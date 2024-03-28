Александр Медведев: «Черышева нет и не будет в списке «Зенита» на усиление»

Александр Медведев исключил переход Дениса Черышева в «Зенит».

« нет и не будет в зенитовском списке на усиление», – сказал председатель правления « » .

33-летний Черышев перешел в «Венецию» из итальянской в августе 2022 года. На его счету 4 гола и 2 результативных передачи в 33 матчах.

Ранее спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин допустил уход Дениса Черышева летом.