Андрей Канчельскис отреагировал на извинения Понтуса Вернблума.

Ранее бывший полузащитник москвичей написал колонку для Aftonbladet, в которой извинился за выступления в составе ЦСКА.

«Вообще непонятно, что сейчас творится в мире. Люди лицемерные, нет ничего святого у них. Он негодяй, лицемер. Что ему скажут, то он и будет гавкать.

– пешка, которой управляют. Пусть извиняется, что он вообще в футбол начал играть. Почему он это не говорит? Негодяй он, ничего святого у него, слов нет у меня про него», – сказал бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис.

Вернблум играл за с 2012 по 2018 год и стал трехкратным чемпионом России.