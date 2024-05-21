Холанд о критике: «Если это плохой сезон, то я согласен на такое. Чем больше хейтеров и критиков, тем лучше»

Эрлинг Холанд ответил на критику его игры в минувшем сезоне.

Ранее Рой Кин сравнил Эрлинга с игроком 4-го по силе английского дивизиона.

«Если это плохой сезон, то я согласен на такой сезон. Это был плохой сезон, просто и понятно. Значит, единственный путь – только вверх.

Чем больше хейтеров и критиков, тем лучше», – сказал нападающий « ».

В минувшем сезоне норвежец во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром . На его счету 27 голов. Холанд может стать первым игроком после , который завершит три сезона подряд в качестве лучшего бомбардира Премьер-лиги.