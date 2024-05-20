Сергеев о 30-м туре РПЛ: «Зенит» не будет смотреть на игру соперников. Нужно победить «Ростов» и смотреть на таблицу уже после финального свистка» 

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Иван Сергеев Футбол

Форвард «Зенита» Иван Сергеев высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

В 29‑м туре петербуржцы разгромили «Ахмат» (5:1) и занимают в таблице 2-е место, отставая от «Динамо» на 2 очка.

«Хорошо, что выиграли уверенно. Сегодня надо было показать характер. Забили много голов, так что эмоции будут еще лучше. 

Готовимся к последнему туру. Не будем смотреть на игру своих соперников. Нужно победить [«Ростов»] и смотреть на таблицу уже после финального свистка», — сказал Сергеев.

Новые расклады чемпионской гонки РПЛ: что нужно «Динамо», «Зениту» и «Краснодару»? Шансы у всех!

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11 комментариев
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Ответ Шухрат Казыев
Зенит не достойна победы в чемпионате
Русски языка?
+4
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+2
Ответ Хзчел-Изшколы Ростов
Валера просто так матч не отдаст)
Цирк в Грозном трудно переплюнуть!
+1
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Ответ Шухрат Казыев
Зенит не достойна победы в чемпионате
динама тем более, если не Зенит, то пусть будет чемпионом Краснодар
+4
-3
+1
Сергеев выглядит лет на 40. Вот это его жизнь помотала.
+1
-1
0
Ответ nelmaa1950@mail.ru
Цирк в Грозном трудно переплюнуть!
вот как раз счёт и говорит, что это был не цирк!)
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