Сергей Ташуев: «Российские тренеры не в равных условиях с иностранными в Европе. Почему нам не должны доверять? Методика обучения в СССР отличная была»

Сергей Ташуев высказался о неравных условиях с иностранными тренерами.

Бывший тренер « » сравнил российских и иностранных специалистов, говоря о поиске нового тренера «Баварией».

«Я точно не знаю: реально ли «Баварии» отказало такое большое количество тренеров? Надо быть внутри клуба, чтобы понимать, правда ли это. Вдруг пресса просто вкидывает неверную информацию? Вы сами понимаете, какой большой клуб « ».

Позвали бы меня туда сейчас, c удовольствием согласился бы возглавить «Баварию» (смеется). Но наших тренеров не позовут...

Когда наших тренеров начнут ценить в Европе? Сейчас немного не та ситуация в мире – российские тренеры не в равных условиях с иностранными специалистами. Если брать спортивную составляющую, почему нам не должны доверять?

Я считаю, у нас хорошая тренерская школа, методика обучения в СССР отличная была, у нас толковые тренеры, а не двоечники. Дорога в Европу должна быть открыта, но в нынешней ситуации я не понимаю, насколько это реально», – заявил .