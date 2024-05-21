Мостовой о Сперцяне в «Боруссии»: «Вряд ли он сейчас заменит Ройса. Эдуарду многому надо будет научиться»

Александр Мостовой высказался о возможном переходе Эдуарда Сперцяна в «Боруссию».

Ранее сообщалось, что дортмундский клуб рассматривает вариант с подписанием полузащитника « » в качестве замены .

«Может быть, этим летом уедет в «Боруссию» Дортмунд. Почему нет? Такой переход – это очень здорово для Сперцяна, но другое дело – вряд ли он сейчас заменит Марко Ройса. Я бы не сказал, что у Эдуарда мало опыта, но многому ему надо будет научиться.

Все те, кто сейчас уехал, столкнулись с проблемами в европейском футболе. Тот же в начале карьеры в «Монако», а Захаряну сейчас не хватает жесткости и агрессии.

Это хорошо, когда такая команда, как « » Дортмунд, интересуется Сперцяном. Он как раз-таки там прибавит», – сказал бывший полузащитник сборной России.