Гафин о Лещуке: «Уверен, он вернется на поле еще более сильным футболистом. У «Динамо» качественные голкиперы» 

Дмитрий Гафин поддержал вратаря «Динамо» Игоря Лещука.

— После недавнего поражения в дерби от «Спартака» резкой критике подвергся Игорь Лещук за два гола в том матче. В «Динамо» рассматривают вариант обновления вратарской линии на следующий сезон?

— Мы считаем, что на сегодняшний день вратарская линия у нас укомплектована качественными голкиперами. К сожалению, в нескольких последних матчах мы наблюдали мандраж и ошибки, которые стоили команде очков. Конечно, в клубе этим обеспокоены. Задача наших вратарей — максимально быстро вернуться на свой уровень и помочь команде в достижении целей.

При этом мы всей командой поддержали. Уверен, что он сам больше всех переживает эту неудачную для него и для всех нас ситуацию и вернется на поле еще более сильным футболистом, – сказал председатель совета директоров « ».