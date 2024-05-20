Сергеев о 30-м туре РПЛ: «Зенит» не будет смотреть на игру соперников. Нужно победить «Ростов» и смотреть на таблицу уже после финального свистка» 

Форвард «Зенита» Иван Сергеев высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

В 29‑м туре петербуржцы разгромили «Ахмат» (5:1) и занимают в таблице 2-е место, отставая от «Динамо» на 2 очка.

«Хорошо, что выиграли уверенно. Сегодня надо было показать характер. Забили много голов, так что эмоции будут еще лучше.

Готовимся к последнему туру. Не будем смотреть на игру своих соперников. Нужно победить [«Ростов»] и смотреть на таблицу уже после финального свистка», — сказал .

Новые расклады чемпионской гонки РПЛ: что нужно «Динамо», «Зениту» и «Краснодару»? Шансы у всех!