Почеттино о выходе «Челси» в еврокубки: «С такой историей клуба этого не достаточно, чтобы праздновать, но это первый шаг к большим целям. У нас молодая команда, но теперь с опытом в АПЛ»

Маурисио Почеттино высказался о победе над «Борнмутом» (2:1) в 38-м туре АПЛ.

«Мы играли против команды, которая также находится в очень хорошей форме и имела неделю на подготовку. Думаю, по тому, как мы играли и создавали моменты, у нас были шансы забить больше голов. Я очень доволен нашей серией в конце сезона. Это заслуга игроков, и именно так мы должны играть».

О попадании в еврокубки

«С такой историей, как у «Челси», этого не достаточно, чтобы праздновать, но это первый шаг к достижению больших целей. Мы очень близки.

Сезон за сезоном мы будем улучшаться. Мы знаем, что нужно делать, чтобы быть конкурентоспособными в следующем сезоне. У нас молодая команда, но теперь с большим опытом в Премьер-лиге».

О Тиаго Силве

«Это удовольствие и честь тренировать такого игрока в моей команде. Он один из величайших игроков в истории. Потрясающий профессионал, и его карьера удивительна. Проблема в том, как нам теперь без него обходиться».

О будущем в « »

«Этот вопрос к владельцам и спортивному директору», – сказал главный тренер лондонцев в интервью Sky Sports.

«Челси» вышел в Лигу конференций с 6-го места в АПЛ. «Синие» сыграют в ЛЕ, если «Сити» обыграет «МЮ» в финале Кубка Англии