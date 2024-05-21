Холанд о критике: «Если это плохой сезон, то я согласен на такое. Чем больше хейтеров и критиков, тем лучше»
Эрлинг Холанд ответил на критику его игры в минувшем сезоне.
Ранее Рой Кин сравнил Эрлинга с игроком 4-го по силе английского дивизиона.
«Если это плохой сезон, то я согласен на такой сезон. Это был плохой сезон, просто и понятно. Значит, единственный путь – только вверх.
Чем больше хейтеров и критиков, тем лучше», – сказал нападающий «Манчестер Сити».
В минувшем сезоне норвежец во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром АПЛ. На его счету 27 голов. Холанд может стать первым игроком после Тьерри Анри, который завершит три сезона подряд в качестве лучшего бомбардира Премьер-лиги.
Напомню, что любимый всеми Анри не забил ни одного гола в финале в своей карьере.
У того же Вильторда больше решающих голов даже)
Холланд же в больших матчах и сам не может себя проявить и делает игру всей команды хуже.
Но они то на Евро, а Норвегии нет.
Просто кто то хорош в комфортном миллиардном составе и не более)
Возможно, он подпитывается этим. Мне не понять - я не звезда футбола, но пффф. Быть может, это завуалированный ответ Рою Кину?
По этой ситуации, я думаю, что зря Рой Кин на всю общественность так опозорился, вновь напомнив о себе как о быдло-ирландце каком-то. Плюс ещё история с батьком Эрлинга сказывается. Как будто специальный трешток формата юфс через британские каналы