Булыкин о гонке в РПЛ: «Три претендента, интрига жива, но «Динамо» может проиграть чемпионство лишь самому себе» 

Дмитрий Булыкин назвал «Динамо» фаворитом чемпионской гонки в Мир РПЛ.

«Ожидал большего от «Ахмата» в противостоянии с « » (1:5). Да, команде уже не грозит вылет, но грозненцы всегда хороши на своем поле, тем более с приходом Магомеда Адиева на пост главного тренера они набрали ход. И так легко проиграли «Зениту».

С другой стороны, хорошо, что интрига жива и за тур до финиша у нас три претендента на чемпионство. Причем два из них играют друг с другом. Будет очень интересно, но здесь уже все зависит только от «Динамо», которое может проиграть это чемпионство лишь самому себе», – сказал бывший нападающий «Динамо».

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