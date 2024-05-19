Андреа Бочелли про скудетто «Интера»: «Огромное удовольствие – и не потому, что обыграли «Милан». Меня интересовала только победа в Серии А»
Андреа Бочелли рассказал о своих эмоциях от чемпионства «Интера» в Серии А.
Итальянский певец с детства является болельщиком миланского «Интера».
В апреле команда под руководством Симоне Индзаги одолела «Милан» (2:1) в дерби и досрочно завоевала скудетто.
– Давайте начнем с дерби, которое принесло «Интеру» титул.
– Я был в Женеве с группой друзей, своего рода цыганская тусовка, каких уже почти не бывает. Я следил за игрой по радио, пока мы ужинали, с наушником в ухе, притворяясь, что слушаю разговоры других. Удовольствие было огромным, но не потому, что соперником был «Милан». Меня интересовала только победа в Серии А.
– Что вам больше всего понравилось в команде Индзаги?
– Раздевалка. Симоне удалось создать группу ребят, которые хотят быть вместе и помогать друг другу, потому что футбол – это командная игра, и в этом смысле «Интер» может быть примером для всех. Футбол, как и жизнь, работает хорошо, если вы работаете вместе; если же возникает вражда, мелкая зависть, вы можете быть полны талантов, но вы ничего не добьетесь.
– Есть ли игрок, которого бы вы ни за что бы не отпустили?
– Трудно сказать, все они играли очень хорошо. Был новичок Тюрам и выдающийся сезон Лаутаро, но каждый вносил свой вклад, даже находясь на скамейке запасных, стараясь придать энергии, уверенности и энтузиазма остальным, – сказал певец Андреа Бочелли.