Булыкин о гонке в РПЛ: «Три претендента, интрига жива, но «Динамо» может проиграть чемпионство лишь самому себе» 

Теги Зенит Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Футбол

Дмитрий Булыкин назвал «Динамо» фаворитом чемпионской гонки в Мир РПЛ.

«Ожидал большего от «Ахмата» в противостоянии с «Зенитом» (1:5). Да, команде уже не грозит вылет, но грозненцы всегда хороши на своем поле, тем более с приходом Магомеда Адиева на пост главного тренера они набрали ход. И так легко проиграли «Зениту».

С другой стороны, хорошо, что интрига жива и за тур до финиша у нас три претендента на чемпионство. Причем два из них играют друг с другом. Будет очень интересно, но здесь уже все зависит только от «Динамо», которое может проиграть это чемпионство лишь самому себе», – сказал бывший нападающий «Динамо».

Новые расклады чемпионской гонки РПЛ: что нужно «Динамо», «Зениту» и «Краснодару»? Шансы у всех!

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7 комментариев
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если Краснодар выложится, то может и чемпионом стать....Карпин точно Зениту подгадит ))
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Никогда не понимал это выражение "проиграть самому себе". Соперник вообще не рассматривается, Краснодар настолько хуже играет в футбол, что они не в состоянии обыграть динамо еще раз, как в первом круге?! Другое дело, что с таким фартом, как у динамо сейчас, сделать это будет действительно сложно. Но Краснодар и Зенит сами виноваты, слишком много растеряли очков.
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Супер расклад на последний тур, такого шанса на чемпионство в ближайшие 5 лет ни у кого не будет.
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Правильное слово сказал Может
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Претендент, он один, но интрига жива. Вопрос, смогут ли судьи помешать полюбовноиу договору Галицкого и динамиков. Если договорятся конечно))
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уже можно говорить спасибо всем клубам за сезон, такой интересной развязки я еще никогда не видел.....ну а чемпионом пусть, конечно, будет сильнейший.....то есть Динамо)))
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Ответ az za
если Краснодар выложится, то может и чемпионом стать....Карпин точно Зениту подгадит ))
Так оно и будет 😁😁😁 Валера подпоганит
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