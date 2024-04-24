Гафин о Лещуке: «Уверен, он вернется на поле еще более сильным футболистом. У «Динамо» качественные голкиперы» 

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Шунин Игорь Лещук Дмитрий Гафин Футбол

Дмитрий Гафин поддержал вратаря «Динамо» Игоря Лещука.

— После недавнего поражения в дерби от «Спартака» резкой критике подвергся Игорь Лещук за два гола в том матче. В «Динамо» рассматривают вариант обновления вратарской линии на следующий сезон?

— Мы считаем, что на сегодняшний день вратарская линия у нас укомплектована качественными голкиперами. К сожалению, в нескольких последних матчах мы наблюдали мандраж и ошибки, которые стоили команде очков. Конечно, в клубе этим обеспокоены. Задача наших вратарей — максимально быстро вернуться на свой уровень и помочь команде в достижении целей.

При этом Игоря мы всей командой поддержали. Уверен, что он сам больше всех переживает эту неудачную для него и для всех нас ситуацию и вернется на поле еще более сильным футболистом, – сказал председатель совета директоров «Динамо».

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25 комментариев
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Зарплату ему еще повысьте
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А он был качественным ? Динамо не первый раз страдает от игры вратарей .
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г-н Нафиг находится в параллельном мире. О каком качестве вратарей можно говорить. Лещук допускает детские ошибки, которые смахивают на игру за другую команду. Шунин красиво прыгает, когда мяч уже в воротах. Что он несёт. Не мешало бы ему посмотреть в таблицу и удивится сколько Динамо пропустило в этом сезоне.
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Пусть вернётся в другую команду. Даже более сильным.
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Ответ Kvakin
г-н Нафиг находится в параллельном мире. О каком качестве вратарей можно говорить. Лещук допускает детские ошибки, которые смахивают на игру за другую команду. Шунин красиво прыгает, когда мяч уже в воротах. Что он несёт. Не мешало бы ему посмотреть в таблицу и удивится сколько Динамо пропустило в этом сезоне.
Он должен в течение сезона вне трансферного окна прямо сказать «наши вратари - говно»?)
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Вазелином пусть пользуется
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Ответ a.n.melnikov11111985@icloud.com
Зарплату ему еще повысьте
И на экскурсию в США, пусть еще там пофоткается
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Он так вернётся, что мало не покажется. Свой, «коронный» матч, он ещё не сыграл. 😂
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🤣🤣🤣качественные?Вы серьёзно?
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он безнадёжен
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И все болельщики спартака Игоря также поддержали. И даже сказали ему огромное спасибо за такую игру.
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Пусть будет кем угодно, но после убийственных ляпов в главном матче играть не должен.
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Ответ a.n.melnikov11111985@icloud.com
Зарплату ему еще повысьте
А то мало ему, футболочки какие то в телеге продает
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Што значит вернётся ещё более сильным? Типа он и щас пипец какой сильный???
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Ответ Coongur
Он должен в течение сезона вне трансферного окна прямо сказать «наши вратари - говно»?)
Он должен был это понимать в начале сезона , в открытое трансферное окно. А сейчас он может хоть хвалить, хоть в пятую точку целовать , вратари в динамо гамно
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Он что вообще футбол не смотрит ?
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Продолжайте так считать
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От него нужно избавляться … А насчёт сильных голкиперов я надеюсь Гафин пошутил неудачно ?
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согласнен. лещук хороший вратарь. надеюсь его чаще будут ставить в играх со спартаком
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Свой "лучший"матч он ещё не сыграл!
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