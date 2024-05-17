Семак о гонке в РПЛ: «Зениту» не важно, как будут играть соперники – надо думать о своей игре. Выход в финал Кубка – хороший результат, но сейчас наше внимание приоритетному турниру»

Сергей Семак оценил ситуацию в чемпионской гонке.

Петербуржцы вышли в Суперфинал Фонбет Кубка России, обыграв ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти). Следующий матч «Зенит» проведет в гостях с «Ахматом» в 29-м туре Мир РПЛ.

– – это Кубок, а чемпионат – это чемпионат. Что прошли ЦСКА – хорошо. Как и тот факт, что дали отдохнуть основным игрокам. Теперь готовимся к матчу с «Ахматом». Надеюсь, все будут готовы эмоционально и физически. Календарь достаточно сложный в последние месяцы, но ничего, наша задача – делать все, что в наших силах, чтобы оставаться в числе претендентов на победу в чемпионате.

– После победы над ЦСКА у вас были достаточно сдержанные эмоции. С чем это связано?

– Мы ведь ничего не выиграли, с этим и связано. Когда добиваешься какого‑то окончательного результата, их можно не сдерживать. А пока выход в финал Кубка – это хороший результат. Будем к нему готовиться, но это будет потом – сейчас все наше внимание тому турниру, который является приоритетным. А это – чемпионат.

– С чем связан тот факт, что «Ахмат» выиграл пять последних матчей подряд?

– Команда была в непростой ситуации. Сейчас вопрос сохранения прописки в , наверное, решен окончательно. Что касается результатов, думаю, тут дело в желании, командном духе, организации игры, которую привнес главный тренер. Он несколько изменил структуру игры. Это дает свои плоды и результаты. В последних матчах «Ахмат» добился впечатляющих результатов.

– Перед матчем с «Ахматом» вы уже будете знать, как сыграли свои встречи « » и « ». Как‑то будете использовать эту информацию?

– Сейчас ситуация исключительно заключается в том, что надо сделать то, что мы можем сделать сами. При этом нам не важно, как будут играть соперники. И в этом туре, и в следующем. Чтобы бороться за победу в чемпионате, надо думать о своей игре прежде всего. На этом и делаем акцент.

– Ротация в игре с ЦСКА была масштабной. Кто‑то из игроков обоймы может вновь оказаться в стартовом составе в игре с «Ахматом»?

– Преследовали две цели. Задача номер один – дать отдохнуть нашим основным игрокам. Те позиции, которые могли продублировать – так и сделали. Где не смогли – этого не делали. Что касается футболистов, кто реже выходит на поле, но играл с ЦСКА, для нас это показатель того, кто как готов на сегодняшний момент, может ли сыграть в основном составе или выйти помочь. С точки зрения информации это тоже был важный аспект, – сказал главный тренер « ».