Почеттино о выходе «Челси» в еврокубки: «С такой историей клуба этого не достаточно, чтобы праздновать, но это первый шаг к большим целям. У нас молодая команда, но теперь с опытом в АПЛ»
Маурисио Почеттино высказался о победе над «Борнмутом» (2:1) в 38-м туре АПЛ.
«Мы играли против команды, которая также находится в очень хорошей форме и имела неделю на подготовку. Думаю, по тому, как мы играли и создавали моменты, у нас были шансы забить больше голов. Я очень доволен нашей серией в конце сезона. Это заслуга игроков, и именно так мы должны играть».
О попадании в еврокубки
«С такой историей, как у «Челси», этого не достаточно, чтобы праздновать, но это первый шаг к достижению больших целей. Мы очень близки.
Сезон за сезоном мы будем улучшаться. Мы знаем, что нужно делать, чтобы быть конкурентоспособными в следующем сезоне. У нас молодая команда, но теперь с большим опытом в Премьер-лиге».
О Тиаго Силве
«Это удовольствие и честь тренировать такого игрока в моей команде. Он один из величайших игроков в истории. Потрясающий профессионал, и его карьера удивительна. Проблема в том, как нам теперь без него обходиться».
О будущем в «Челси»
«Этот вопрос к владельцам и спортивному директору», – сказал главный тренер лондонцев Маурисио Почеттино в интервью Sky Sports.
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Но он смог перевернуть ситуацию в свою пользу.. С 12 место залез в какой-никакой, а еврокубок, да и в целом, под конец сезона Челси перестал быть удобной для соперников командой..
Это я как хейтер его отмечаю, хорошую работу проделал тренер.