Интер серия А Италия бизнес кризис деньги Стивен Чжан Футбол

Суд обязал главу «Интера» погасить долг в 320 миллионов евро.

Апелляционный суд Милана оставил в силе приговор гонконгского суда, который постановил, что владелец «Интера» Стивен Чжан обязан погасить долг Китайскому строительному банку на сумму более 320 миллионов евро, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

Теперь данное решение также подлежит исполнению в Италии, что потенциально может осложнить появление Чжана на «Сан-Сиро» в ближайшем будущем. В Гонконге Чжану в случае признания вины грозит три месяца тюремного заключения.

Владелец «Интера» пытался исправить ситуацию и взял новый кредит на 275 млн евро у американского инвестиционного фонда Oaktree, который разбил вложения на три года.

По данным Reuters, в случае невыплаты кредита в срок американцы потенциально могут получить 68,5% акций клуба.

Вы не представляете, как плохо с деньгами в «Интере»

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26 комментариев
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Норм владелец... заложил клуб в Ломбард
+21
-4
+17
Ответ Сергей Иванов
А я давно говорил что у Интера большие проблемы с долгами ☝️
Ну, остальные то интернетом пользоваться не умеют
+11
-1
+10
Чёт все в кучу смешали.
320 лямов это долг китайца.
Перед Оактри долг у Интера.
Эти две истории никак друг с другом не связаны.
+11
-4
+7
Ответ Sergeant Squirting
Норм владелец... заложил клуб в Ломбард
Тонкий юмор, с учетом что Милан - столица Ломбардии)
+7
0
+7
Ответ Тухель
Так владельцы МЮ так сразу сделали, только у них клуб не бичевский и за счёт прибыли спокойно и кредитные проценты погашаются и т.д.
Добавлю что они клуб МЮ купили на кредит для клуба.
+4
-1
+3
Ответ Amalfitano
А что за бизнес у этого китайца, что он даже не может погасить такую мелочь?
в NFT ворвался. тебе не нужны уникальные ссылки о которых невозможно молчать?
+2
0
+2
Ответ Val Smith
Я так понял что владелец рефинансировал долг через американский банк под залог акций.
да, долг Интера.
А 320 лямов это личный долг Стивена Чжана, на Интер он не распространяется, т.к. Интер принадлежит папке Стивена Чжана - Чжан Цзидуну.
+1
0
+1
Ответ Е.Р.
Чёт все в кучу смешали. 320 лямов это долг китайца. Перед Оактри долг у Интера. Эти две истории никак друг с другом не связаны.
Я так понял что владелец рефинансировал долг через американский банк под залог акций.
+1
0
+1
А что за бизнес у этого китайца, что он даже не может погасить такую мелочь?
+2
-1
+1
Мы все интеристы надеемся, что повезет с новыми владельцами. В любом случае, стоит поблагодарить семью Чжан, но дальше так продолжаться не может.
0
0
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Ответ Sergeant Squirting
Норм владелец... заложил клуб в Ломбард
Так владельцы МЮ так сразу сделали, только у них клуб не бичевский и за счёт прибыли спокойно и кредитные проценты погашаются и т.д.
+3
-3
0
И мне 200 рублей) Знал, что доверять ему
0
0
0
В Сериале нет долгов только у Милана ☝️
0
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Ответ Sergeant Squirting
Норм владелец... заложил клуб в Ломбард
не все поймут, думаю
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Скоро Интер заберут за долги Американцы ☝️
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Ответ Сергей Иванов
А я давно говорил что у Интера большие проблемы с долгами ☝️
Проблемы не у Интера, а лично у владельца. Это как в семье не без урода
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В целом Серия А тонет в долгах, к сожалению.
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Ответ Максим Черкашин
Вот Маротта и уходит, даже он не всесильный. Собирать команду, которая будет бороться за все трофеи без денег сложно.
Маротта точно не по этому уходит, и уходит еще не скоро
0
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0
Ответ Максим Черкашин
Вот Маротта и уходит, даже он не всесильный. Собирать команду, которая будет бороться за все трофеи без денег сложно.
Если бы из за денег то ушёл бы сейчас, до 27 много может чего поменяться ещё
0
0
0
Вот Маротта и уходит, даже он не всесильный. Собирать команду, которая будет бороться за все трофеи без денег сложно.
+2
-2
0
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