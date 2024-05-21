Сергей Ташуев: «Российские тренеры не в равных условиях с иностранными в Европе. Почему нам не должны доверять? Методика обучения в СССР отличная была»
Сергей Ташуев высказался о неравных условиях с иностранными тренерами.
Бывший тренер «Факела» сравнил российских и иностранных специалистов, говоря о поиске нового тренера «Баварией».
«Я точно не знаю: реально ли «Баварии» отказало такое большое количество тренеров? Надо быть внутри клуба, чтобы понимать, правда ли это. Вдруг пресса просто вкидывает неверную информацию? Вы сами понимаете, какой большой клуб «Бавария».
Позвали бы меня туда сейчас, c удовольствием согласился бы возглавить «Баварию» (смеется). Но наших тренеров не позовут...
Когда наших тренеров начнут ценить в Европе? Сейчас немного не та ситуация в мире – российские тренеры не в равных условиях с иностранными специалистами. Если брать спортивную составляющую, почему нам не должны доверять?
Я считаю, у нас хорошая тренерская школа, методика обучения в СССР отличная была, у нас толковые тренеры, а не двоечники. Дорога в Европу должна быть открыта, но в нынешней ситуации я не понимаю, насколько это реально», – заявил Ташуев.
Ключевое слово "была". Скажите ему кто-нибудь что СССР уже больше 30ти лет как нет.
А до этого Реал с Баварией глотки друг другу были готовы перегрызть за Гаджиева, Юрана, и иже с ними
Шварц дал российскому футболу Захаряна и Тюкавина.
Ивич зимний чемпион с Краснодаром.
Российские спецы работают, проваливаются идут на матч тв, другая команда и так по кругу
Но когда был СССР? Сегодня играют так как при СССР?
Он прикалывается?
Пока что ни один российский тренер в Европе, за исключением Черчесова, тренировавшего в чемпионате Tier 3, если честно, ничего не показывал.