Холанд о критике: «Если это плохой сезон, то я согласен на такое. Чем больше хейтеров и критиков, тем лучше»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд ответил на критику его игры в минувшем сезоне.

Ранее Рой Кин сравнил Эрлинга с игроком 4-го по силе английского дивизиона.

«Если это плохой сезон, то я согласен на такой сезон. Это был плохой сезон, просто и понятно. Значит, единственный путь – только вверх.

Чем больше хейтеров и критиков, тем лучше», – сказал нападающий «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне норвежец во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром АПЛ. На его счету 27 голов. Холанд может стать первым игроком после Тьерри Анри, который завершит три сезона подряд в качестве лучшего бомбардира Премьер-лиги.

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22 комментария
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Ну чел сделал дубль по сути в матче на титул АПЛ,, это дорогого стоит.
Напомню, что любимый всеми Анри не забил ни одного гола в финале в своей карьере.
У того же Вильторда больше решающих голов даже)
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+17
Ответ Topwintop
Комментарий скрыт
У человека почти 1 гол в среднем за матч за не сильную сборную , но все равно найдется критик , которого это не устраивает
+15
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+15
Менталитет у него отличный, что не говори.
+13
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45 матчей 42 гола 6 голевых , если бы не травма было бы 50 голов. И было бы интересно глянуть норвежцев на ЕВРО с атакой : Эдегор, Сёрлот , Холланд .
+3
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+3
Нормальная скумбрия . так на 2 сезона хватает.
+2
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+2
Ну канечно, он же не забил 50+ голов и Реалу не забил трёшку как минимум, однозначно плохой сезон, на лавку бездаря
+2
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Игрок 5 сезонов
+1
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+1
Ответ News13
Ну канечно, он же не забил 50+ голов и Реалу не забил трёшку как минимум, однозначно плохой сезон, на лавку бездаря
Есть нападающие, которые со скромной личной статистикой делают игру всей команды лучше (например Фирмино).
Холланд же в больших матчах и сам не может себя проявить и делает игру всей команды хуже.
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Ответ Vakhore
Ну чел сделал дубль по сути в матче на титул АПЛ,, это дорогого стоит. Напомню, что любимый всеми Анри не забил ни одного гола в финале в своей карьере. У того же Вильторда больше решающих голов даже)
Анри в тени Ориги?)
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Ответ Timur_Pozdeev
Менталитет у него отличный, что не говори.
Работа Пепа
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Ответ Эдуард Романов
У человека почти 1 гол в среднем за матч за не сильную сборную , но все равно найдется критик , которого это не устраивает
Сербия, Албания что ли сильные?)
Но они то на Евро, а Норвегии нет.
Просто кто то хорош в комфортном миллиардном составе и не более)
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Ответ Dayti
Твой коммент типичный для того кто вообще не соображает в футболе. Смотри лапту лучше
Албания,Сербия и Шотландия на ЕВРО,а Норвегия-нет
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Ответ Dayti
Твой коммент типичный для того кто вообще не соображает в футболе. Смотри лапту лучше
Что ты имеешь против лапты?
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Ответ Topwintop
Комментарий скрыт
Твой коммент типичный для того кто вообще не соображает в футболе. Смотри лапту лучше
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У Роя нет детей?
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Тогда пусть клоун Кин выберет того самого игрока из четвертого дивизиона и отправит играть в МС и если он забьет хотя бы в 5 раз меньше лосося, то лосось дает клоуну лососнуть тунца
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Смысл такому монстру как Холланд, вообще, думать про хейтеров? Их что, заставляют следить за этим? Когда у тебя такой тренер, как Гвардиола, то надо быть сумасшедшим, чтобы вестись на мнение толпы.

Возможно, он подпитывается этим. Мне не понять - я не звезда футбола, но пффф. Быть может, это завуалированный ответ Рою Кину?

По этой ситуации, я думаю, что зря Рой Кин на всю общественность так опозорился, вновь напомнив о себе как о быдло-ирландце каком-то. Плюс ещё история с батьком Эрлинга сказывается. Как будто специальный трешток формата юфс через британские каналы
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