Мостовой о «Краснодаре»: «Хорошо шли при Ивиче, регулярно набирали очки. А теперь что? Даже Сперцян стал хуже играть, а он лидер команды. Просто «Зенит» еще дает шансы»
Александр Мостовой высказался о последних результатах «Краснодара».
В последних пяти матчах «быки» одержали две победы при одной ничьей и двух поражениях.
– Сможет ли «Краснодар» стать чемпионом?
– Есть сомнения на этот счет. Команда хорошо шла при Ивиче, регулярно набирала очки. А теперь что? Столько домашних поражений уже, хотя Мусаев совсем немного проработал. Просто «Зенит» еще дает шансы.
Даже тот же Сперцян стал хуже играть после ухода Ивича, а он лидер команды. Это показательный момент», – сказал бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой.
«Зенит» с 51 очком занимает первое место в турнирной таблице. «Краснодар», имеющий в своем активе 50 очков, идет вторым, «Динамо» с 50 очками уступает южанам по дополнительным показателям.
Мостовой о том, что он хочет «не тренировать, а получать зарплату»: «Если бы хотел получать, как Абаскаль, бегал бы из команды в команду. Не стану прыгать на задних лапках перед теми, кто в футбол не играл»