Шунин сыграет в РПЛ впервые с декабря. Лещук дважды ошибся против «Спартака» в прошлом туре

Антон Шунин с первых минут сыграет с «Уралом».

37-летний голкипер «Динамо», таким образом, сыграет в Мир впервые с декабря. В 2024 году на счету Шунин один матч – в Фонбет Кубке России против хабаровского СКА (1:2).

Напомним, в прошлом туре «Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» в матче Мир РПЛ (2:1) благодаря дублю Александра Соболева. Оба гола форвард забил после ошибок вратаря бело-голубых .

Лещук и Шунин – катастрофа «Динамо»

