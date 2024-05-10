Мостовой о «Краснодаре»: «Хорошо шли при Ивиче, регулярно набирали очки. А теперь что? Даже Сперцян стал хуже играть, а он лидер команды. Просто «Зенит» еще дает шансы»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Владимир Ивич Краснодар Мурад Мусаев Эдуард Сперцян Футбол

Александр Мостовой высказался о последних результатах «Краснодара».

В последних пяти матчах «быки» одержали две победы при одной ничьей и двух поражениях.

Сможет ли «Краснодар» стать чемпионом?

– Есть сомнения на этот счет. Команда хорошо шла при Ивиче, регулярно набирала очки. А теперь что? Столько домашних поражений уже, хотя Мусаев совсем немного проработал. Просто «Зенит» еще дает шансы.

Даже тот же Сперцян стал хуже играть после ухода Ивича, а он лидер команды. Это показательный момент», – сказал бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой.

«Зенит» с 51 очком занимает первое место в турнирной таблице. «Краснодар», имеющий в своем активе 50 очков, идет вторым, «Динамо» с 50 очками уступает южанам по дополнительным показателям.

Мостовой о том, что он хочет «не тренировать, а получать зарплату»: «Если бы хотел получать, как Абаскаль, бегал бы из команды в команду. Не стану прыгать на задних лапках перед теми, кто в футбол не играл»

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8 комментариев
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Здесь царь прав, чего уж там...
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Так Ивич в футбол играл, а Мусаев что? Чеканить и то, наверное, не умеет
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Сперцян стал лучше играть при Мусаеве
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