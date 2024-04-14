Шунин сыграет в РПЛ впервые с декабря. Лещук дважды ошибся против «Спартака» в прошлом туре

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Урал Антон Шунин Игорь Лещук Футбол

Антон Шунин с первых минут сыграет с «Уралом».

37-летний голкипер «Динамо», таким образом, сыграет в Мир РПЛ впервые с декабря. В 2024 году на счету Шунин один матч – в Фонбет Кубке России против хабаровского СКА (1:2).

Напомним, в прошлом туре «Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» в матче Мир РПЛ (2:1) благодаря дублю Александра Соболева. Оба гола форвард забил после ошибок вратаря бело-голубых Игоря Лещука

Лещук и Шунин – катастрофа «Динамо»
 

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4 комментария
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«Пожарники» оба
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Шунин хорошо сыграл в кубковой игре Динамо.
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Раньше все хотели Лещука видеть основным вратарём. Теперь Шунина как за счастье видеть хотим в основе.😊
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