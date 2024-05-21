Сергей Ташуев: «Российские тренеры не в равных условиях с иностранными в Европе. Почему нам не должны доверять? Методика обучения в СССР отличная была»

Теги премьер-лига Россия Сергей Ташуев Факел Футбол

Сергей Ташуев высказался о неравных условиях с иностранными тренерами.

Бывший тренер «Факела» сравнил российских и иностранных специалистов, говоря о поиске нового тренера «Баварией».

«Я точно не знаю: реально ли «Баварии» отказало такое большое количество тренеров? Надо быть внутри клуба, чтобы понимать, правда ли это. Вдруг пресса просто вкидывает неверную информацию? Вы сами понимаете, какой большой клуб «Бавария».

Позвали бы меня туда сейчас, c удовольствием согласился бы возглавить «Баварию» (смеется). Но наших тренеров не позовут...

Когда наших тренеров начнут ценить в Европе? Сейчас немного не та ситуация в мире – российские тренеры не в равных условиях с иностранными специалистами. Если брать спортивную составляющую, почему нам не должны доверять?

Я считаю, у нас хорошая тренерская школа, методика обучения в СССР отличная была, у нас толковые тренеры, а не двоечники. Дорога в Европу должна быть открыта, но в нынешней ситуации я не понимаю, насколько это реально», – заявил Ташуев.

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29 комментариев
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>>Методика обучения в СССР отличная была
Ключевое слово "была". Скажите ему кто-нибудь что СССР уже больше 30ти лет как нет.
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Ответ Евгений Сидоров
>>Методика обучения в СССР отличная была Ключевое слово "была". Скажите ему кто-нибудь что СССР уже больше 30ти лет как нет.
Причем говорят, как футбол Мауриньо устарел, и прочих тренеров. А многих тренеров новой волны хвалят за инновации. А тут хвастаются 30летним и более прошлым. Ташуев сам себе своей фразой ответил на свой вопрос)
+13
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Как производители отечественных авто: " а почему наши должны стоить дешевле иномарок? "
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СССР не существует почти 31 год. О чем речь, седой?
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Немного не та ситуация в мире!
А до этого Реал с Баварией глотки друг другу были готовы перегрызть за Гаджиева, Юрана, и иже с ними
+9
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Потому что приходит Чех Личка и выводит Оренбург в РПЛ их не допускают, он выводит снова, показывает хороший футбол и уходит в Динамо, находится в одном очке от чемпионства и может прервать многолетнюю гегемонию Зенита.
Шварц дал российскому футболу Захаряна и Тюкавина.
Ивич зимний чемпион с Краснодаром.
Российские спецы работают, проваливаются идут на матч тв, другая команда и так по кругу
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Методика была, а результаты так себе.
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Уволился с работы и похоже в запой ушел.
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Вы физрука главное про иксДжи и филд тилт не спрашивайте, а то его кондратий хватит
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Наших тренеров уже оценили в Европе. Карпина в Мальорке, Леню в Халле и в Витессе.
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Ещё одна порция отборной дичи от пенсионера физрука.
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Когда был СССР, этого хватало
Но когда был СССР? Сегодня играют так как при СССР?
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Кем он себя возомнил, не пойму? Мертвый Спартак обыграл и всё? Король?
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Ответ Sadjamist
СССР не существует почти 31 год. О чем речь, седой?
Почти 33)
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"Когда наших тренеров начнут ценить в Европе?"
Он прикалывается?
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что там СССР, вот в царский России то какие наработки и специалисты были. Георгий Дюперрон например!
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Методика СССР устарела и ен подходит под современный футбол
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И судью мне позовите! ©
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Почему это Ташуев пишет, что российским тренерам не доверяют? Очень даже доверяют. По крайней мере 8 (восемь) клубов НХЛ очень хотят назначить главным тренером Романа Роттенберга, предлагают ему гигантские суммы контракта, но, конечно, патриотический русский тренер к буржуям никогда не пойдет в услужение. Честно-честно!
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Сейчас неравные условия. А в предыдущие 33 года после СССР кто-то из наших тренировал серьезные европейские клубы?
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К Сочи слово жалость неприменимо, а к Ташуеву вполне...
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Ответ Евгений Сидоров
>>Методика обучения в СССР отличная была Ключевое слово "была". Скажите ему кто-нибудь что СССР уже больше 30ти лет как нет.
Дорога в Европу ДОЛЖНА быть открыта. Вот должна и все тут.

Пока что ни один российский тренер в Европе, за исключением Черчесова, тренировавшего в чемпионате Tier 3, если честно, ничего не показывал.
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Говорит тренер,который сидел и по телевизору смотрел как Интер играет в три центральных защитника и все равно ни черта не понял как нужно играть.
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Ответ Кукушкин
Почему это Ташуев пишет, что российским тренерам не доверяют? Очень даже доверяют. По крайней мере 8 (восемь) клубов НХЛ очень хотят назначить главным тренером Романа Роттенберга, предлагают ему гигантские суммы контракта, но, конечно, патриотический русский тренер к буржуям никогда не пойдет в услужение. Честно-честно!
Роман представляет финскую тренерскую школу
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Ответ Добрый_Ээх
Роман представляет финскую тренерскую школу
Ты щас у меня за дискредитацию получишь!
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