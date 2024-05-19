Почеттино о выходе «Челси» в еврокубки: «С такой историей клуба этого не достаточно, чтобы праздновать, но это первый шаг к большим целям. У нас молодая команда, но теперь с опытом в АПЛ»

Теги Челси премьер-лига Англия Борнмут Тиаго Силва Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино высказался о победе над «Борнмутом» (2:1) в 38-м туре АПЛ.

«Мы играли против команды, которая также находится в очень хорошей форме и имела неделю на подготовку. Думаю, по тому, как мы играли и создавали моменты, у нас были шансы забить больше голов. Я очень доволен нашей серией в конце сезона. Это заслуга игроков, и именно так мы должны играть».

О попадании в еврокубки

«С такой историей, как у «Челси», этого не достаточно, чтобы праздновать, но это первый шаг к достижению больших целей. Мы очень близки.

Сезон за сезоном мы будем улучшаться. Мы знаем, что нужно делать, чтобы быть конкурентоспособными в следующем сезоне. У нас молодая команда, но теперь с большим опытом в Премьер-лиге».

О Тиаго Силве

«Это удовольствие и честь тренировать такого игрока в моей команде. Он один из величайших игроков в истории. Потрясающий профессионал, и его карьера удивительна. Проблема в том, как нам теперь без него обходиться».

О будущем в «Челси»

«Этот вопрос к владельцам и спортивному директору», – сказал главный тренер лондонцев Маурисио Почеттино в интервью Sky Sports.

«Челси» вышел в Лигу конференций с 6-го места в АПЛ. «Синие» сыграют в ЛЕ, если «Сити» обыграет «МЮ» в финале Кубка Англии

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6 комментариев
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Поч достойно провел концовку сезона. Такое чувство, что трепка от Арсенала плюс пара вскрытых бутсами лиц в раздевалке привела команду в чувство.
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+3
Да молодцы все равно , опыт евротурниров такой молодой команде нужен !!!
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+2
клуб который больше пол сезона трепыхался в середине таблицы , залетел в концовке сезона в ек , это уже достойно
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Казалось, что Почетину уволят если не в декабре, то сразу после Нг..

Но он смог перевернуть ситуацию в свою пользу.. С 12 место залез в какой-никакой, а еврокубок, да и в целом, под конец сезона Челси перестал быть удобной для соперников командой..

Это я как хейтер его отмечаю, хорошую работу проделал тренер.
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Ахаха оправдание левые какие
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После кошмарного прошлого года с месяцами без голов весьма и весьма. Единственное, что не понравилось, это глупые потери очков с аутсайдерами и провальные дополнительные таймы КАЛА с Ливерпулем.
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