Мостовой о «Краснодаре»: «Хорошо шли при Ивиче, регулярно набирали очки. А теперь что? Даже Сперцян стал хуже играть, а он лидер команды. Просто «Зенит» еще дает шансы»

Александр Мостовой высказался о последних результатах «Краснодара».

В последних пяти матчах «быки» одержали две победы при одной ничьей и двух поражениях.

– Сможет ли « » стать чемпионом?

– Есть сомнения на этот счет. Команда хорошо шла при , регулярно набирала очки. А теперь что? Столько домашних поражений уже, хотя совсем немного проработал. Просто «Зенит» еще дает шансы.

Даже тот же стал хуже играть после ухода Ивича, а он лидер команды. Это показательный момент», – сказал бывший полузащитник «Сельты» .

«Зенит» с 51 очком занимает первое место в турнирной таблице. «Краснодар», имеющий в своем активе 50 очков, идет вторым, «Динамо» с 50 очками уступает южанам по дополнительным показателям.

Мостовой о том, что он хочет «не тренировать, а получать зарплату»: «Если бы хотел получать, как Абаскаль, бегал бы из команды в команду. Не стану прыгать на задних лапках перед теми, кто в футбол не играл»