Канчельскис об извинениях Вернблума за игру в ЦСКА: «Понтус – пешка, негодяй и лицемер. Что ему скажут, то и будет гавкать. Ничего святого»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Понтус Вернблум Политика Футбол

Андрей Канчельскис отреагировал на извинения Понтуса Вернблума.

Ранее бывший полузащитник москвичей написал колонку для Aftonbladet, в которой извинился за выступления в составе ЦСКА.

«Вообще непонятно, что сейчас творится в мире. Люди лицемерные, нет ничего святого у них. Он негодяй, лицемер. Что ему скажут, то он и будет гавкать.

Понтус – пешка, которой управляют. Пусть извиняется, что он вообще в футбол начал играть. Почему он это не говорит? Негодяй он, ничего святого у него, слов нет у меня про него», – сказал бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис.

Вернблум играл за ЦСКА с 2012 по 2018 год и стал трехкратным чемпионом России. 

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11 комментариев
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А в чем Канчельскис не прав?
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Тут двух мнений быть не может: Вернблум мерзок
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Вернблум удивил. Канчельскис, если честно, тоже. Припечатал так припечатал.
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В России общению учат собаки во дворе? В большинстве своём высказывания отечественных специалистов напоминают лай, а не человеческий язык.
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Такое ощущение, что это Понтус перевозил тонну кокаина и ножиком родственника почикал))
знатно у Андрюхи подгорело)
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