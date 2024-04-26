Глава «Урала» о россиянах в Европе: «В 90-е у нас человек 50 выступало в испанском и итальянском чемпионатах. Надо уезжать за границу, если хороший клуб делает предложение»

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Президент «Урала» считает, что россиянам нужно уезжать в иностранные лиги.

Ранее исполком Российского футбольного союза утвердил концепцию деятельности сборной в период санкций и отстранения от международных соревнований.

Ориентиром для возвращения является отборочный турнир чемпионата мира 2030 года, который стартует осенью 2028-го.

«Конечно, тяжело и обидно осознавать, что мы будем играть, дай Бог это случится, в 2030 году. Уже молодое поколение футболистов сыграет. Когда был развал Советского Союза, в 90-е годы у нас же человек 50 выступало за рубежом: в испанском, итальянском чемпионатах.

Если хороший клуб сделает предложение, то надо уезжать. У наших нормальные зарплаты, они не поедут играть куда-нибудь в Болгарию, Монголию и так далее. У нас есть хорошие ребята: Захарян уехал, Головин играет. Если будет возможность, надо ехать и играть, конечно», – сказал Григорий Иванов.

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22 комментария
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В 90-е ( скорее в первой половине)не от хорошей жизни многие классные футболисты уезжали в очень посредственные клубы и часто сборники пыли во вторых лигах , кто вспомнит клубы Расинг Сантандер , Овьедо , Спортинг Хихон , Ред Стар ( Париж ) и так далее , было все равно куда уехать от здешнего дурдома
+11
-4
+7
Ответ Кирилл.С-Пб
С 2-2,5 млн. на 1 максимум никто не поедет...
Вот-вот. Сами завалили деньгами, а потом удивляются, что никто не едет
+5
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+5
Ну играли в 90-е стопицот людей в заграницах и что? Как это помогло российскому футболу? Они ЧМ или ЧЕ выиграли? И теперь они где? Один — бездарный тренер, у второго бумажки нет, третий-пятый-десятый вообще с радаров пропали, по пьянке интервью дадут раз в сто лет, наплетут ахинеи с три короба, что лучше бы молчали.
+7
-4
+3
С 2-2,5 млн. на 1 максимум никто не поедет...
+3
-1
+2
Ответ Slavnov
и чего это дало?
Мостовой, Карпин, Добровольский, Канчельскис и многие другие иконы российского футбола
+3
-1
+2
Ответ savik-A.M.
В 90-е ( скорее в первой половине)не от хорошей жизни многие классные футболисты уезжали в очень посредственные клубы и часто сборники пыли во вторых лигах , кто вспомнит клубы Расинг Сантандер , Овьедо , Спортинг Хихон , Ред Стар ( Париж ) и так далее , было все равно куда уехать от здешнего дурдома
Чем меньше зарплаты , тем больше хороших футболистов, это можно видеть на примере стран Восточной Европы
+2
0
+2
Ответ savik-A.M.
В 90-е ( скорее в первой половине)не от хорошей жизни многие классные футболисты уезжали в очень посредственные клубы и часто сборники пыли во вторых лигах , кто вспомнит клубы Расинг Сантандер , Овьедо , Спортинг Хихон , Ред Стар ( Париж ) и так далее , было все равно куда уехать от здешнего дурдома
Вот не надо. Расинг, Овьедо и Хихон в те годы в Примере выступали когда наши туда уезжали и играли там (Бесчастных, Файзуллин И. Ульянов, Онопко, Никифоров, не говоря уже про Корнеева, и был ещё один игрок в Логроньесе который тоже тогда в Примере выступал). Даже если ехали в Австрию, Швецию и прочие чемпы меньше, то это были клубы высших лиг. А из топовых лиг Бундеслига (тот же Бесчастных в начале своего вояжа, Добровольский, Кирьяков, Юран), Лига 1 (Мостовой), Суперлига Португалии (Юран, Мостовой), АПЛ (Канчельскис, Харин), Серия А (Симутенков, Аленичев, Шалимов, Колыванов), Эредивизе (Никифоров, Хохлов, Корнеев). Никто из сборников в 1990-ых не пылил в клубах вторых по счёту лиг.
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Ответ Сергей Лепехин
В кучу все намешал... Уезжать куда ? В город Барселону или ФК Барселона ! В город можно, а в клуб не приглашают. Что характерно приглашал в 80е, 90е тех, кто играл, конкурировал среди отечественных игроков...
Один уже поиграл в Барселоне, все слышали вчера его речь)
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Ответ Slavnov
такие себе иконы,играя в середняках и иногда борясь за выживание,в топах никто не играл,даже манчестер тогда был,не тем,кто он сейчас
Добровольский выиграл ЛЧ, Аленичев выиграл ЛЧ, Канчельскис играл за один из легендарнейших клубов, тебе мало ?! Если мало, тогда рожай и воспитывай новое поколение в нищете в Бразилии
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Ответ Chistian Jadson
Мостовой, Карпин, Добровольский, Канчельскис и многие другие иконы российского футбола
такие себе иконы,играя в середняках и иногда борясь за выживание,в топах никто не играл,даже манчестер тогда был,не тем,кто он сейчас
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Ответ Доктор Верховцев
Даже бумажки не дало
вот вот,из того поколения, не одного сильного тренера, в те времена, в еврокубках попа, сборная никакая...
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Ответ Slavnov
и чего это дало?
Даже бумажки не дало
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Ответ Доктор Верховцев
Ну играли в 90-е стопицот людей в заграницах и что? Как это помогло российскому футболу? Они ЧМ или ЧЕ выиграли? И теперь они где? Один — бездарный тренер, у второго бумажки нет, третий-пятый-десятый вообще с радаров пропали, по пьянке интервью дадут раз в сто лет, наплетут ахинеи с три короба, что лучше бы молчали.
Они, конечно ЧМ, ЧЕ не выигрывали, но ожидания от игры с любым соперником у болельщиков были повыше. Но не из-за того, что за границей играли. За границей играли из-за бедности клубов высшей лиги.
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Ответ Алексей Ненахов
Чем меньше зарплаты , тем больше хороших футболистов, это можно видеть на примере стран Восточной Европы
грузия, сербия (хотя и не восточная европа)
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Ответ Иван Шаров
Один уже поиграл в Барселоне, все слышали вчера его речь)
Ага. Понахватался в этих гейропах словечек!
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Кто же с сытой жизни поедет в неизвестность.
Только но настоящему сильные с сильным духом. Таких единицы и с каждым годом все меньше и меньше.
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А что все так оживились про 2030й год? Есть какой-то инсайд от Карпова или Нобеля?
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Ну тогда и школа сильная была и многие уезжали во вторые дивизионы, а этого точно не надо. Если уезжать то высшие лиги, не обязательно топ 5. Можно и Голландия, Португалия, Бельгия.
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Хороший это как?
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Какие нахрен, 50?

Алкаш свои фантазии пусть именами подтвердит
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В кучу все намешал... Уезжать куда ? В город Барселону или ФК Барселона ! В город можно, а в клуб не приглашают. Что характерно приглашал в 80е, 90е тех, кто играл, конкурировал среди отечественных игроков...
0
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