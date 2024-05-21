Мостовой о Сперцяне в «Боруссии»: «Вряд ли он сейчас заменит Ройса. Эдуарду многому надо будет научиться»

Теги Боруссия Дортмунд премьер-лига Россия бундеслига Германия Александр Мостовой Краснодар Марко Ройс Александр Головин Эдуард Сперцян Арсен Захарян Футбол

Александр Мостовой высказался о возможном переходе Эдуарда Сперцяна в «Боруссию».

Ранее сообщалось, что дортмундский клуб рассматривает вариант с подписанием полузащитника «Краснодара» в качестве замены Марко Ройсу.

«Может быть, Сперцян этим летом уедет в «Боруссию» Дортмунд. Почему нет? Такой переход – это очень здорово для Сперцяна, но другое дело – вряд ли он сейчас заменит Марко Ройса. Я бы не сказал, что у Эдуарда мало опыта, но многому ему надо будет научиться.

Все те, кто сейчас уехал, столкнулись с проблемами в европейском футболе. Тот же Головин в начале карьеры в «Монако», а Захаряну сейчас не хватает жесткости и агрессии.

Это хорошо, когда такая команда, как «Боруссия» Дортмунд, интересуется Сперцяном. Он как раз-таки там прибавит», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
С одним армянином вышло неплохо, почему бы с этим не попробовать)
+7
-1
+6
Ройс в этом сезоне игрок замены, его как раз заменить можно
+1
0
+1
"Сперцян, в отличие от Абаскаля, умеет чеканить мяч" - добавил Мостовой.
+1
0
+1
Адекватно разбор от Мостового
0
0
0
И что все кипеж подняли? Рассматривать вариант это ещë далеко от подписания.
0
0
0
Там и научился бы
0
0
0
А от него "сейчас же" и не будут требовать. Или когда Мостовой приходил в Сельту, то сразу стал именовать себя "Царем"? Ах... Хотя да. О чем это я?!
0
0
0
Конечно клубы и сам игрок примут решения исходя из своего представления об образе будущего, но я бы нашим игрокам посоветовал переходить в те клубы где они точно будут играть. Проанализируйте к примеру переходы хорватских игроков когда они переходят из чемпионата Хорватии в другие клубы Европы. В 95% случаях это переходы в средние команды где игроки будут постоянно играть и прибавлять. Очень редко когда хорватский игрок переходит в топ команду сразу. За последние лет 10 я разве что Брозовича и Ковачича вспомню которые переходили сразу в Интер и заиграли. А вот переходы Пьяца и Рога провалились.
Вот и нашим надо стремиться в те клубы где они будут играть.
0
0
0
Может Мостового в депутаты
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий