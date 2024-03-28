Александр Медведев: «Черышева нет и не будет в списке «Зенита» на усиление»
Александр Медведев исключил переход Дениса Черышева в «Зенит».
«Дениса Черышева нет и не будет в зенитовском списке на усиление», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
33-летний Черышев перешел в «Венецию» из итальянской Серии Б в августе 2022 года. На его счету 4 гола и 2 результативных передачи в 33 матчах.
Ранее спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин допустил уход Дениса Черышева летом.
Бред.
минимальный простой - 34 дня, максимальный - 232.
на наших полях он вообще бы взвыл.