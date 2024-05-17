«Данни мне очень нравился, в «Зените» здорово играл». Экс-хавбек «Спартака» Смирнов о лучших иностранцах, против которых играл

Дмитрий Смирнов назвал тройку лучших иностранцев, против кого играл.

Камил Гаджиев: «Назови топ-3 зарубежных игроков, против которых ты выходил».

Дмитрий Смирнов: «Я же в международной карьере – не особо. Поэтому могу только тех, кто в России играл. Это Халк. Данни мне очень нравился, в «Зените» здорово играл. Ну и давайте Вагнер Лав».

Разговор состоялся в шоу медиафутбольного клуба Fight Nights «И че? И че?». Ведущим программы стал защитник команды Семаха.

Сейчас Смирнов – главный тренер Fight Nights. В карьере футболиста он выступал за «Спартак», «Терек», «Томь» и «Арсенал».