Александр Медведев: «Черышева нет и не будет в списке «Зенита» на усиление»

Теги Зенит премьер-лига Россия Денис Черышев Александр Медведев Д2 Италия Венеция Футбол

Александр Медведев исключил переход Дениса Черышева в «Зенит».

«Дениса Черышева нет и не будет в зенитовском списке на усиление», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

33-летний Черышев перешел в «Венецию» из итальянской Серии Б в августе 2022 года. На его счету 4 гола и 2 результативных передачи в 33 матчах.

Ранее спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин допустил уход Дениса Черышева летом.

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13 комментариев
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Кто вечно у Медведева всякую фигню спрашивает? Какой Зенит? Какое усиление? Дениске 33 года и он весь леченый перелеченый. Ему в тепле надо находиться, а не ехать в холодную РПЛ, где его точно доломают.
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+35
Травматичный, возрастной, тем более налево в атаку, где есть Мост, Педро и Изидор?
Бред.
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+15
Ответ Balt
Кто вечно у Медведева всякую фигню спрашивает? Какой Зенит? Какое усиление? Дениске 33 года и он весь леченый перелеченый. Ему в тепле надо находиться, а не ехать в холодную РПЛ, где его точно доломают.
Ему разве что в Сочи нынешний. И то только домашние играть, чтоб при перевозке не повредили))
+14
-1
+13
Ответ Дмитрий Калибабчук
Травматичный, возрастной, тем более налево в атаку, где есть Мост, Педро и Изидор? Бред.
33 года уже Черышеву... И как-то помимо травм и вспомнить особо нечего. А ведь в свое время мне казалось, что он будет ориентиром для многих россиян, стремящихся уехать играть заграницу.
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Уровень Черышева сейчас - Пари НН, ИМХО
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Не надо такого хрустального "усиления"
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Денис, к сожалению для него, нынче в том положении, когда и середняки РПЛ вряд ли решаться его подписывать, с его проблемами по травмам.
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Ответ Циник Петербургский
33 года уже Черышеву... И как-то помимо травм и вспомнить особо нечего. А ведь в свое время мне казалось, что он будет ориентиром для многих россиян, стремящихся уехать играть заграницу.
не повезло с травмами, тут наверное ничего не попишешь. за последние 10 лет у него в каждом сезоне стабильно были пропуски не менее месяца из-за повреждений.
минимальный простой - 34 дня, максимальный - 232.
на наших полях он вообще бы взвыл.
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кто инсайд медведеву слил?
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