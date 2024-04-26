Глава «Урала» о россиянах в Европе: «В 90-е у нас человек 50 выступало в испанском и итальянском чемпионатах. Надо уезжать за границу, если хороший клуб делает предложение»
Президент «Урала» считает, что россиянам нужно уезжать в иностранные лиги.
Ранее исполком Российского футбольного союза утвердил концепцию деятельности сборной в период санкций и отстранения от международных соревнований.
Ориентиром для возвращения является отборочный турнир чемпионата мира 2030 года, который стартует осенью 2028-го.
«Конечно, тяжело и обидно осознавать, что мы будем играть, дай Бог это случится, в 2030 году. Уже молодое поколение футболистов сыграет. Когда был развал Советского Союза, в 90-е годы у нас же человек 50 выступало за рубежом: в испанском, итальянском чемпионатах.
Если хороший клуб сделает предложение, то надо уезжать. У наших нормальные зарплаты, они не поедут играть куда-нибудь в Болгарию, Монголию и так далее. У нас есть хорошие ребята: Захарян уехал, Головин играет. Если будет возможность, надо ехать и играть, конечно», – сказал Григорий Иванов.
Только но настоящему сильные с сильным духом. Таких единицы и с каждым годом все меньше и меньше.
Алкаш свои фантазии пусть именами подтвердит